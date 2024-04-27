Маринад для шашлыка из свинины, курицы, говядины и баранины: топ быстрых рецептов | 360°

Интересное 27 апреля 2024, 10:10 🥩 Время жарить. Как приготовить маринад для самого сочного и нежного шашлыка Unsplash

Читать 360 в

Майские праздники уже на пороге, а значит, пора выбрать рецепт для лучшего маринада к шашлыку. 360.ru разобрался, какое мясо подходит для приготовления блюда, какими вообще бывают маринады и как их быстро приготовить.

Самый быстрый и простой маринад для шашлыка

Для любителей расслабленного отдыха и ненавистников готовки есть рецепты, не требующие множества заморских ингредиентов и времени. Например, если мясо не успели замариновать с ночи, а на это есть не более получаса.

Реклама

Для одного килограмма самого «быстрого» шашлыка понадобятся:

— три столовые ложки соли;

— теплая вода;

— одна средняя луковица;

— два зубчика чеснока;

— два-три лавровых листа;

— пучок кинзы или базилика;

— чайная ложка черного молотого перца.

Мясо нарежьте на небольшие кусочки, бедрышки и крылья птицы можно мариновать целиком. В теплой воде нужно размешать соль, нарезать лук и покрошить зелень.

Далее положите мясо в соленую воду, добавьте лук, зелень, перец, выдавите чеснок и разомните. Заготовку нужно оставить при комнатной температуре на 20 минут, чтобы мясо промариновалось. И можно жарить!

Unsplash

Маринад для шашлыка времен СССР

Многие мечтают вернуться в детство (или в детство своих родителей) из-за необыкновенно вкусных продуктов: советского пломбира, колбасы, бабушкиных огурчиков или газировки «Буратино».

Но мало кто знает, что рецепт шашлыков прямиком из СССР очень легко повторить. Главный ингредиент — уксус.

Для этого потребуются:

— два килограмма свинины;

— килограмм лука;

— две столовые ложки уксуса 9%;

— столовая ложка соли;

— чайная ложка черного молотого перца;

— чайная ложка сахара;

— два лавровых листа;

— примерно 800 миллилитров теплой воды.

В воду добавьте специи, соль, сахар. Мясо и лук нарежьте.

Когда все подготовили, в маринад надо налить уксус. Свинину замачивают на четыре-пять часов, из них хотя бы половину — при комнатной температуре. Можно поставить на мясо гнет, чтобы оно полностью погрузилось в жидкость.

Unsplash

Маринады для шашлыка из свинины

Одним из самых популярных видов мяса для шашлыка считается свинина. Это неудивительно: блюдо получается очень сочным.

Маринад для свинины с соевым соусом

Ингредиенты на 500-600 граммов мяса:

— 60 миллилитров соевого соуса;

— одна луковица;

— две столовые ложки растительного масла;

— одна столовая ложка сахара;

— одна чайная ложка сухих специй, например, готовая смесь для свинины, карри, паприка, мускатный орех, кориандр, кардамон, базилик;

— два зубчика чеснока;

— молотый черный перец и соль по вкусу.

Луковицу необходимо измельчить, чеснок размять, соевый соус и масло смешать с остальными специями. Затем оставьте мясо мариноваться в соусе на ночь.

Unsplash

Маринад для свинины с винным уксусом

На два килограмма мяса понадобятся:

— 250 граммов лука;

— 100 миллилитров виноградного уксуса;

— литр воды;

— восемь горошин черного перца;

— сухие специи и соль по вкусу.

Мясо следует нарезать крупно, лук — кольцами. Уксус смешать с водой, специями, солью и перцем.

Половину маринада следует вылить в кастрюлю с мясом, сверху выложить лук, а затем залить остатками жидкости. Мариновать в течение четырех часов под крышкой.

Unsplash

Маринад для свиных ребрышек с майонезом и кетчупом

На восемь порций возьмите:

— по две столовые ложки майонеза и кетчупа;

— два зубчика чеснока;

— по половине чайной ложки сухой петрушки, итальянских трав, укропа и паприки;

— один лавровый лист;

— воду.

Майонез и кетчуп смешайте, добавьте сушеную зелень. Смесь нужно дополнить раздавленным чесноком и поломанным лавровым листом.

Все ингредиенты залейте водой, замочите ребрышки. Уберите в холодильник на несколько часов, лучше — на ночь.

Unsplash

Маринады для шашлыка из индейки и курицы

Птица тоже идеально подойдет для пикника (хотя любители классики могут не согласиться). Это мясо легче других переваривается и отлично усваивается.

Томатный маринад для шашлыка из птицы с медом

Для 800-850 граммов окорочков и крылешек нужно:

— две столовые ложки меда;

— 400 миллилитров яблочного сока;

— один стакан томатного соуса;

— соус терияки, лимонный сок и соль по вкусу.

Смешайте все компоненты. Оставьте мясо птицы в маринаде на полчаса.

Unsplash

Маринад для шашлыка из индейки и курицы с кефиром

На 850 граммов мяса понадобятся:

— пол-литра кефира;

— половина чайной ложки куркумы;

— щепотка сухого чеснока и соли.

Необходимо смешать все ингредиенты и оставить птицу, лучше голени или окорочка целиком, на час отдыхать.

Маринад для шашлыка из индейки и курицы с горчицей

Ингредиенты на килограмм птицы:

— 150 граммов горницы;

— 250 граммов майонеза;

— одна луковица;

— соль и специи по вкусу.

Смешайте все ингредиенты, нарежьте лук. Соедините подготовленную смесь с мясом и маринуйте его пять часов.

Unsplash

Маринады для шашлыка из говядины

С этим шашлыком придется повозиться: сначала выбрать свежее мясо, затем правильно разделать и удалить все прожилки. Зато результат превзойдет ожидания!

Маринад для шашлыка из говядины с вином

Ингредиенты на два килограмма мяса:

— семь луковиц;

— несколько зубчиков чеснока;

— соль и молотый черный перец по вкусу;

— 700 миллилитров красного сухого вина.

Нарежьте лук кольцами и измельчите чеснок. Потом добавьте к говядине соль, перец и вино, перемешайте и оставьте на ночь, а если мясо молодое — на несколько часов.

Unsplash

Маринад для шашлыка из говядины с гранатовым соком

На два килограмма мяса потребуются:

— четыре луковицы;

— соль, кориандр и молотый черный перец по вкусу;

— литр гранатового сока;

— четыре столовые ложки растительного масла.

Смешайте мясо с нарезанным кольцами луком. Добавьте соль, перец, кориандр, гранатовый сок и масло, перемешайте, оставьте на ночь.

Unsplash

Маринад для шашлыка из говядины с йогуртом и соевым соусом

На два килограмма мяса нужно:

— пять луковиц;

— пучок кинзы;

— три столовые ложки соевого соуса;

— четыре столовые ложки натурального йогурта;

— соль по вкусу.

Ваши действия: надо нарезать лук кольцами, измельчить кинзу. Добавить все компоненты к мясу, перемешать и оставить на ночь.

Unsplash

Маринады для шашлыка из баранины

По сочности этот вид шашлыка опередит даже свинину — из-за бараньего жира. Для блюда отлично подойдут баранья корейка, ребрышки, шея, лопатка и окорок.

Маринад для шашлыка из баранины с луком и томатами

На три килограмма мяса возьмите:

— 1,25 килограмма лука;

— 1,5 головки чеснока;

— два-три помидора;

— приправу для шашлыка, соль и молотый черный перец по вкусу.

Далее необходимо нарезать лук тонкими полукольцами, томаты — на крупные брусочки. Измельчить чеснок. Смешать ингредиенты, добавить сыпучие компоненты к мясу.

Молодую баранину советуют мариновать от двух до четырех часов, старую — всю ночь или сутки.

Unsplash

Томатный маринад для шашлыка из баранины

На три килограмма нужно взять:

— пучок петрушки;

— половину пучка базилика;

— соль, приправу для шашлыка по вкусу;

— 70 миллилитров растительного масла;

— килограмм лука;

— 600 миллилитров томатного сока.

Измельчите зелень, добавьте соль, приправу, масло. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Все ингредиенты вместе с томатным соком добавьте к мясу, перемешайте.

Оставьте на несколько часов или на ночь в зависимости от зрелости барана.

Unsplash

Пряный маринад для шашлыка из баранины с луковым соком

На три килограмма мяса нужны:

— 1,25 килограмма лука;

— молотый черный перец и соль по вкусу;

— четыре чайные ложки кумина;

— четыре чайные ложки орегано;

— две чайные ложки кориандра;

— две веточки розмарина;

— пять веточек тимьяна.

Соль втереть в баранину. Измельчить лук в блендере, выжать через сито или марлю сок. Добавить его в мясо, после — все специи и травы и перемешать. Оставить на ночь.

Unsplash

Как добиться мягкого и сочного мяса при приготовлении шашлыка

Гурманы говорят, что правильный шашлык, вне зависимости от вида мяса, должен быть нежным и сочным. Как этого добиться?

Половина успеха кроется в выборе правильного мяса. Оно должно быть свежим — и речь не о зрелости животного, а о том, когда его закололи. Также стоит обратить внимание на вид мяса. Самый сочный шашлык получается из свинины, особенно из свиной шеи. Ему не уступает баранина. Отдавайте предпочтение мясу с жиром. Вовремя разморозьте мясо. Идеально, если оно будет свежим, но если нет такой возможности, то о подготовке нужно позаботиться заранее. Знатоки предупреждают: никакой соли в маринаде. Мясо следует солить перед жаркой. Начинать жарить нужно, когда все угли в мангале прогорели, от них исходит жар. Шашлык должен иметь комнатную температуру перед приготовлением. Нанизывать мясо нужно не слишком плотно. Равномерно и своевременно переворачивать шампуры. Воздействие пламени допускать нельзя.

Лучшие специи и пряности для шашлыка

Шашлык должен иметь остроту, поэтому без черного молотого перца не обойтись. В зависимости от предпочтений можно использовать в маринаде базилик, зиру, чеснок — молотый и свежий, лавровый лист или хмели-сунели.

К птице отлично подходят эстрагон, тимьян, тмин, мускатный орех. Баранина «любит» имбирь, петрушку, розмарин, шалфей. Вкус блюда могут усилить душица и шафран.

Для свинины лучшим выбором станут мята, имбирь и кориандр, а для говядины — зира, тмин или орегано.

Freepik

С чем подать шашлык

Жаренное на мангале мясо идеально дополнят свежие овощи, соусы и зелень. Можно приготовить на огне цукини, грибы, томаты, сладкий перец.

К столу с шашлыками можно подать маринованные огурцы или соленья из помидоров, баклажанов, болгарского перца, спаржевой фасоли.

В качестве заправки подойдут кисло-сладкие соусы, песто из базилика, сырные и горчичные вариации. Некоторые любят подавать к мясу с мангала терияки.

Если не хотите проводить все праздники дома или на даче, то список мест для прогулок можно найти здесь.