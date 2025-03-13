Война невидимого фронта. Пять лучших операций КГБ

После Второй мировой войны Степан Бандера скрывался за границей. Американские и британские спецслужбы хорошо знали место его прописки, но не собирались выдавать эти сведения Советскому Союзу. Ведь там лидера украинских националистов еще в 1949 году заочно приговорили к смертной казни.

К началу 50-х годов Бандера немного ослабил бдительность: осел в Мюнхене, выписал туда жену и детей, все они спокойно зажили под фамилией Попель. Но весной 1958 года агент КГБ Богдан Сташинский заметил Бандеру в Роттердаме, где проходили очередные поминки по его «коллеге» Евгению Коновальцу.

Подготовка заняла больше года — нужно было максимально скрытно выяснить, где и под каким именем скрывался Бандера, узнать примерное расписание его и домочадцев. Наконец, 15 октября 1959 года все сложилось. Отпустив охрану, украинец заехал на рынок, а потом отправился домой на обед.