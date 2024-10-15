Смерть в Мюнхене. Как убили лидера украинских националистов Степана Бандеру
Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера. Он начал карьеру с того, что убивал поляков, потом начал прислуживать гитлеровцам и воевать против СССР. Кто и как убил главу украинских националистов — в материале 360.ru.
Убийство Степана Бандера
Как нашли Бандеру
Бандера собирался ехать домой на обед. Перед этим он с секретаршей заехал на рынок, а домой отправился уже один. Ничего необычного, но в этот раз в подъезде дома № 7 по Крайттмайрштрассе украинского националиста ждал агент КГБ Богдан Сташинский. В свернутой в трубку газете был спрятан пистолет-шприц с цианистым калием.
Впервые Сташинский увидел Бандеру за год до того, 25 мая 1958 года. На кладбище Кросвейк в Роттердаме проходили поминки 20-летней годовщины смерти еще одного националиста и знакомца Гитлера Евгения Коновальца. Его в 1938 году ликвидировал агент НКВД Павел Судоплатов, угостив бомбой, замаскированной под коробку конфет.
В январе 1959 года Сташинский под именем Ганса Йоахима Будайта отправился в Мюнхен, чтобы выяснить адрес Бандеры. Было известно, что он проживает под именем Стефана Попеля, и разведчик довольно скоро выяснил, где обосновался украинец вместе с женой и тремя детьми.
Чем убили Бандеру
Орудие убийства — пистолет-шприц — был уже привычен для Сташинского. Впервые он получил такой осенью 1956 года. Работало устройство так: спусковой крючок приводил в действие механизм, разбивающий ампулу с ядом, пары которого через две-три минуты приводили к закупорке артерий и смерти жертвы от остановки сердца.
Стрелять рекомендовалось на высоте груди, чтобы пары гарантированно попали в дыхательную систему. Перед выстрелом необходимо было принять противоядие, расширяющее артерии — ядовитые пары могли навредить и самому стрелку. Оружие было одноразовым, так что после выстрела от него надо было избавиться.
Первая мишень появилась спустя год — это был еще один предводитель украинских националистов Лев Ребет. Хотя на практике смерть его оказалась не такой уж быстрой, патологоанатом пришел к выводу, что покойный умер от естественных причин.
Версии смерти Бандеры
Бандера получил свою порцию цианида прямо в лицо 15 октября 1959 года. Хлопок от выстрела и вскрик жертвы услышали соседи. Но когда они выглянули, Сташинского рядом уже не было, а на полу с разбитой головой в луже крови лежал герр Попель. Врачи диагностировали ему трещину в основании черепа в результате падения при инсульте.
Однако более дотошная экспертиза показала, что смерть Бандеры наступила вследствие отравления цианистым калием. Это не принесло ясности: если убил, то кто? Украинский националистический клубок больше походил на прическу Медузы Горгоны, и большинство украинских иммигрантов жаждали смерти товарищей.
Еще предполагали, что Бандера мог покончить жизнь самоубийством. Его ближайший соратник Мирон Матвиейко по прозвищу Усмих в 1951 году перешел на сторону СССР и несколько лет обманывал своего патрона. Также шептались, будто убийство организовали западногерманские спецслужбы.
Интересно
Биография Степана Бандера
Степан Бандера родился 1 января 1909 года в галицком селе Старый Угринов. Сейчас оно расположено в Ивано-Франковской области Украины, но тогда была частью Австро-Венгерской империи, а после ее падения — вошло в состав Польши.
Согласно воспоминаниям, маленький Бандера был очень болезненным и набожным мальчиком, что, собственно не мудрено — его отец был греко-католическим священником. Возле их села бушевали бои Первой мировой войны, и однажды семья чуть не лишилась крова, чудом никто из родителей и восьми детей не пострадал.
Казалось бы, вера в Бога и ужасы войны должны были воспитать из мальчика если не пацифиста, то хоть гуманиста. Но нет — юный Бандера довольно быстро прибился к националистам, с которыми стал устраивать теракты против поляков. Устраивать, понятное дело, чужими руками.
Очередное убийство (со спины) министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 году закончилось для террористов плачевно: всех, кроме непосредственного исполнителя, поляки поймали, судили и приговорили к пожизненному сроку. К сожалению, все они с приходом гитлеровцев вышли на волю в сентябре 1939 года.
Бандера не растерялся и начал дружить с новыми господами. Тем более, что они, по его мнению, наконец-то раздавили главного супостата — Польшу. Но жить без врагов сыну священника было неинтересно, так что теперь он решил бороться с СССР. На деньги «немецких товарищей» формировались отряды убийц и диверсантов.
Когда Германия вероломно напала на Советский Союз, Бандера тут же призвал украинцев «помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм». Однако скоро идеолог национализма заигрался и объявил о возрождения Украинского государства, создании собственного национального правительства и армии.
Немцы выразили свое недоумение просто: к чертям расстреляли 15 подручных Бандеры, его самого отправили в тюрьму, а позже — в концлагерь Заксенхаузен. Но он был и близко не похож на Освенцим или Майданек. Украинца никто не заставлял работать, он хорошо питался вместе с солдатами СС*, читал свежие газеты, регулярно виделся с женой.
В сентябре 1944 года Бандеру освободили. На родину сунуться он побоялся, так что снова начал служить немцам, даже после войны готовя террористов к заброске на территорию СССР. В этом же ключе активно сотрудничал со спецслужбами западных стран.
Как тебя учил папа, мальчик: возлюби ближнего своего и не убий?
* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.
** Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских.
Данная информация опубликована в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.