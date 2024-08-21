Блогера Поднебесного отправили в СИЗО после обвинения в сексе с подростком

Суд заключил под стражу блогера Поднебесного до 18 октября

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга до 18 октября заключил под стражу блогера Алексея Поднебесного. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Процесс прошел в закрытом режиме. Как стало известно суду, фигурант в одном из местных баров развращал 15-летнюю девушку, а на следующий день занялся с ней сексом.

Поднебесного задержали и предъявили ему обвинение.

«Вину признал», — уточнили в суде.

Поднебесный и его защитник просили домашний арест, но мужчину отправили в изолятор. Сам Поднебесный утверждал, будто не знал, что девушка несовершеннолетняя.

«Представилась 23-летней. Я узнал, что ей 15 лет за два дня до ареста», — сказал он.

Также блогер пожаловался, что другие заключенные угрожают ему расправой.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Обвиняемый — 46-летний блогер и «лидер инцелов», как он сам себя называет. Ранее мужчину судили за нападение на сотрудника правоохранительных органов, отправляли на принудительное лечение в психбольницу. Подробнее о том, кто такой кто такой Алексей Поднебесный — в материале 360.ru.

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