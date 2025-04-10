«Мертвый сезон» и «Щит и меч». Как снимали любимые фильмы Путина

Еще Ленин говорил, что кино — важнейшее из искусств. Его особая сила — в способности лепить человеческую душу и формировать личность. Президент России Владимир Путин признавался, что стал разведчиком под влиянием великих советских картин: «Мертвый сезон» и «Щит и меч». Что это за фильмы, как и о ком их снимали — в материале 360.ru.

О ком фильм «Мертвый сезон» Во-первых, «Мертвый сезон» — первый советский фильм, в котором рассказывается о работе Комитета госбезопасности в годы холодной войны. Во-вторых, история, попавшая в сценарий, совершенно реальна, а ее главным героем был москвич Конон Молодый. Фронтовик, свободно владевший английским и китайским языками (последний он выучил уже после войны и даже написал учебник), Молодый начал работу разведчика-нелегала под именем Гордона Лонсдейла в 1951 году. Он устроился в Великобритании и открыл собственную фирму игровых автоматов. Острый ум, диплом советской Академии внешней торговли и общительная натура помогли разведчику довольно скоро стать удачливым и очень богатым бизнесменом, известным в своих кругах: электронный замок, который изобрели на одном из его предприятий, получил золотую медаль на выставке в Брюсселе в 1960 году.

Фото: Публичное достояние

Помимо бизнеса, «денди лондонский» Лонсдейл вел светскую жизнь, был постоянным гостем модных клубов, но ни на секунду не забывал об основной работе. Когда стало известно, что некий нацистский преступник собирается распространить в Великобритании новый штамм чумы и обвинить в этом КГБ, именно Молодый смог предотвратить теракт. Одной из больших удач разведчика была вербовка служащего военно-морской базы Гарри Хоутона. Он имел доступ к секретным документам и несколько лет продавал их Лонсдейлу. Говорят, так военно-промышленный комплекс СССР сэкономил миллиарды на разработках систем вооружения.

Фото: Википедия

Но хапуга Хоутон стал и причиной провала советского резидента: уж очень активно британец сорил деньгами в магазинах, ресторанах и казино. Контрразведка выявила его причастность к утечке информации. Это же подтвердил ЦРУ поляк-перебежчик Михал Голеневский (потом на Западе он пытался сделать карьеру выжившего цесаревича Алексея). Хоутона и Лонсдейла арестовали 7 января 1961 года, в момент передачи секретных документов. Советского разведчика приговорили к 25 годам заключения. К счастью, через три года его удалось обменять на английского шпиона Гревилла Винна — связного предателя из ГРУ Олега Пеньковского.

Фото: Кадр из фильма The Courier (в русском перевода «Игры шпионов»), где роль Винна исполнил Бенедикт Камбербэтч, а предателя Пеньковского — Мераб Нинидзе. Смешно, но в картине «шпион времен холодной войны и его российский источник пытаются положить конец Карибскому кризису». Lionsgate / www.globallookpress.com

Сюжет «Мертвого сезона» Для фильма взяли историю с нацистом, задумавшего отравить людей. Остановить преступника поручают Константину Ладейникову. При помощи бывшего узника нацистского лагеря он опознает немца, мешает ему бежать, забирает и передает коллегам документы о разработке страшного газа. Однако самого разведчика арестовали. Режиссер «Мертвого сезона» Савва Кулиш видел в главной роли только Вечеслава Тихонова. Тем более что тот успел по-настоящему подружиться с разведчиком. Но вот беда: высокий худощавый актер был внешне совершенно не похож на Молодого.

Фото: Донатас Банионис в фильме «Мертвый сезон» / www.globallookpress.com

Как мы знаем, позже Тихонов все равно не избежал роли разведчика. Во время работы над образом Штирлица артист вспомнил, как Молодый рассказал о свидании с женой. Ее привезли за границу, было всего лишь пару минут, чтобы украдкой посмотреть друг на друга, сидя за разными столиками в кафе. Эту историю Тихонов пересказал режиссеру киноэпопеи «Семнадцать мгновений весны» Татьяне Лиозновой. Та воскликнула: «Мы сделаем это!» Так появилась одна из самых пронзительных сцен в отечественном кинематографе.

Но вернемся к «Мертвому сезону». Молодый хотел, чтобы персонаж был более схож с ним. Пересмотрев в картотеке фотографии всех подходящих актеров, режиссер наконец наткнулся на литовца Донатаса Баниониса. Актер успел засветиться в фильме о чекистах-разведчиках «Операция „Трест“», получить государственную премию СССР за роль в драме «Никто не хотел умирать» и сыграть пастора в картине «Берегись автомобиля».

Фото: Народный артист Литовской ССР Донатас Банионис / РИА «Новости»

Баниониса вызвали в Ленинград на пробы. Позже актер признавался, что был уверен в провале: все знали, что роль прочат Тихонову. Согласился только из-за дарового проезда туда-обратно, суточных и возможности заскочить в Гостиный двор, чтобы купить кое-какие запчасти для своего автомобиля. Но неожиданно прибалта утвердили на роль Ладейникова. По-русски Банионис говорил с сильным акцентом, так что его пришлось дублировать. Впрочем, он и так практически во всех фильмах говорил чужими голосами. В «Мертвом сезоне» зрители слышали Александра Демьяненко — вечного Шурика из комедий Гайдая.

Фото: Александр Демьяненко в фильме «Кавказская пленница» / РИА «Новости»

Банионис попросил режиссера предупредить, когда на съемку приедет его герой. Но оказалось, что тот давно был на площадке как консультант картины (в титрах — К. Панфилов). Именно благодаря «консультанту Панфилову» фильм обошелся без пафоса, а врага показали умным и холоднокровным. Но самое главное — так пронзительно и точно передали сцену обмена западного и советского разведчиков. В реальности это происходило на Глиникском мосту в Германии, а для съемок использовали Ленинградское шоссе. В фильме Ладейникова меняли на некоего полковника Николса, которого сыграл Лаймонас Норейка. Народ смеялся, что «одного литовца на другого меняли». Шутки шутками, а этот эпизод по сей день считается одним из самых сильных в мировом «шпионском кино».

Фото: Актеры Лаймонас Норейка и Донатас Банионис (слева направо) в художественном фильме «Мертвый сезон». Производство студии «Ленфильм». Режиссер Савва Кулиш / РИА «Новости»

Эхо славы Литовские националисты не простили Банионису громкой славы в СССР. Отомстить при его жизни боялись — все-таки был известен во всем мире, в том числе благодаря главной роли в фильме «Солярис» Андрея Тарковского. Но, выждав несколько лет после смерти актера, «добрые люди» решились нанести удар. В январе 2018 года появилась информация, что Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы нашел документы, изобличающие некоторых артистов в сотрудничестве с КГБ. В частности, якобы Банионис как агент Бронюс с 1970 по 1974 год передавал сведения о литовских эмигрантах, осевших в Соединенных Штатах. Но фокус с «разоблачением» не удался. Уже через четыре месяца Люстрационная комиссия Литвы постановила, что утверждения о работе актера на КГБ безосновательны. Центр исследования геноцида срочно пошел на попятный: там заявили, что «относиться к обнародованному списку следует критически».

Фото: Донатаса Банионис. Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

О ком фильм «Щит и меч» В самом начале «Мертвого сезона» с предисловием к картине выступил советский разведчик Вильям Фишер. После предательства и ареста в 1957 году он назвался именем давно погибшего старого друга — Рудольфа Абеля. Так получилось практически открыто сообщить в СССР, кого именно арестовали. В феврале 1962-го Абеля обменяли на американского пилота разведывательного самолета U-2 Фрэнсиса Пауэрса и американского студента-шпиона Фредерика Прайора. Только в 1968 году легендарный разведчик впервые появился на публике, чтобы прокомментировать фильм о коллеге.

Фото: Конон Молодый и Рудольф Абель. AlphaSpecnaz / www.globallookpress.com

Сам Абель и его работа в годы Второй мировой войны стали частью истории, которую рассказала эпопея «Щит и меч». Собственно, на это намекало даже имя главного героя: Александр Белов — А. Белов — Абель. Второй «половиной» киноэпопеи стал не менее легендарный разведчик Александр Святогоров. В ноябре 1941-го в оккупированном Харькове именно он умудрился заминировать дом, где остановился кузен создателя ракет «Фау-2» Вернера фон Брауна. Немцы проверили здание: нашли одну нарочито плохо замаскированную мину и не стали дальше искать. Зато другая, скрытая более хитро, с полутонной тротила, сработала как и когда нужно.

Фото: Немецкие солдаты в Харькове, 1941 год. Scherl / www.globallookpress.com

Позже разведчик проник в Люблинскую разведшколу абвера под видом хорунжего Украинской повстанческой армии*. Он смог передать в Москву список курсантов и засланных на территорию советских войск выпускников разведывательной школы. Затем группа Святогорова разгромила это учебное заведение, а заодно и находившееся рядом гестапо. Он взрывал немецкие штабы, пускал под откос поезда, выуживал из врагов ценнейшую информацию. После войны Святогоров продолжал работу: именно он руководил операцией по устранению Степана Бандеры и смог выкрасть из парижского отделения «Моссада» секретные шифры радиосвязи.

Фото: Александр Святогоров в годы Великой Отечественной войны и в мирное время / Википедия

С чего начинается Родина Святогоров выступал консультантом «Щита и меча». Однажды он отметил, что на чужбине разведчики тоскуют не о парадах и субботниках, а вспоминают родную улицу, деревце возле дома, соседскую девчушку. Именно эти слова стали лейтмотивом фильма — их нашли в сборнике стихотворений Михаила Матусовского Музыку написал композитор Вениамин Баснер, а исполнять «С чего начинается Родина?..» пригласили актера и певца Марка Бернеса. Он смог спеть так удивительно проникновенно, что долгие годы после его смерти никто не решался браться за эту песню.

Авторам фильма не нужно было рассказывать о войне. Писатель Вадим Кожевников прошел ее военным корреспондентом, брал Берлин, награжден орденом Красной Звезды. Режиссер и соавтор сценария Владимир Басов воевал с 41-го по 45-й, за героизм получил орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». Картину разделили на четыре части: «Без права быть собой», «Приказано — выжить…», «Обжалованию не подлежит» и «Последний рубеж». Советский разведчик под именем немца Иоганна Вайса уезжает из Риги в Германию. Там, дослужившись до высокого чина в СС, получает доступ к ценнейшим сведениям Третьего рейха.

Фото: Олег Янковский и Станислав Любшин в фильме «Щит и меч». Mosfilm / www.globallookpress.com

Исполнителя главной роли Станислава Любшина поначалу утверждать не хотели — худсовет желал видеть красавца-супермена. Но и тут помог Святогоров: он заявил, что настоящий разведчик должен обладать максимально непримечательной внешностью. Мнение консультанта оказалось решающим. А вот друга главного героя Генриха Шварцкопфа нашли случайно. Басов углядел во львовском ресторане за соседним столиком молодого человека, который, по его мнению, идеально подходил на роль. Незнакомец оказался актером саратовского театра — так Олег Янковский начал свой путь в кинематографе.

Мы подружились. В его мальчишеской повадке покоряло обаяние непринужденности. Дальнейшая его биография показала, что выбор был точен, пришел артист… Поначалу театральная закваска давала себя знать. Подходит ко мне: — Владимир Павлович, а какая здесь у меня сверхзадача? — Олег, — говорю, — ты сыграй кусок. Сверхзадачу я склею. из воспоминаний Владимира Басова

Киноэпопею выпустили к 50-летию Службы внешней разведки КГБ СССР, в 1968 году. Первый же из четырех фильмов — «Без права быть собой» — стал лидером советского кинопроката. Любшин получил звание Заслуженного артиста РСФСР и стал лучшим актером года. Но самое главное — фильм, как и большинство работ Басова, оказался работой на века. «Щит и меч» и сегодня дотрагивается до сердца зрителя, заставляя сопереживать героям, радоваться их победам и с трудом сдерживать слезы в трагические моменты.

* УПА — экстремистская организация, запрещена в России