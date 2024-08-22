Сегодня 18:08 Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы 0 0 0 Фото: Armin Lotfi / Unsplash Интересное

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Блогера Алексея Поднебесного задержали по подозрению в сексе с несовершеннолетней. Мужчина называет себя «антифеминистом, автором теории вагинокапитализма и секскоммунизма» и причисляет к субкультуре инцелов. Кто это такие, откуда взялись и опасны ли они для общества — в материале 360.ru.

Кто такие инцелы Слово «инцел» — сокращение от английского involuntary celibate, то есть «невольный целибат», или «без секса по неволе». Этот термин впервые использовала в конце 90-х годов прошлого века некая Алана, студентка из Канады, чтобы описать свое одиночество и тщетное желание найти партнера. Девушка заявляла, что причины ее неудач кроются в непривлекательной внешности, лишнем весе, проблемах с кожей и низком росте. Хотя практически все это при желании можно было бы изменить (даже рост — каблуки в помощь!), Алана предпочла описывать свои страдания и предъявлять обвинения жестокому миру.

Тема полюбилась публике: пруд пруди людей получили возможность оправдать свою лень. Принцип такой: вон, девушка высоко прыгает, ее взяли в балет, я тоже хочу, но прыгать не умею, меня не берут. Значит, в балете все против меня! Главное — не допускать мысли, что никто не рождался в балетной пачке и, чтобы порхать на сцене, нужно сначала пахать как проклятый. Благодаря интернету люди, желающие, но не способные найти себе сексуального партнера, сбились в кучу и образовали виртуальные сообщества. Сегодня это почти сплошь гетеросексуальные мужчины, которые упиваются жалостью к себе и исходят ненавистью по отношению к женщинам и успешным собратьям.

Фото: Один из предметов ненависти инцелов: сэр Томас Шон Коннери в роли Агента 007 Джеймса Бонда / Global Look Press

Идеология инцелов Инцелы открыто заявляют, что в мире царствует «вагинокапитализм»: все подчиняются женщинам, а они (даже пенсионерки!) согласны на отношения и секс только с красивыми и обеспеченными мужчинами. Так что 80% женщин достаются 20% красивым и успешным джентльменам. Остальные, как в песне, «стоят в сторонке, платочки в руках теребят». Кстати, хотя идею инцелов запустила девушка, мужчины-инцелы не верят, что дамы тоже могут страдать без секса, разве что особи с серьезными физическими уродствами. Между тем женщины-инцелы назвали себя «фемцелы» (да, без феминизма не обошлось), организовали собственное сообщество и требуют признать их существование.

Такая философия (ну, назовем это так), а главное — призывы ни во что не ставить и насиловать женщин, делает инцелов источниками реальной опасности для окружающих. Пусть основная масса из них горазда только говорить, находились и те, кто совершал массовые убийства.

Фото: Yang Lei C / Global Look Press

Чем могут быть опасны инцелы Массовое убийство в Кольере Некий 48-летний системный аналитик американской юридической фирмы Джордж Содини девять месяцев день за днем рассказывал на своем сайте, что ему планомерно отказывают женщины. Мужчина утверждал, что последний раз вступал с девушкой в связь в апреле 1982 года. «Женщины просто не любят меня. В США 30 миллионов желанных женщин, я не могу найти ни одной», — жаловался Содини. Окончательно уверившись в подлости всего женского рода, поздно вечером 4 августа 2009 года мужчина нарядился во все черное и отправился в фитнес-клуб соседнего поселка Кольера.

Фото: Джордж Альфред Содини. Whitehotpix / Global Look Press

Убийца ворвался в класс аэробики, где в тот момент занимались примерно 30 женщин. Содини резко вырубил свет и две минуты палил из двух полуавтоматических пистолетов Glock. Он успел выстрелить 52 раза, убив троих посетительниц и ранив девятерых. Затем покончил с собой. Позже в сумке Содини нашли еще один пистолет, которым он не воспользовался, а также записку со словами ненависти к женщинам. Все свое имущество ценой в 225 тысяч долларов убийца завещал Питтсбургскому университету, однако там от такого наследства отказались.

Фото: Стихийный мемориал у фитнес-клуба, где произошло нападение, Коллиер, США, 7 августа 2009 года / Викимедиа

Убийства в студгородке Айла-Висте Однако Содини не называл себя прямо инцелом. А вот Эллиот Роджер называл. Он был, как говорится, мальчиком из приличной семьи. Дедушка — известный британский фотограф, папа — кинорежиссер, выступавший ассистентом режиссера фильма «Голодные игры», мать — киновед, мачеха — киноактриса. Когда парню было пять лет, семья перебралась в США. К своим 22 годам Роджер переменил не одно учебное заведение и на деньги родителей пытался выучиться в городском колледже Санта-Барбары. Молодой человек страдал от того, что был девственником, и верил: женщин нужно лишить любых прав, так как лишь «цивилизованные мужчины» должны решать, с кем им спариваться.

Фото: Эллиот Оливер Робертсон Роджер / Викимедиа

Двадцать третьего мая 2014 года он по электронной почте разослал друзьям и семье свою автобиографию «Мой извращенный мир: история Эллиота Роджера». Потом загрузил на YouTube видео, в котором рассказал, что собирается наказать женщин за равнодушие, а мужчин — за их сексуальный успех. И пошел убивать. Первыми жертвами стали трое соседей по общежитию: парень зарезал их охотничьим ножом для кабана. Потом Роджер переоделся, заскочил в Starbucks за тройным ванильным латте и, вооруженный тремя полуавтоматическими пистолетами, направился к женскому общежитию. Благо там было заперто, и убийца не смог попасть внутрь.

Фото: BMW 328i Coupé Эллиота Роджера / Global Look Press

Роджер плюхнулся в свой BMW и покатил по студенческому городку, паля из пистолетов по людям и сбивая прохожих. Так он лишил жизни шестерых человек, еще 14 ранил. Уходя от полицейской погони, преступник врезался в припаркованную машину. Сообразив, что сбежать не удастся, покончил с собой. Кстати, в финальной фазе своего плана Роджер намеревался поехать в дом отца, чтобы убить мачеху и сводного брата. Там же он собирался угнать внедорожник Mercedes и на нем двинуть дальше.

Фото: Полиция на месте стрельбы. Peter Vandenbelt / Global Look Press

Теракт в Торонто Роджер быстро стал иконой для большинства инцелов: в сообществе его называют Верховный джентльмен и Святой Эллиот. Разумеется, нашлись подражатели. Днем 23 апреля 2018 года 25-летний Алек Минасян на арендованном микроавтобусе Chevrolet Express начал давить людей на тротуаре в крупнейшем канадском городе Торонто. Менее чем за полчаса убил 10 и ранил 15 человек. Минасян на своей странице в соцсетях писал, что началось «восстание инцелов» и «Да здравствует Верховный Джентльмен Эллиот Роджер!». Как и его кумир, канадский убийца был мальчиком из приличной семьи айтишников. Пробовал силы в разработке программного обеспечения и мобильных приложений, пытался служить в армии, но сдулся через 16 дней. Родители Минасяна, как и Роджерса, безуспешно старались, чтобы сыну признали синдром Аспергера или хотя бы аутизм. Не вышло: экспертиза доказала, что убийца умен и вполне отдавал отчет в своих действиях. В итоге его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения в течение 25 лет.

Фото: Алек Минасян. Alek Minassian/ LinkedIn / Global Look Press

К сожалению, это не последнее преступление инцелов. В ноябре 2018 года 40-летний Скотт Бейерли убил двух женщин и ранил еще пятерых человек в студии йоги. А 24 февраля 2020-го 17-летний Огузхан Серт, который называл себя Гордый инцел, напал на спа-салон в Торонто и зарубил мачете женщину-администратора. Позже, в мае 2020-го, в районе развлечений Westgate города Глендейл в Аризоне 20-летний Армандо Эрнандес — младший начал палить по людям, одновременно снимая свои «подвиги» на мобильный телефон. Чудом он никого не убил и ранил лишь троих человек. Мужчина тоже относил себя к инцелам, а Роджера вполне серьезно считал богом.

Фото: Панорама Westgate / Викимедиа

Кто такой Алексей Поднебесный и почему он главный инцел России Россию движение инцелов не обошло стороной. Предводителем отечественного сообщества стал экс-следователь из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный. По его словам, он до 30 лет был девственником и не пользовался популярностью у женщин, хотя дважды состоял в браке. Как раз после развода Поднебесный открыл для себя заграничные форумы инцелов. С их помощью мужчина уверился, что секс — общественный долг женщин. Долг, которым они варварски пренебрегают, позволяя себе выбирать, с кем отправляться в койку. Из-за этого и мужчины мрут пачками раньше времени, и войны начинаются, и прочие мировые проблемы.

Со всей этой ахинеей Поднебесному удалось прорваться на телеэкраны. Он тут же стал звездой с небольшой паствой. Однако, когда запахло жареным — на днях его обвинили в развратных действиях с несовершеннолетней и отправили в СИЗО, — главный инцел России вдруг признал, что он лишь шоумен. Теперь собирает деньги с фанатов на адвокатов.