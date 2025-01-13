Крещенские морозы — 2025: ждать ли настоящей зимы в Москве и Подмосковье
Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение-2025
Для православных христиан январь — особенный месяц, он богат на праздники. Уже прошло Рождество, впереди не менее важное по значимости Крещение Господне. Ждать ли жителям Москвы и Московской области традиционных морозов в 2025 году и каким будет окончание зимы, выяснил 360.ru.
Будут ли крещенские морозы в 2025 году?
Морозы на Крещение в 2025 году ожидаются, но не в Москве и области. По предварительной информации, столицу и регион 17–19 января захватит теплая для этого сезона погода, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
«Днем 17 января будет от 0 до +5 градусов, ночью — от -2 до -3 градусов. В субботу, 18-го числа, днем прогнозируют небольшие осадки, в ночные часы и в течение суток в воскресенье, 19 января, без осадков, днем с прояснениями», — уточнил эксперт.
Ветер будет северным или северо-западным, до трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление 18 января составит от 745 до 755 миллиметров ртутного столба.
У православных принято купаться не только в ночь на Крещение, 19 января, но и в последующие три дня. Но и тогда существенных изменений в погоде не предвидится.
«Днем 21 января температура упадет до уровня от -2 до -6, с небольшими осадками», — отметил синоптик.
К концу месяца, в середине 20-х чисел, вероятно, столбики термометров покажут около -15 градусов. Существенных снегопадов можно не ждать.
О том же написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«До конца января серьезных морозов и снегопадов не будет. За всю неделю выпадет не более 5-10 миллиметров осадков, а из-за сохраняющегося высокого температурного фона снежный покров практически не изменится и не превысит двух-пяти сантиметров», — уточнил метеоролог.
Какая погода будет в феврале-2025 в Москве и Подмосковье
Многие синоптики заверили, что до конца зимы в столице и регионе тоже будет тепло. Ильин высказал схожее мнение.
«В конце февраля возможны продолжительные периоды с аномально высокими температурами для зимы и слабые перспективы серьезных морозов. А вот осадки будут часто упоминаться в прогнозах», — рассказал синоптик.
Народные приметы о теплой зиме
- Теплая зима — к холодному лету;
- Если самые сильные морозы за всю зиму приходятся на праздник Крещения, год будет урожайным. В этом году, как мы выяснили, будет довольно тепло.
Наши предки определяли погоду на год и по количеству осадков:
- Снежная зима — к затяжной весне и дождливому лету;
- Обильные снегопады в начале зимы — к сильным дождям в начале лета.
Другие приметы о погоде
- Если тучи идут против ветра, ждите снега;
- Туманный круг около солнца — к метели;
- Пушистый иней на деревьях и кустах — будет солнечный день;
- Если ночью или рано утром при слабом ветре идет сильный снег, днем установится ясная, солнечная погода;
- Облака плывут быстро — к хорошей погоде;
- Снежная крупа — признак близкой оттепели;
- Падают большие снежинки — к оттепели;
- В мороз на льду выступает вода — скоро наступит оттепель.