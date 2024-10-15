Смерть в Мюнхене. Как убили лидера украинских националистов Степана Бандеру

Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера. Он начал карьеру с того, что убивал поляков, потом начал прислуживать гитлеровцам и воевать против СССР. Кто и как убил главу украинских националистов — в материале 360.ru.

Убийство Степана Бандера Как нашли Бандеру Бандера собирался ехать домой на обед. Перед этим он с секретаршей заехал на рынок, а домой отправился уже один. Ничего необычного, но в этот раз в подъезде дома № 7 по Крайттмайрштрассе украинского националиста ждал агент КГБ Богдан Сташинский. В свернутой в трубку газете был спрятан пистолет-шприц с цианистым калием. Впервые Сташинский увидел Бандеру за год до того, 25 мая 1958 года. На кладбище Кросвейк в Роттердаме проходили поминки 20-летней годовщины смерти еще одного националиста и знакомца Гитлера Евгения Коновальца. Его в 1938 году ликвидировал агент НКВД Павел Судоплатов, угостив бомбой, замаскированной под коробку конфет. В январе 1959 года Сташинский под именем Ганса Йоахима Будайта отправился в Мюнхен, чтобы выяснить адрес Бандеры. Было известно, что он проживает под именем Стефана Попеля, и разведчик довольно скоро выяснил, где обосновался украинец вместе с женой и тремя детьми.

Фото: Агент КГБ Богдан Сташинский / Википедия 1/2 Фото: Агент НКВД Павел Судоплатов / Википедия 2/2

Чем убили Бандеру Орудие убийства — пистолет-шприц — был уже привычен для Сташинского. Впервые он получил такой осенью 1956 года. Работало устройство так: спусковой крючок приводил в действие механизм, разбивающий ампулу с ядом, пары которого через две-три минуты приводили к закупорке артерий и смерти жертвы от остановки сердца. Стрелять рекомендовалось на высоте груди, чтобы пары гарантированно попали в дыхательную систему. Перед выстрелом необходимо было принять противоядие, расширяющее артерии — ядовитые пары могли навредить и самому стрелку. Оружие было одноразовым, так что после выстрела от него надо было избавиться. Первая мишень появилась спустя год — это был еще один предводитель украинских националистов Лев Ребет. Хотя на практике смерть его оказалась не такой уж быстрой, патологоанатом пришел к выводу, что покойный умер от естественных причин.

Фото: Дом на Крайттмайрштрассе, в котором жил и был убит Степан Бандера; посмертная маска Степана Бандеры / Википедия

Версии смерти Бандеры Бандера получил свою порцию цианида прямо в лицо 15 октября 1959 года. Хлопок от выстрела и вскрик жертвы услышали соседи. Но когда они выглянули, Сташинского рядом уже не было, а на полу с разбитой головой в луже крови лежал герр Попель. Врачи диагностировали ему трещину в основании черепа в результате падения при инсульте. Однако более дотошная экспертиза показала, что смерть Бандеры наступила вследствие отравления цианистым калием. Это не принесло ясности: если убил, то кто? Украинский националистический клубок больше походил на прическу Медузы Горгоны, и большинство украинских иммигрантов жаждали смерти товарищей. Еще предполагали, что Бандера мог покончить жизнь самоубийством. Его ближайший соратник Мирон Матвиейко по прозвищу Усмих в 1951 году перешел на сторону СССР и несколько лет обманывал своего патрона. Также шептались, будто убийство организовали западногерманские спецслужбы.

Интересно Под занавес своего президентства Украины Виктор Ющенко 20 января 2010 года присвоил Степане Бандере посмертно звания Героя Украины. В ответ 17 февраля 2010 года депутаты Европарламента официально выразили сожаление в связи с таким героем страны и призвали новоизбранного президента Виктора Януковича пересмотреть действия Ющенко. Полякам тоже не понравилось возвеличивание убийцы, даже Лех Качиньский возмутился. Совершенно не поняли инициативы Ющенко в Центре Симона Визенталя. В результате весной 2010 года Донецкий окружной суд признал указ о присвоении Бандере звания Героя Украины незаконным. Но это не помешало понатыкать памятники террористу во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и других украинских городах и селах. Под занавес своего президентства Украины Виктор Ющенко 20 января 2010 года присвоил Степане Бандере посмертно звания Героя Украины. В ответ 17 февраля 2010 года депутаты Европарламента официально выразили сожаление в связи с таким героем страны и призвали новоизбранного президента Виктора Януковича пересмотреть действия Ющенко. Полякам тоже не понравилось возвеличивание убийцы, даже Лех Качиньский возмутился. Совершенно не поняли инициативы Ющенко в Центре Симона Визенталя. В результате весной 2010 года Донецкий окружной суд признал указ о присвоении Бандере звания Героя Украины незаконным. Но это не помешало понатыкать памятники террористу во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и других украинских городах и селах.

Биография Степана Бандера Степан Бандера родился 1 января 1909 года в галицком селе Старый Угринов. Сейчас оно расположено в Ивано-Франковской области Украины, но тогда была частью Австро-Венгерской империи, а после ее падения — вошло в состав Польши. Согласно воспоминаниям, маленький Бандера был очень болезненным и набожным мальчиком, что, собственно не мудрено — его отец был греко-католическим священником. Возле их села бушевали бои Первой мировой войны, и однажды семья чуть не лишилась крова, чудом никто из родителей и восьми детей не пострадал.

Фото: Дом в Старом Угринове, где Бандера родился и провел первые 10 лет жизни / Википедия

Казалось бы, вера в Бога и ужасы войны должны были воспитать из мальчика если не пацифиста, то хоть гуманиста. Но нет — юный Бандера довольно быстро прибился к националистам, с которыми стал устраивать теракты против поляков. Устраивать, понятное дело, чужими руками. Очередное убийство (со спины) министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 году закончилось для террористов плачевно: всех, кроме непосредственного исполнителя, поляки поймали, судили и приговорили к пожизненному сроку. К сожалению, все они с приходом гитлеровцев вышли на волю в сентябре 1939 года.

Фото: Степан Бандера / Википедия

Бандера не растерялся и начал дружить с новыми господами. Тем более, что они, по его мнению, наконец-то раздавили главного супостата — Польшу. Но жить без врагов сыну священника было неинтересно, так что теперь он решил бороться с СССР. На деньги «немецких товарищей» формировались отряды убийц и диверсантов. Когда Германия вероломно напала на Советский Союз, Бандера тут же призвал украинцев «помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм». Однако скоро идеолог национализма заигрался и объявил о возрождения Украинского государства, создании собственного национального правительства и армии.

Фото: Демонстрация украинских националистов в поддержку возрождения Украинского государства, август 1941 года** / Википедия

Немцы выразили свое недоумение просто: к чертям расстреляли 15 подручных Бандеры, его самого отправили в тюрьму, а позже — в концлагерь Заксенхаузен. Но он был и близко не похож на Освенцим или Майданек. Украинца никто не заставлял работать, он хорошо питался вместе с солдатами СС*, читал свежие газеты, регулярно виделся с женой. В сентябре 1944 года Бандеру освободили. На родину сунуться он побоялся, так что снова начал служить немцам, даже после войны готовя террористов к заброске на территорию СССР. В этом же ключе активно сотрудничал со спецслужбами западных стран. Как тебя учил папа, мальчик: возлюби ближнего своего и не убий? * Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией. ** Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских. Данная информация опубликована в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.