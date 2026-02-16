Куда поехать на Масленицу: топ мест, чтобы отметить праздник в 2026 году
Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля. Массовые гуляния с проводами зимы запланированы на выходные дни — субботу и воскресенье. 360.ru собрал лучшие места, чтобы отметить один из любимых весенних праздников россиян.
Ярославская область
Ярославль
Негласная столица «Золотого кольца» России предлагает разные локации для празднования Масленицы. С особым размахом зиму провожают на улице Советской. Там можно посетить ярмарку и купить сувениры, покататься н коньках и ознакомиться с выставкой народных ремесел.
В Ярославском зоопарке пройдут бесплатные катания, посетители смогут сфотографироваться с животными. Масленичные мастер-классы подготовили все местные музеи.
Вятское
Старинное село Вятское находится в 40 километрах от Ярославля. Праздничная программа с интерактивными экскурсиями, мастер-классами, катаниями на лыжах, коньках и тюбингах длится всю масленичную неделю.
На Торговой площади 22 февраля состоится гуляние с сожжением чучела.
Калужская область
Арт-парк «Никола-Ленивец»
В арт-парке «Никола-Ленивец» откроется масленичная ярмарка с блинами и развлечениями, 21 февраля там сожгут гигантский арт-объект. В 2026 году спалят «Горящее сердце» художника Николая Полисского.
Обычные билеты уже распроданы, но еще можно приобрести опцию «Приоритет» за 36 тысяч рублей с человека. Также с 16:30 21 февраля будет доступна онлайн-трансляция.
«На изломе зимы в Никола-Ленивце вспыхнет „горящее сердце“, согревая настоящим жаром всех, кто живет с внутренним огнем, не знает покоя, истово любит и готов делиться своим пламенем. Тема и одноименный арт-объект Николая Полисского отсылают нас к легенде о Данко», — объяснили организаторы.
В рамках программы предлагается посетить масленичный городок с играми и состязаниями и испечь блины за общим столом. Гостям рекомендуют придумать образ к фестивалю или добавить к современной одежде яркий аксессуар, однако лицо на массовых мероприятиях должно быть открыто — маски можно сдвигать на затылок.
Парк-музей «Этномир»
Здесь Масленицу отмечают всю неделю, для гостей предусмотрены игры, квизы и мастер-классы. Главные гуляния пройдут 21–22 февраля — на территории парка обустроят тематические деревеньки, чучела будут жечь два дня подряд.
Билет обойдутся в 800 рублей, туры — 3500 рублей.
Удалые молодцы смогут помериться силой и выносливостью, взбираясь на ледяной столб — популярнейшую масленичную забаву. Все участники получат бурную поддержку зрителей, а самые удачливые заберут с собой призы!
Парк-музей «Этномир»
Гости попробуют блины с начинками и без, ароматные чаи, медовуху и всевозможные блюда, приготовленные на открытом огне.
Санкт-Петербург
Петропавловская крепость
Основные активности пройдут на Соборной площади — гостей ждут веселые флешмобы, театрализованные представления и выступления артистов.
Елагин остров (ЦПКиО)
На площадках парка выступят артисты и скоморохи, представления будут чередоваться с хороводами и народными забавами. Гуляние не обойдется без угощений и ярмарок с деликатесами и сувенирами.
Парк имени Бабушкина
В парке Бабушкина зиму провожают с музыкой и плясками. Там организуют такие соревнования, как бег в мешках, перетягивание каната, пилка дров на скорость и состязание на ледяном столбе.
Культурный квартал «Брусницын»
Василеостровский квартал «Брусницын» подготовил программу с играми, обрядами, мастер-классами и интерактивными зонами. Гостей ждет битва богатырей, славянские гадания, метание валенок и блинное меню.
Отметить масленицу можно и в пригородах — Кронштадте, Павловске, Сестрорецке и Петергофе, а также в Ленобласти.
Москва
Площадь Революции
Это место станет центральной гастрономической точкой. Здесь представят более 50 видов блинов — классические, авторские, с гречкой, уткой и ягнятиной. Гостей ждет ежедневная программа фолк-ансамблей.
Тверской бульвар
Уникальной фишкой праздника станут нарядные ели, украшенные российскими бьюти-брендами. В спортивное зоне можно посостязаться в боулинге, петанке и салках.
Теплый Стан
Здесь посетителей ждет полная концепция центральной программы: конкурс «Самый сильный житель района», народные игры, ремесленные мастерские и блины.
Северный речной вокзал
Гости смогут поучаствовать в боулинге «Матрешка», перетягивании каната, метании колец и забеге в ведрах, посмотреть выступление скоморохов и угоститься бесплатными блинами, плюшками и чаем.
Южный речной вокзал
Здесь посетителей также ждут бесплатные угощения, анимации со сказочными персонажами, забег в ступах Бабы-Яги и традиционные подвижные игры.
ВДНХ
На ВДНХ в Масленицу организуют конкурсы со сказочными героями, шоу силачей, жонглеров и ходулистов, кукольный спектакль, иммерсивные постановки «За горами, за лесами» и «Веснушки», шествие с гигантской Масленицей и диджей-сет.
Парк «Северное Тушино»
Для гостей организуют самоварную станцию с бесплатным чаем и блинами, интерактивный театр, танцы с частушками и баяном и народные игры.
Сад имени Баумана
Посетителей ждет масленичный квест со скоморохами, «Русский хоровод», концерт фолк-коллектива «Любо-мило» и шоу богатырей.
Московская область
Для жителей и гостей Московской области подготовили обширную масленичную программу: ярмарки, народные забавы, мастер-классы и сжигание самого большого чучела в России.
Масленицу отпразднуют в музее-заповеднике «Мелихово», в Серпуховском музее, на Музейной фабрике пастилы в Коломне, в музее-заповеднике «Усадьба Мураново», в усадьбе Достоевского «Даровое», в музее-заповеднике «Горки Ленинские» и других.