Война невидимого фронта. Пять лучших операций КГБ
Комитет государственной безопасности СССР отметил свой день рождения 13 марта. Именно в этот день в 1954 году создали спецслужбу, о которой до сих пор ходят легенды. Комитетчиков боялись, ненавидели и вполне оправданно ими восхищались. О лучших операциях КГБ — в материале 360.ru.
Устранение Степана Бандеры
После Второй мировой войны Степан Бандера скрывался за границей. Американские и британские спецслужбы хорошо знали место его прописки, но не собирались выдавать эти сведения Советскому Союзу. Ведь там лидера украинских националистов еще в 1949 году заочно приговорили к смертной казни.
К началу 50-х годов Бандера немного ослабил бдительность: осел в Мюнхене, выписал туда жену и детей, все они спокойно зажили под фамилией Попель. Но весной 1958 года агент КГБ Богдан Сташинский заметил Бандеру в Роттердаме, где проходили очередные поминки по его «коллеге» Евгению Коновальцу.
Подготовка заняла больше года — нужно было максимально скрытно выяснить, где и под каким именем скрывался Бандера, узнать примерное расписание его и домочадцев. Наконец, 15 октября 1959 года все сложилось. Отпустив охрану, украинец заехал на рынок, а потом отправился домой на обед.
Сташинский «случайно» столкнулся со своей целью в подъезде и выстрелил в нее из скрытого газетой пистолета-шприца с цианистым калием. Пары яда через две-три минуты должны были привести к закупорке артерий и смерти от остановки сердца. Бандера упал, агент быстро и незаметно покинул дом.
Поначалу смерть военного преступника приняли за инсульт. Но более дотошная экспертиза показала отравление цианистым калием. В убийстве подозревали соратников — немцев.
Правда открылась только в январе 1961-го: Сташинский стал перебежчиком и выдал все, что знал, в том числе об убийстве украинского националиста.
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Зонтик смерти Георгия Маркова
Среди старшего поколения едва ли найдется человек, который не видел французскую картину «Укол зонтиком». Это история об актере, которого приняли за спецагента и поручили миссию устранения преступного олигарха. Роль смертоносного оружия сыграл зонт с выдвижной иглой: укол приводил к немедленной смерти жертвы.
Глядя на уморительные ужимки Пьера Ришара, трудно поверить, что эта комедия основана на реальных событиях. Но примерно так устранили болгарского писателя и диссидента Георгия Маркова. Он в 1969 году сбежал в Великобританию, обосновался в Лондоне, женился на англичанке и устроился работать на радиостанцию Би-би-си.
Почти 10 лет Марков обличал болгарские власти, пока те, наконец, не попросили КГБ помочь утихомирить говоруна. Для этого разработали специальный зонт. Правда, в отличие от киноварианта, он не колол отравленной иглой, а стрелял в жертву ампулой с рицином — ядом, который куда смертоноснее цианистого калия.
Все произошло 7 сентября 1978 года. По пути к своему автомобилю Марков пробирался через толпу на автобусной остановке и споткнулся о зонт какого-то мужчины. Писатель почувствовал укол, но не придал этому значения. На следующий день его спешно доставили в больницу с приступами тошноты и высокой температурой.
Через три дня Марков умер, успев рассказать о странном эпизоде на остановке. Вскрытие показало, что в икру его ноги имплантирована металлическая капсула с рицином. Доказать хоть чью-то причастность к убийству не вышло ни тогда, ни в XXI веке. КГБ СССР официально никогда не признавал участие в этой акции.
Гостиница с сюрпризом
После того как в 1965 году восстановили пароходное сообщение между Финляндией и Эстонией, в советскую Прибалтику хлынул поток иностранных туристов. Комитетчикам приходилось присматривать и за иностранцами, и за своими. Делать это решили с размахом.
В 1972 году в центре Таллина появилась первая в городе высотная гостиница «Виру», ныне Sokos Hotel Viru. Хотя ее возводили финские строители, даже они не знали о тайне отеля: номинально в нем было 22 этажа, на самом деле — 23. Последний, верхний и секретный, принадлежал Комитету госбезопасности СССР.
«Лишний» этаж имел прямую связь с главным штабом КГБ в Москве на Лубянке и резидентами в Хельсинки. Всего в гостинице было 400 номеров, комитетчики могли видеть и слышать все, что происходило в 60 люксах. А там останавливались голливудские звезды, астронавты, восточные шахи и много кто еще.
Сейчас 23-й этаж «Виру» больше 10 лет работает музеем. Посетители могут оценить две комнаты с рабочими местами десятка агентов КГБ. Но ничего подлинного там нет: в 1991 году все оборудование демонтировали и вывезли.
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Рок-клуб с погонами
Далеко не все операции КГБ были в «шпионском гарнире» за границей. Но от того, что все проходило без перестрелок, поддельных усов, паролей и явок, они не стали менее значительными. Одна из таких историй стала известна относительно недавно и напрямую касается русского рока.
К началу 80-х стало понятно, что в стране довольно много мальчиков и девочек, которые собирались компаниями, пели свои песни и читали стихи, разыгрывали спектакли и не торопились хоть как-то легализоваться под крылом государства. Впрочем, им никто и не дал бы этого сделать.
Чтобы не следить за каждым таким несознательным элементом, решили создать для них специальную площадку. Так, 7 марта 1981 года на улице Рубинштейна в Ленинграде появился рок-клуб — эдакий Дом культуры на 200 мест, с членскими билетами и правлением, все как у взрослых.
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Разумеется, организаторы рок-клуба оставались за кадром. Все подавалось как молодежная инициатива и «наш ответ Западу». Но тусовку плотно курировали агенты КГБ. Им было проще узнать, у кого есть запрещенная литература, кто увлекается наркотиками, общается с иностранцами, дает подпольные концерты.
Провинившихся мягко, но настойчиво и практически безотказно склоняли сотрудничать. Поговаривали, что никто из рокеров не избежал контактов с комитетчиками. Сегодня эти патриархи все отрицают, заявляя: «Мы все знали и просто водили власть за нос» либо «Ничего подобного не было, это вранье». Но тут КГБ верится как-то больше.
Восточная партия
Ближний Восток никогда не был спокойным местом. Однажды лидеры «Хезболлы» додумались надавить на Советский Союз, чтобы тот помог остановить зачистку северной части Ливана. Предполагалось, что СССР потребует этого от главы Сирии Хафеза Асада (отец недавно низложенного сирийского президента, а ныне — москвича).
Для стимула решили взять заложников. Днем 30 сентября 1985 года прямо возле посольства СССР в Бейруте боевики похитили четырех советских дипломатов, двое из которых были сотрудниками КГБ. При захвате одного из них ранили. Когда началась гангрена, бандиты, чтобы не возиться, просто застрелили пленника.
Пока договаривались с Асадом-старшим, советским разведчикам удалось найти дом, где держали оставшихся в живых дипломатов. Но где именно они находились — было неясно, поэтому штурм отпадал. «Хезболла» тем временем, войдя во вкус, начала выдвигать новые и новые требования.
Полковник Первого главного управления внешней разведки КГБ Юрий Перфильев вышел на заказчика похищения Мухаммада Фадлаллу. Хотя тот отпирался, комитетчик ненароком обронил, что при учениях ракеты могут случайно отклониться от заданной траектории и упасть на какой-нибудь священный город шиитов Кум.
Со своей стороны ливанцы тоже довольно жестоко нажали на родственников боевиков и предупредили, что не остановятся, если советских людей не отпустят. Что подействовало сильнее — неизвестно, но уже через несколько дней всех заложников освободили.