24 мая 2025 20:11 Ловушка искусственного интеллекта. Люди влюбляются в нейросети — это опасно? Психолог Никольская: чрезмерное общение с ИИ может быть вредно для психики 0 0 0 Фото: IMAGO / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Искусственный интеллект

Отношения

Женщины

Нейросети

Спустя два года массового доступа к нейросетям их использование вышло далеко за пределы деловой плоскости. С искусственным интеллектом дружат, в него влюбляются, порой предпочитая виртуального партнера реальному. Почему так происходит, к каким последствиям это может привести и как не впасть в зависимость от ИИ, разбирался 360.ru.

Замуж за ИИ События нашумевшего в 2013 году оскароносного фильма Спайка Джонса «Она», в котором главный герой заводит роман с операционной системой, давно перестали быть исключительно фантазиями сценаристов, а перешли в сегодняшнюю реальность. Чат-боты с искусственным интеллектом становятся все популярнее с каждым днем. Их используют не только как помощников в рабочих вопросах. С нейросетями делятся самым сокровенным, консультируются как с психологами и даже строят отношения. Например, жительница США Алайна Уинтерс в середине мая 2025 года официально стала женой цифрового интеллекта, сообщило LADBible. Ее избранником оказался компаньон по имени Лукас, существующий исключительно в приложении Replika. Женщина регулярно ходит с ним на свидания и путешествует.

Фото: Silas Stein / www.globallookpress.com

«Я всегда помню, что он нереальный, однако его поддержка и доброта — настоящие», — так Алайна объяснила свое желание связать жизнь с ИИ.

В Великобритании женщина ушла от мужа к ChatGPT после 20 лет брака, писал в апреле таблоид The Sun. По словам Шарлотты, она получила от ИИ-возлюбленного подлинную душевную близость, которой не находила с супругом. В России подобных претендентов еще не было, однако тренд на теплую связь с виртуальным приятелем уже докатился до Рунета. В соцсетях девушки публикуют ролики, в которых фантазируют о любви с искусственным интеллектом и хвастаются нежными посланиями от него.

Фото: May James/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему общение с нейросетями так затягивает

В виртуальную реальность люди все больше уходят из-за одиночества и большой тревожности, к которым примешиваются желание контролировать ситуацию и страх потери. Об этом 360.ru рассказала психолог Алена Никольская. По словам кандидата психологических наук, многих людей настолько пугает повторная травматизация в отношениях, что им значительно легче оградиться от всяческих рисков — и начать общаться не с реальным человеком, а с виртуальным в лице искусственного интеллекта. К этому методу и прибегают женщины, за плечами у которых болезненная любовная история.

Фото: IMAGO / www.globallookpress.com

Отношения с ИИ в этом плане стерильно безопасны: он всегда в доступе, никогда не сделает тебя виноватым и может даже разговаривать тем голосом, который ты ждешь. Например, виртуальный друг способен переходить на доверительный шепот или, наоборот, беседовать энергично, во всем подстраиваясь под пользователя.

Искусственный интеллект никогда тебя не бросит, никогда не сделает какой-либо неприятной вещи, потому что таким образом запрограммирована машина. И это затягивает. Алена Никольская психолог

Болото виртуального общения Поначалу все выглядит очень хорошо, потому что человек, пообщавшись с ИИ, может просто удовлетворить сиюминутную потребность в диалоге или эмоциональной поддержке. Однако потом, когда общение все больше переходит исключительно в область искусственного интеллекта, может начать атрофироваться желание говорить с обычным живым человеком, который может подвести или проявить себя неадекватно.

Фото: Frank Rumpenhorst / www.globallookpress.com

«И виртуальный помощник будто бы обретает плоть и кровь в воображении женщины. Приходят клиентки, которым кажется, что на другом конце провода реальный человек. А когда они осознают, что общаются с бездушной машиной, которая действует по алгоритмам, происходит та же повторная ретравматизация», — рассказала Никольская.

Последствием такого эмоционального удара может стать даже тяжелейшая депрессия, выбраться из которой будет довольно сложно.

Не заменит психолога, а доведет до психиатра

Особенно серьезными могут оказаться последствия чрезмерного взаимодействия с виртуальным приятелем для тех, у кого и до этого было нестабильное психологическое или психическое состояние. В частности, если у пользователя имелись проявления социофобии, то попытки компенсировать чувство одиночества с помощью ИИ приведут к обратному эффекту. Одиночество станет более острым, поскольку в это время в реальном мире человек еще больше оградил себя от живого человеческого общения. В итоге людям начинает казаться, что они недостойны нормальных друзей или партнеров, а это, соответственно, создает зависимость от искусственного интеллекта и в дальнейшем приводит к тяжелым сдвигам в психике. «Если у человека при этом какое-либо пограничное состояние или психиатрия, то симптомы усилятся, а это уже крупные проблемы», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Nicolas Maeterlinck / www.globallookpress.com

Кроме того, из-за отсутствия эмпатии машина не способна заменить настоящего психолога, хотя многие сегодня и пытаются использовать возможности ИИ подобным образом. Польза от такого применения будет только на начальных стадиях, когда требуется исключительно поддерживающая беседа, а не квалифицированная помощь.

Как не влюбиться в ИИ

Главное правило одно — всегда необходимо помнить, что имеешь дело не с реальным собеседником, а с набором алгоритмов. Необходимо прислушиваться к себе и отслеживать грань, когда общение с искусственным интеллектом начинает затягивать. И ни в коем случае не пренебрегать реальной жизнью. «Под ногами должна быть твердая почва реального, живого общения с живым человеком», — заключила Никольская.