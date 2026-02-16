Сегодня 13:17 Куда поехать на Масленицу: топ мест, чтобы отметить праздник в 2026 году 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля. Массовые гуляния с проводами зимы запланированы на выходные дни — субботу и воскресенье. 360.ru собрал лучшие места, чтобы отметить один из любимых весенних праздников россиян.

Ярославская область Ярославль Негласная столица «Золотого кольца» России предлагает разные локации для празднования Масленицы. С особым размахом зиму провожают на улице Советской. Там можно посетить ярмарку и купить сувениры, покататься н коньках и ознакомиться с выставкой народных ремесел. В Ярославском зоопарке пройдут бесплатные катания, посетители смогут сфотографироваться с животными. Масленичные мастер-классы подготовили все местные музеи.

Фото: РИА «Новости»

Вятское Старинное село Вятское находится в 40 километрах от Ярославля. Праздничная программа с интерактивными экскурсиями, мастер-классами, катаниями на лыжах, коньках и тюбингах длится всю масленичную неделю. На Торговой площади 22 февраля состоится гуляние с сожжением чучела.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Калужская область Арт-парк «Никола-Ленивец» В арт-парке «Никола-Ленивец» откроется масленичная ярмарка с блинами и развлечениями, 21 февраля там сожгут гигантский арт-объект. В 2026 году спалят «Горящее сердце» художника Николая Полисского. Обычные билеты уже распроданы, но еще можно приобрести опцию «Приоритет» за 36 тысяч рублей с человека. Также с 16:30 21 февраля будет доступна онлайн-трансляция. «На изломе зимы в Никола-Ленивце вспыхнет „горящее сердце“, согревая настоящим жаром всех, кто живет с внутренним огнем, не знает покоя, истово любит и готов делиться своим пламенем. Тема и одноименный арт-объект Николая Полисского отсылают нас к легенде о Данко», — объяснили организаторы. В рамках программы предлагается посетить масленичный городок с играми и состязаниями и испечь блины за общим столом. Гостям рекомендуют придумать образ к фестивалю или добавить к современной одежде яркий аксессуар, однако лицо на массовых мероприятиях должно быть открыто — маски можно сдвигать на затылок.

Фото: РИА «Новости»

Парк-музей «Этномир» Здесь Масленицу отмечают всю неделю, для гостей предусмотрены игры, квизы и мастер-классы. Главные гуляния пройдут 21–22 февраля — на территории парка обустроят тематические деревеньки, чучела будут жечь два дня подряд. Билет обойдутся в 800 рублей, туры — 3500 рублей.

Удалые молодцы смогут помериться силой и выносливостью, взбираясь на ледяной столб — популярнейшую масленичную забаву. Все участники получат бурную поддержку зрителей, а самые удачливые заберут с собой призы! Парк-музей «Этномир»

Гости попробуют блины с начинками и без, ароматные чаи, медовуху и всевозможные блюда, приготовленные на открытом огне.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Санкт-Петербург Петропавловская крепость Основные активности пройдут на Соборной площади — гостей ждут веселые флешмобы, театрализованные представления и выступления артистов. Елагин остров (ЦПКиО) На площадках парка выступят артисты и скоморохи, представления будут чередоваться с хороводами и народными забавами. Гуляние не обойдется без угощений и ярмарок с деликатесами и сувенирами.

Фото: РИА «Новости»

Парк имени Бабушкина В парке Бабушкина зиму провожают с музыкой и плясками. Там организуют такие соревнования, как бег в мешках, перетягивание каната, пилка дров на скорость и состязание на ледяном столбе. Культурный квартал «Брусницын» Василеостровский квартал «Брусницын» подготовил программу с играми, обрядами, мастер-классами и интерактивными зонами. Гостей ждет битва богатырей, славянские гадания, метание валенок и блинное меню. Отметить масленицу можно и в пригородах — Кронштадте, Павловске, Сестрорецке и Петергофе, а также в Ленобласти.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Москва Площадь Революции Это место станет центральной гастрономической точкой. Здесь представят более 50 видов блинов — классические, авторские, с гречкой, уткой и ягнятиной. Гостей ждет ежедневная программа фолк-ансамблей. Тверской бульвар Уникальной фишкой праздника станут нарядные ели, украшенные российскими бьюти-брендами. В спортивное зоне можно посостязаться в боулинге, петанке и салках.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Теплый Стан Здесь посетителей ждет полная концепция центральной программы: конкурс «Самый сильный житель района», народные игры, ремесленные мастерские и блины. Северный речной вокзал Гости смогут поучаствовать в боулинге «Матрешка», перетягивании каната, метании колец и забеге в ведрах, посмотреть выступление скоморохов и угоститься бесплатными блинами, плюшками и чаем. Южный речной вокзал Здесь посетителей также ждут бесплатные угощения, анимации со сказочными персонажами, забег в ступах Бабы-Яги и традиционные подвижные игры.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

ВДНХ На ВДНХ в Масленицу организуют конкурсы со сказочными героями, шоу силачей, жонглеров и ходулистов, кукольный спектакль, иммерсивные постановки «За горами, за лесами» и «Веснушки», шествие с гигантской Масленицей и диджей-сет. Парк «Северное Тушино» Для гостей организуют самоварную станцию с бесплатным чаем и блинами, интерактивный театр, танцы с частушками и баяном и народные игры.

Фото: РИА «Новости»

Сад имени Баумана Посетителей ждет масленичный квест со скоморохами, «Русский хоровод», концерт фолк-коллектива «Любо-мило» и шоу богатырей. Московская область Для жителей и гостей Московской области подготовили обширную масленичную программу: ярмарки, народные забавы, мастер-классы и сжигание самого большого чучела в России. Масленицу отпразднуют в музее-заповеднике «Мелихово», в Серпуховском музее, на Музейной фабрике пастилы в Коломне, в музее-заповеднике «Усадьба Мураново», в усадьбе Достоевского «Даровое», в музее-заповеднике «Горки Ленинские» и других.