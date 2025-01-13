Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение-2025

Для православных христиан январь — особенный месяц, он богат на праздники. Уже прошло Рождество, впереди не менее важное по значимости Крещение Господне. Ждать ли жителям Москвы и Московской области традиционных морозов в 2025 году и каким будет окончание зимы, выяснил 360.ru.

Будут ли крещенские морозы в 2025 году?

Морозы на Крещение в 2025 году ожидаются, но не в Москве и области. По предварительной информации, столицу и регион 17–19 января захватит теплая для этого сезона погода, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«Днем 17 января будет от 0 до +5 градусов, ночью — от -2 до -3 градусов. В субботу, 18-го числа, днем прогнозируют небольшие осадки, в ночные часы и в течение суток в воскресенье, 19 января, без осадков, днем с прояснениями», — уточнил эксперт.

Ветер будет северным или северо-западным, до трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление 18 января составит от 745 до 755 миллиметров ртутного столба.