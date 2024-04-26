Майские праздники — 2024 в Москве и Подмосковье: куда поехать и чем заняться | 360°

Интересное 26 апреля 2024, 07:30 (обновлено: 26 апреля 2024, 10:13) Альпака, сыроварня и ВДНХ. Как провести майские праздники в Москве и области Историк Вятчин рассказал, куда можно поехать в Москве и Подмосковье в майские Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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Грядут майские праздники — время для больших выходных и отдыха. Многие городские жители поедут на дачу, чтобы устроить застолье с шашлыками, навести порядок на участке или просто насладиться природой. Однако есть и те, кто предпочитает посещать музеи, парки и открывать для себя новые места. Куда можно сходить в Москве и Московской области в длинные выходные — в подборке 360.ru.

Майские выходные. В какие дни отдыхаем в 2024 году

В этом году россиян ожидают длинные майские выходные. В честь праздника Труда работникам выделили четыре свободных дня — с 28 апреля по 1 мая. Ко Дню Победы государство также предусмотрело четырехдневный перерыв — с 9 по 12 мая включительно.

Чем заняться на майские праздники в Москве

1. Сходить в парк

Одним из самых популярных у туристов и очевидных мест в столице остается Красная площадь. Любителям истории, конечно, будет интересно побывать в Московском Кремле на Манежной площади, 2-10. Эти два объекта вобрали в себя более 15 достопримечательностей, в том числе храм Василия Блаженного, Мавзолей, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Царь-колокол, Оружейную палату и другие знакомые объекты.

В парке Горького на улице Крымский Вал, 9, в мае можно будет покататься на различных аттракционах, взять напрокат велосипед или посетить лекторий по интересующей теме.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Если хотите сэкономить на отдыхе, можно посетить экологические тропы на ВДНХ и в заказнике «Воробьевы Горы», а также побывать в усадьбах Царицыно и Коломенское, посоветовал «360» историк Москвы Дмитрий Вятчин.

«В особенности рекомендую международную выставку-форум „Россия“ на ВДНХ. Здесь каждый желающий может познакомиться с историей и традициями разных народов России, посетить множество мастер-классов», — рассказал он.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Парк ВДНХ на проспекте Мира, 119, тоже станет отличным местом для прогулок или досуга с детьми.

Любителям подводного мира будет любопытно побывать в Москвариуме. Весь май там работает выставка «Путь воды».

В парке Сокольники на улице Сокольничий Вал, 1, строение 1, можно не только прогуляться с семьей, но и заказать обзорную экскурсию. Кроме того, там проводят много тематических мероприятий — и майские праздники не станут исключением.

Любителям птиц понравится в Орнитарии, а фанатам истории — в музее парка. Также там можно посетить хаски-парк, музей ЗИЛ и, конечно, аттракционы.

В парке Зарядье на улице Варварка, 6, строение 1, найдется место для прогулок, лежания на траве, пикника и оригинальных фотосессий. Именно здесь находится парящий мост над Москвой-рекой, который стремятся посмотреть многие туристы.

Есть и медиакомплекс с выставками и виртуальными экскурсиями. Однако на майские праздники объект будет закрыт из-за регламентных работ.

Отдыхающие на Парящем мосту в парке «Зарядье» в Москве / РИА «Новости»

В Ботаническом саду на Ботанической улице, 4, можно назначить свидание или повидаться с подругами. Это идеальное место для фотосессий и прогулок на свежем воздухе.

А вот в усадьбе Царицыно найдется местечко не только для семейных прогулок, но и для другого досуга. Например, можно сходить в музей и посетить выставки о временах Екатерины Великой, живописи, посмотреть скульптуры в залах Оперного дома и заглянуть в помещения с временными экспозициями. Также там проводят концерты и экскурсии.

Отдыхающие катаются на катамаранах в пруду на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве / РИА «Новости»

2. Отправиться на обзорную экскурсию

Майские праздники — самое подходящее время для обзорных экскурсий. Есть много вариантов: пешком, на автобусе, на теплоходе по Москве-реке или под землей.

Да-да, путешествия по московскому метро будут прекрасным времяпрепровождением для любителей архитектуры, скульптуры и истории. Не зря столичную подземку считают одной из самых красивых в мире.

На станции метро «Маяковская» / Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

3. Взглянуть на Москву с высоты птичьего полета

Популярными для туристов и жителей города остаются локации, предоставляющие вид на столицу сверху. Например, это можно сделать с верхних этажей делового комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной, 10, строение 1. Для этого оборудовали специальные смотровые площадки, одну из них можно найти на башне «Око».

Посмотреть на Москву с высоты птичьего полета можно и на Останкинской башне на улице Академика Королева, 12. Там же можно сходить в ресторан с видом на мегаполис. Но рассчитайте время заранее: перед подъемом на башню нужно пройти несколько досмотров и получить пропуск, на это может уйти около часа.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кроме того, на ВДНХ есть колесо обозрения «Солнце Москвы». Его высота равна 46-этажному зданию. Аттракцион заинтересует как взрослых, так и детей.

4. Посетить музей

«Среди неочевидных мест для отдыха я бы порекомендовал музеи. Например, Музей авангарда на Шаболовке. Он посвящен уникальному направлению — конструктивизму. Оно получило развитие в советской России 1920-х годов и практически не имеет аналогов в мире», — рассказал Дмитрий Вятчин.

Выставка «Николай Ульянов. Искусство без манифеста» / РИА «Новости»

В топ самых популярных мест для любителей спокойного отдыха попала Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, 10. С действующими экспозициями можно ознакомиться на ее сайте.

В Российском национальном музее музыки на улице Фадеева, 4, можно увидеть инструменты, на которых играли индейцы или африканцы. А 9 мая стоит посетить Музей Победы на площади Победы, 3.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

«Другой музей для посещения — это Музей кочевой культуры на Авиамоторной. Его создатель — учитель географии, член Русского географического общества Константин Куксин. Он известный путешественник, побывал в составе экспедиций в отдаленных точках нашей планеты и очень хорошо знает быт, нравы и особенности кочевых народов», — добавил собеседник 360.ru.

В этом музее точно не будет скучно, заверил историк. Можно примерить кольчугу, послушать игру на национальных инструментах и полистать древние манускрипты.

Еще одно место для интересующихся историей — Музей славянской культуры имени советского художника Константина Васильева. В своем творчестве он совмещал несовместимое: символизм, мифологию и реализм.

Куда поехать в майские праздники в Подмосковье на один день

«Если мы хотим отдохнуть в пределах одного дня, то есть несколько мест в Подмосковье, которые не оставят никого равнодушными», — отметил Вятич.

1. Коломенский Кремль

Путешествие до Коломны, безусловно, стоит нескольких потраченных в пути часов. Помимо величественных стен и башен крепости, восхищают здания Городской управы, дома Куприна, Лозовского, Луковникова, Львовых, Мозгова, усадьба Петровых и другие исторические объекты.

Паломников ожидают многочисленные соборы и монастыри.

Коломна — небольшой город, однако количество интересных объектов там просто поражает. Особенно отмечу Коломенский кремль, который сохранился в большей степени и представляет ценность для исследователей. Дмитрий Вятчин

Из Коломны невозможно уехать без сувениров или гостинцев. Знаменитую коломенскую пастилу можно купить в маленьких уютных лавках при заводе, на котором ее делают.

Если путешествие затянулось, можно остановиться в отеле «40-й меридиан. Арбат» или в кемпинге на Большой Запрудной, 13а.

Маринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля / РИА «Новости»

2. Серпухов

Небольшой город в Московской области может показаться только на первый взгляд неинтересным. На самом деле, в городском округе находится единственный в Подмосковье Приокско-Террасный природный заповедник в местечке Данки, где можно увидеть зубров.

Еще Серпухов славится Высоцким мужским монастырем. Для любителей истории работает местный музей, однако в майские праздники он может быть закрыт — проверьте часы посещений на сайте учреждения.

Высоцкий ставропигиальный мужской монастырь / Alexander Legky / Global Look Press

3. Клин

В Клину можно сходить в музей-заповедник композитора Петра Чайковского. Этот старинный музей собрал свыше 200 тысяч экспонатов.

Кроме того, в селе Нудольском есть сафари-парк, где посетители увидят альпака, страусов, сурикатов, канадского волка, енотов, лису, верблюдов, зубров, северных оленей, бизонов и других животных.

David & Micha Sheldon / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

4. Истра

В Истре обязательно посетите Воскресенский Новоиерусалимский монастырь.

«Монастырь выполнен в необычной для России стилистике. Он должен был стать новым центром международного православия», — подчеркнул Вятчин.

Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь — православный мужской монастырь в Московской области / Roman Denisov / Global Look Press

Это место основал патриарх Никон в 1656 году. Паломники со всей России приезжают сюда, чтобы полюбоваться на монастырские стены и собор. Недалеко от комплекса есть музей — «Новый Иерусалим».

Из Истры нельзя уехать с пустыми руками, потому что именно здесь находится знаменитая сыроварня Олега Сироты. На ферме можно попробовать сыры, пройти мастер-класс или просто накупить гостинцев.

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5. Дмитров

В городском округе можно посмотреть Дмитровский кремль. На его территории находится Успенский собор начала XVI века, где проходят службы и можно посмотреть редкие глиняные иконы.

Помимо этого, Дмитров стоит посетить ради фермы альпака в деревне Походкино.

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6. Ленинский городской округ

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» соединяются царская и советская история.

«До 1918 года здесь жили дворянские семьи. После революции создали санаторий, а после — резиденцию Ленина. В музее-санатории сохранились старинная мебель, гобелены, работают музеи о крестьянском быте и Владимире Ленине», — рассказал историк Москвы.

7. Одинцово

Городской округ идеален для семейных прогулок. Кроме того, в нем работает историко-литературный музей Александра Пушкина, объединивший усадьбы Вяземы и Захарово — места детства великого поэта.

Alexander Legky / Global Look Press

По территории Саввино-Сторожевского мужского монастыря в Звенигороде можно пройтись, чтобы пропитаться историей. Именно здесь любили молиться русские цари: Иван Грозный, Алексей Михайлович и другие. Палаты возвели в 1398 году.

8. Зарайск

Город стоит на реке Осетр и славится своим кремле — этот образец зодчества полностью сохранился. Книголюбы же знают Зарайск по музею-усадьбе Федора Достоевского в деревне Даровое. Там великий писатель взрослел вместе с братьями и сестрами.