Блогера Поднебесного отправили в СИЗО после обвинения в сексе с подростком
Суд заключил под стражу блогера Поднебесного до 18 октября
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга до 18 октября заключил под стражу блогера Алексея Поднебесного. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Процесс прошел в закрытом режиме. Как стало известно суду, фигурант в одном из местных баров развращал 15-летнюю девушку, а на следующий день занялся с ней сексом.
Поднебесного задержали и предъявили ему обвинение.
«Вину признал», — уточнили в суде.
Поднебесный и его защитник просили домашний арест, но мужчину отправили в изолятор. Сам Поднебесный утверждал, будто не знал, что девушка несовершеннолетняя.
«Представилась 23-летней. Я узнал, что ей 15 лет за два дня до ареста», — сказал он.
Также блогер пожаловался, что другие заключенные угрожают ему расправой.
Обвиняемый — 46-летний блогер и «лидер инцелов», как он сам себя называет. Ранее мужчину судили за нападение на сотрудника правоохранительных органов, отправляли на принудительное лечение в психбольницу. Подробнее о том, кто такой кто такой Алексей Поднебесный — в материале 360.ru.