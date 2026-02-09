Сегодня 14:32 Народные гуляния, сжигание чучела и необычные угощения. Где отметить Масленицу в Подмосковье? 0 0 0 Фото: В музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошла Арт-Масленица / Медиасток.рф Подмосковье

Ярмарки, народные забавы, мастер-классы и сжигание самого большого в России чучела запланировали в Подмосковье в честь Масленицы. В этом году весну будут встречать с 16 по 22 февраля. О том, где в регионе весело провести время с семьей, угоститься необычными блинами и проявиться себя в конкурсах на ловкость и силу, — в нашем материале.

Масленица в музее-заповеднике «Мелихово» Музыка, танцы, зимние забавы и игры, а также традиционное сжигание чучела ждут гостей в «Мелихове» 21 февраля. Коллектив «Борода-фолк» устроит настоящую феерию на поляне «Крыжовник» с танцами и играми, а солистка военного духового оркестра Общевойсковой академии Маргарита Князева исполнит русские народные песни. Для гостей подготовят тематические игры и эстафеты, а также экскурсии по экспозициям музея, где расскажут о творчестве и жизни Антона Чехова. Больше о мероприятии и билеты — по ссылке.

Фото: Арт-Масленица в музее-заповеднике «Горки Ленинские» / Медиасток.рф

«Масленица Широкая» в Серпуховском музее Интерактивные экскурсии, народные игры, хороводы и подвижные забавы. Такой будет Масленица в Серпуховском музее 22 февраля. Гостей ждут мастер-классы по росписи фигурок, чаепитие с блинами и многое другое. Праздник будет интересен как взрослым, так и детям. Больше о мероприятии и билеты — по ссылке.

Фото: Фольклорный праздник «Бакшевская Масляница» в Пушкинском округе / Медиасток.рф

Масленица на Музейной фабрике пастилы в Коломне Гостей Музейной фабрики пастилы в Коломне ждет театрализованная программа, где расскажут секреты знаменитого лакомства. Посетители смогут научиться печь настоящие русские блины и правильно их есть. Программа включит балаганные представления с Петрушкой и другими сказочными персонажами, а также чаепитие и экскурсии. Ярмарка состоится в музейном саду 21 и 22 февраля. Желающие смогут отведать необычные виды блинов, в том числе лакомства по французским и китайским рецептам с килькой, икрой, сметаной и другими добавками. Больше о мероприятии и билеты — по ссылке.

Фото: Арт-Масленица в музее-заповеднике «Горки Ленинские» / Медиасток.рф

Масленица в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» Масштабный ежегодный фестиваль пройдет в Муранове 21 и 22 февраля. Гостей ждут выступления фольклорного ансамбля «Веснянка», анимационная программа для детей, катание на лошадях и собачьей упряжке, мастер-классы и многое другое. «Если так же, как и мы, ждете весну, любите русскую природу, хотите побывать в атмосфере празднования традиционной Масленицы, с радостью участвуете в старинных русских забавах, поете и пляшете без устали, приезжайте в Мураново», — рассказали организаторы. Посетители смогут приобрести сувениры на ярмарке, поучаствовать в народных играх и хороводах, а также согреться горячим чаем с блинами. Больше о мероприятии и билеты — по ссылке.

Фото: Празднование Масленицы в Муранове / Медиасток.рф

Масленица в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» Еще одной площадкой масленичных гуляний станет усадьба «Даровое», где гости смогут полностью погрузиться в традиции XIX века. Старинный быт продемонстрируют в ходе масштабной реконструкции. Развлекать посетителей будут фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «ТОП-Вечера» и «Шыбер Выбер». Организаторы подготовили балаганный театр с шутом и Петрушкой, а также мастер-классы по изготовлению масок и кукол из ткани и соломы. Больше о мероприятии и билеты — по ссылке.

Фото: Арт-Масленица в музее-заповеднике «Горки Ленинские» / Медиасток.рф

Масленица в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Погрузиться в атмосферу исторической дворянской усадьбы на Масленицу можно в «Горках Ленинских». На сцене выступят лучшие фолк-артисты. Гости поучаствуют в ярмарках, конкурсах, увидят театр под открытым небом и сжигание самого высокого чучела в России. Размер традиционного символа праздника в этом году превысит пятиэтажный дом. Самые смелые смогут проявить себя в традиционных забавах: метании валенка, беге в мешках, перетягивании каната. На площадке введут уникальную валюту — рублины, которые можно будет получить за участие в активностях и обменять на подарки. Больше о мероприятии и билеты — по ссылке.

Фото: Самое большое в России чучело Масленицы сожгли на фестивале в Горках Ленинских / Медиасток.рф

Масленица в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока Проникнуться атмосферой народного праздника также можно будет на территории усадьбы «Шахматово». Гостей ждут испытания на силу и ловкость, а также угощения, горячий чай и театрализованные представления. Желающие смогут прокатиться верхом на лошади. Приобрести билеты можно в кассе музея.

Фото: Празднование Масленицы в Муранове / Медиасток.рф

Масленица на ферме «Русский страус» в Серпухове Отметить завершение зимы всей семьей приглашают на ферму «Русский страус». Там проведут квест-экскурсию с заданиями, масленичные игры и конкурсы. Участники смогут познакомиться с местными обитателями. Ребята узнают, сколько куриных яиц заменяет одно страусиное, разобьют одно из них и отправят в кафе, где из него будут печь блины для общего чаепития. В финале праздника подожгут большое чучело. Забронировать место можно по ссылке.

Фото: Концерт «Широкая Масленица» в усадьбе Знаменское-Губайлово округа Красногорск / Медиасток.рф

Масленица на экоферме «Былинкино» в Луховицах Традиционные масленичные гуляния пройдут на экоферме «Былинкино» в деревне Подлипки. Уличные игры, забавы, народные обряды и традиции — гости смогут полностью погрузиться в атмосферу Руси, полакомиться супом и блинами, согреться горячим чаем и увидеть огненное шоу. В программу войдут концерт кавер-группы и конкурсы.

Фото: Празднование Масленицы в Муранове / Медиасток.рф

Масленица в Приокско-Террасном природном заповеднике в Серпухове Масленицу в заповеднике отметят вместе с 47-й годовщиной присвоения территории почетного статуса биосферного резервата. Организаторы подготовили обширную программу для всей семьи. Это показательные выступления спортсменов, мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, концерты, игры и чаепитие. Гостей пригласили на встречу с писательницей Анной Вербовской и дегустацию с медовым сомелье Иваном Козярским. На территории будет работать ярмарка с фермерской продукцией. Больше о мероприятии и билеты — по ссылке.

Фото: Масленица в колледже «Коломна» / Медиасток.рф

Свои программы подготовили не только музеи и фермы, но и театры, библиотеки, рестораны и дома культуры. Узнать обо всех мероприятиях можно на портале welcome.mosreg.ru.