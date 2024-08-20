Сегодня 18:24 От следователя до инцела. Кто такой Алексей Поднебесный и в чем его заподозрили 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Происшествия

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Против блогера Алексея Поднебесного — «антифеминиста, автора теории вагинокапитализма и секскоммунизма», как он сам себя характеризует — возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Следствие считает, что 46-летний «лидер инцелов» замешан в связи с 15-летней фанаткой. Подробности — в материале 360.ru.

Кто такой Алексей Поднебесный Будущий «лидер инцелов» родился 4 июля 1978 года в городе Горький (Нижний Новгород). Имеет юридическое образование, был дважды женат. До 2005 года работал следователем, но его уволили за «совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника». После работы в прокуратуре Поднебесный стал нижегородским активистом. Был активным участником акций против массовой застройки и жестокого обращения с животными.

В 2011 году на Поднебесного с женой напали двое мужчин во время отдыха на озере Светлояр. Одного из них Алексей ранил ножом для грибов. Кроме того, он распылил содержимое баллончика в лицо полицейскому, который прибыл на место происшествия. Сначала блогера обвинили в покушении на убийство, позднее переквалифицировали дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также Поднебесного судили за нападение на сотрудника правоохранительных органов. В итоге активиста приговорили к четырем годам условно. Алексей утверждал, что нападавших наняли застройщики, которым он якобы мешал, устраивая митинги.

В 2021 году Поднебесный высказался по поводу шутинга в школах. Некоторые чиновники посчитали посты на эту тему как оправдания убийц, несколько родителей попросили оградить детей от блогера. Сам Поднебесный объяснил свои провокационные записи тем, что пытался понять, почему дети это делают. По его мнению, дело в «недобровольном воздержании от секса».

Интересно После этой выходки блогер попал в психлечебницу: суд провел выездное заседание и приговорил к принудительному лечению. В 2022 году суд другой инстанции признал решение незаконным. Поднебесному выплатили 60 тысяч рублей компенсации. После этой выходки блогер попал в психлечебницу: суд провел выездное заседание и приговорил к принудительному лечению. В 2022 году суд другой инстанции признал решение незаконным. Поднебесному выплатили 60 тысяч рублей компенсации.

Поднебесный получил известность в 2020-х, когда его нарекли лидером российского движения инцелов. Но началось все еще в 2016 году. На тот момент Алексей уже развелся, а о субкультуре узнал на просторах англоязычных форумов. В 2019-м в Нижнем Новгороде против Поднебесного возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». За это ему дали семь суток, дело обжаловали. Причиной стало продвижение необычных взглядов в блоге.

Кто такие инцелы Инцел (от английского incel) — человек, по каким-либо причинам не способный вступить в романтические отношения с противоположным полом в течение длительного времени. Из движения сложилась целая субкультура: в 1990-х годах ее создала канадская студентка. Правда, со временем она встретила возлюбленного и покинула сообщество, а последователи от поддержки и сопереживания друг к другу перешли в стадию озлобления против тех, кто не похож на них. Активными инцелами становят в основном мужчины. Они призывают ненавидеть женщин, которые якобы лишают их секса.

В чем обвинили блогера Алексея Поднебесного Алексея Поднебесного задержали 19 августа 2024 года в Санкт-Петербурге. Следователи заподозрили его в преступлениях по статьям 134 и 135 Уголовного кодекса (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). «Следствием установлено, что 2 августа злоумышленник в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия. Он же 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с той же потерпевшей в половую связь», — уточнили в СК. Сам блогер утверждает, что просто гулял с фанаткой, поскольку она «единственная, кто вызвался показать» Петербург. Какие-либо близкие отношения с несовершеннолетней Поднебесный отрицает.

Мы ходили в Летний сад, на Неву, за что я ей благодарен. Но за это я получил обвинения, что занимался с ней сексом. <…> Она сама хотела со мной пофоткаться, как и многие мои подписчики. Ее сначала стали шантажировать и требовать записать «извинения» за то, что она встречалась и фоткалась со мной. Потом перешли к своему обычному занятию: придумыванию обвинений на меня и написанию доносов. <…> Действительно, были провокационные фото и видео в торговом центре, но все это было сделано ради рофла. Я шоумен, секс-блогер без секса, такой у меня образ, но это не значит, что любая девушка, сфоткавшаяся со мной в обнимку, занималась со мной сексом. Это был просто прикол. Из соцсетей Алексея Поднебесного

Что будет с блогером Поднебесным Сейчас решается вопрос о предъявлении «главному инцелу» обвинения и избрании меры пресечения. Согласно Уголовному кодексу, «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», карается: обязательными работами сроком до 480 часов;

ограничением свободы до четырех лет;

принудительными работами на срок до четырех лет.

За развратные действия без принуждения по отношению к человеку, не достигшему 16 лет, предусмотрена следующая ответственность: обязательные работы сроком до 480 часов;

ограничение свободы до трех лет;

принудительные работы на срок до пяти лет. Если следствие предъявит Поднебесному обвинение по двум уголовным статьям и докажет вину, суд приговорит его к сроку, исходя из Уголовного кодекса и по совокупности наказаний.

Что побуждает взрослых мужчин вступать в интимную связь с детьми «Причинами развития педофилии могут быть пренатальные нарушения, черепно-мозговые травмы, которые отражаются на базовой идентичности. Из-за этого нарушается формирование половой идентичности, полоролевого поведения и психосексуальной ориентации», — объяснила 360.ru психолог Елена Ярикова.

Обычно люди, склонные к педофилии, сами подвергались сексуальному насилию в детстве или подростковом возрасте и приняли это как норму общения. Если человек переживал нападки со стороны матери систематически, то, повзрослев, он физически не может чувствовать влечения к ровесницам. «Он подсознательно пытается доминировать над более слабыми, а значит, над детьми. У несовершеннолетних подвижная психика, поэтому сила убеждения человека, склонного к отношениям с несовершеннолетними, возрастает многократно», — подытожила специалист.