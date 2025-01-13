Крещенские морозы — 2025: ждать ли настоящей зимы в Москве и Подмосковье

Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение-2025

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Для православных христиан январь — особенный месяц, он богат на праздники. Уже прошло Рождество, впереди не менее важное по значимости Крещение Господне. Ждать ли жителям Москвы и Московской области традиционных морозов в 2025 году и каким будет окончание зимы, выяснил 360.ru.

Будут ли крещенские морозы в 2025 году?

Морозы на Крещение в 2025 году ожидаются, но не в Москве и области. По предварительной информации, столицу и регион 17–19 января захватит теплая для этого сезона погода, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«Днем 17 января будет от 0 до +5 градусов, ночью — от -2 до -3 градусов. В субботу, 18-го числа, днем прогнозируют небольшие осадки, в ночные часы и в течение суток в воскресенье, 19 января, без осадков, днем с прояснениями», — уточнил эксперт.

Ветер будет северным или северо-западным, до трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление 18 января составит от 745 до 755 миллиметров ртутного столба.

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

У православных принято купаться не только в ночь на Крещение, 19 января, но и в последующие три дня. Но и тогда существенных изменений в погоде не предвидится.

«Днем 21 января температура упадет до уровня от -2 до -6, с небольшими осадками», — отметил синоптик.

К концу месяца, в середине 20-х чисел, вероятно, столбики термометров покажут около -15 градусов. Существенных снегопадов можно не ждать.

О том же написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«До конца января серьезных морозов и снегопадов не будет. За всю неделю выпадет не более 5-10 миллиметров осадков, а из-за сохраняющегося высокого температурного фона снежный покров практически не изменится и не превысит двух-пяти сантиметров», — уточнил метеоролог.

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Какая погода будет в феврале-2025 в Москве и Подмосковье

Многие синоптики заверили, что до конца зимы в столице и регионе тоже будет тепло. Ильин высказал схожее мнение.

«В конце февраля возможны продолжительные периоды с аномально высокими температурами для зимы и слабые перспективы серьезных морозов. А вот осадки будут часто упоминаться в прогнозах», — рассказал синоптик.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Народные приметы о теплой зиме

Наши предки определяли погоду на год и по количеству осадков:

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

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