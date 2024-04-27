Маринад для шашлыка из свинины, курицы, говядины и баранины: топ быстрых рецептов | 360°

27 апреля 2024, 10:10
🥩 Время жарить. Как приготовить маринад для самого сочного и нежного шашлыка
Майские праздники уже на пороге, а значит, пора выбрать рецепт для лучшего маринада к шашлыку. 360.ru разобрался, какое мясо подходит для приготовления блюда, какими вообще бывают маринады и как их быстро приготовить.
Самый быстрый и простой маринад для шашлыка
Для любителей расслабленного отдыха и ненавистников готовки есть рецепты, не требующие множества заморских ингредиентов и времени. Например, если мясо не успели замариновать с ночи, а на это есть не более получаса.
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Для одного килограмма самого «быстрого» шашлыка понадобятся:
— три столовые ложки соли;
— теплая вода;
— одна средняя луковица;
— два зубчика чеснока;
— два-три лавровых листа;
— пучок кинзы или базилика;
— чайная ложка черного молотого перца.
Мясо нарежьте на небольшие кусочки, бедрышки и крылья птицы можно мариновать целиком. В теплой воде нужно размешать соль, нарезать лук и покрошить зелень.
Далее положите мясо в соленую воду, добавьте лук, зелень, перец, выдавите чеснок и разомните. Заготовку нужно оставить при комнатной температуре на 20 минут, чтобы мясо промариновалось. И можно жарить!
Маринад для шашлыка времен СССР
Многие мечтают вернуться в детство (или в детство своих родителей) из-за необыкновенно вкусных продуктов: советского пломбира, колбасы, бабушкиных огурчиков или газировки «Буратино».
Но мало кто знает, что рецепт шашлыков прямиком из СССР очень легко повторить. Главный ингредиент — уксус.
Для этого потребуются:
— два килограмма свинины;
— килограмм лука;
— две столовые ложки уксуса 9%;
— столовая ложка соли;
— чайная ложка черного молотого перца;
— чайная ложка сахара;
— два лавровых листа;
— примерно 800 миллилитров теплой воды.
В воду добавьте специи, соль, сахар. Мясо и лук нарежьте.
Когда все подготовили, в маринад надо налить уксус. Свинину замачивают на четыре-пять часов, из них хотя бы половину — при комнатной температуре. Можно поставить на мясо гнет, чтобы оно полностью погрузилось в жидкость.
Маринады для шашлыка из свинины
Одним из самых популярных видов мяса для шашлыка считается свинина. Это неудивительно: блюдо получается очень сочным.
Маринад для свинины с соевым соусом
Ингредиенты на 500-600 граммов мяса:
— 60 миллилитров соевого соуса;
— одна луковица;
— две столовые ложки растительного масла;
— одна столовая ложка сахара;
— одна чайная ложка сухих специй, например, готовая смесь для свинины, карри, паприка, мускатный орех, кориандр, кардамон, базилик;
— два зубчика чеснока;
— молотый черный перец и соль по вкусу.
Луковицу необходимо измельчить, чеснок размять, соевый соус и масло смешать с остальными специями. Затем оставьте мясо мариноваться в соусе на ночь.
Маринад для свинины с винным уксусом
На два килограмма мяса понадобятся:
— 250 граммов лука;
— 100 миллилитров виноградного уксуса;
— литр воды;
— восемь горошин черного перца;
— сухие специи и соль по вкусу.
Мясо следует нарезать крупно, лук — кольцами. Уксус смешать с водой, специями, солью и перцем.
Половину маринада следует вылить в кастрюлю с мясом, сверху выложить лук, а затем залить остатками жидкости. Мариновать в течение четырех часов под крышкой.
Маринад для свиных ребрышек с майонезом и кетчупом
На восемь порций возьмите:
— по две столовые ложки майонеза и кетчупа;
— два зубчика чеснока;
— по половине чайной ложки сухой петрушки, итальянских трав, укропа и паприки;
— один лавровый лист;
— воду.
Майонез и кетчуп смешайте, добавьте сушеную зелень. Смесь нужно дополнить раздавленным чесноком и поломанным лавровым листом.
Все ингредиенты залейте водой, замочите ребрышки. Уберите в холодильник на несколько часов, лучше — на ночь.
Маринады для шашлыка из индейки и курицы
Птица тоже идеально подойдет для пикника (хотя любители классики могут не согласиться). Это мясо легче других переваривается и отлично усваивается.
Томатный маринад для шашлыка из птицы с медом
Для 800-850 граммов окорочков и крылешек нужно:
— две столовые ложки меда;
— 400 миллилитров яблочного сока;
— один стакан томатного соуса;
— соус терияки, лимонный сок и соль по вкусу.
Смешайте все компоненты. Оставьте мясо птицы в маринаде на полчаса.
Маринад для шашлыка из индейки и курицы с кефиром
На 850 граммов мяса понадобятся:
— пол-литра кефира;
— половина чайной ложки куркумы;
— щепотка сухого чеснока и соли.
Необходимо смешать все ингредиенты и оставить птицу, лучше голени или окорочка целиком, на час отдыхать.
Маринад для шашлыка из индейки и курицы с горчицей
Ингредиенты на килограмм птицы:
— 150 граммов горницы;
— 250 граммов майонеза;
— одна луковица;
— соль и специи по вкусу.
Смешайте все ингредиенты, нарежьте лук. Соедините подготовленную смесь с мясом и маринуйте его пять часов.
Маринады для шашлыка из говядины
С этим шашлыком придется повозиться: сначала выбрать свежее мясо, затем правильно разделать и удалить все прожилки. Зато результат превзойдет ожидания!
Маринад для шашлыка из говядины с вином
Ингредиенты на два килограмма мяса:
— семь луковиц;
— несколько зубчиков чеснока;
— соль и молотый черный перец по вкусу;
— 700 миллилитров красного сухого вина.
Нарежьте лук кольцами и измельчите чеснок. Потом добавьте к говядине соль, перец и вино, перемешайте и оставьте на ночь, а если мясо молодое — на несколько часов.
Маринад для шашлыка из говядины с гранатовым соком
На два килограмма мяса потребуются:
— четыре луковицы;
— соль, кориандр и молотый черный перец по вкусу;
— литр гранатового сока;
— четыре столовые ложки растительного масла.
Смешайте мясо с нарезанным кольцами луком. Добавьте соль, перец, кориандр, гранатовый сок и масло, перемешайте, оставьте на ночь.
Маринад для шашлыка из говядины с йогуртом и соевым соусом
На два килограмма мяса нужно:
— пять луковиц;
— пучок кинзы;
— три столовые ложки соевого соуса;
— четыре столовые ложки натурального йогурта;
— соль по вкусу.
Ваши действия: надо нарезать лук кольцами, измельчить кинзу. Добавить все компоненты к мясу, перемешать и оставить на ночь.
Маринады для шашлыка из баранины
По сочности этот вид шашлыка опередит даже свинину — из-за бараньего жира. Для блюда отлично подойдут баранья корейка, ребрышки, шея, лопатка и окорок.
Маринад для шашлыка из баранины с луком и томатами
На три килограмма мяса возьмите:
— 1,25 килограмма лука;
— 1,5 головки чеснока;
— два-три помидора;
— приправу для шашлыка, соль и молотый черный перец по вкусу.
Далее необходимо нарезать лук тонкими полукольцами, томаты — на крупные брусочки. Измельчить чеснок. Смешать ингредиенты, добавить сыпучие компоненты к мясу.
Молодую баранину советуют мариновать от двух до четырех часов, старую — всю ночь или сутки.
Томатный маринад для шашлыка из баранины
На три килограмма нужно взять:
— пучок петрушки;
— половину пучка базилика;
— соль, приправу для шашлыка по вкусу;
— 70 миллилитров растительного масла;
— килограмм лука;
— 600 миллилитров томатного сока.
Измельчите зелень, добавьте соль, приправу, масло. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Все ингредиенты вместе с томатным соком добавьте к мясу, перемешайте.
Оставьте на несколько часов или на ночь в зависимости от зрелости барана.
Пряный маринад для шашлыка из баранины с луковым соком
На три килограмма мяса нужны:
— 1,25 килограмма лука;
— молотый черный перец и соль по вкусу;
— четыре чайные ложки кумина;
— четыре чайные ложки орегано;
— две чайные ложки кориандра;
— две веточки розмарина;
— пять веточек тимьяна.
Соль втереть в баранину. Измельчить лук в блендере, выжать через сито или марлю сок. Добавить его в мясо, после — все специи и травы и перемешать. Оставить на ночь.
Как добиться мягкого и сочного мяса при приготовлении шашлыка
Гурманы говорят, что правильный шашлык, вне зависимости от вида мяса, должен быть нежным и сочным. Как этого добиться?
- Половина успеха кроется в выборе правильного мяса. Оно должно быть свежим — и речь не о зрелости животного, а о том, когда его закололи.
- Также стоит обратить внимание на вид мяса. Самый сочный шашлык получается из свинины, особенно из свиной шеи. Ему не уступает баранина.
- Отдавайте предпочтение мясу с жиром.
- Вовремя разморозьте мясо. Идеально, если оно будет свежим, но если нет такой возможности, то о подготовке нужно позаботиться заранее.
- Знатоки предупреждают: никакой соли в маринаде. Мясо следует солить перед жаркой.
- Начинать жарить нужно, когда все угли в мангале прогорели, от них исходит жар.
- Шашлык должен иметь комнатную температуру перед приготовлением.
- Нанизывать мясо нужно не слишком плотно.
- Равномерно и своевременно переворачивать шампуры. Воздействие пламени допускать нельзя.
Лучшие специи и пряности для шашлыка
Шашлык должен иметь остроту, поэтому без черного молотого перца не обойтись. В зависимости от предпочтений можно использовать в маринаде базилик, зиру, чеснок — молотый и свежий, лавровый лист или хмели-сунели.
К птице отлично подходят эстрагон, тимьян, тмин, мускатный орех. Баранина «любит» имбирь, петрушку, розмарин, шалфей. Вкус блюда могут усилить душица и шафран.
Для свинины лучшим выбором станут мята, имбирь и кориандр, а для говядины — зира, тмин или орегано.
С чем подать шашлык
Жаренное на мангале мясо идеально дополнят свежие овощи, соусы и зелень. Можно приготовить на огне цукини, грибы, томаты, сладкий перец.
К столу с шашлыками можно подать маринованные огурцы или соленья из помидоров, баклажанов, болгарского перца, спаржевой фасоли.
В качестве заправки подойдут кисло-сладкие соусы, песто из базилика, сырные и горчичные вариации. Некоторые любят подавать к мясу с мангала терияки.
Если не хотите проводить все праздники дома или на даче, то список мест для прогулок можно найти здесь.
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