Корабль на вечном на приколе. Чем известен ракетный крейсер «Украина»

Зарубежные военные заинтересовались ракетным крейсером «Украина». Этот ржавый корабль более трех десятилетий стоит у причала в Николаеве. Как получилось, что «убийца авианосцев» так ни разу не вышел в открытое море — в материале 360.ru.

Интерес к крейсеру «Украина» Группы иностранцев зачастили на судостроительный завод в Николаеве. Гости постоянно бывают на ракетном крейсере «Украина», осматривают его. При этом судно никогда не покидало заводской причал, у которого ржавеет уже почти 35 лет. Возможно, с крейсера хотят наконец вывести остатки вооружений и техники или же собираются организовать внутри корабля штаб. К судну даже протянули коммуникации. Однако точно сказать, с чем связан такой интерес к «Украине», пока нельзя. Этот ракетный корабль — «близнец» затонувшего весной 2022 году флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», который построили на 11 лет раньше.

Фото: российский ракетный крейсер «Москва» / MOD Russia / Global Look Press

История крейсера Проект ракетного крейсера для Военно-морского флота СССР разработали в Северном конструкторским бюро Ленинграда. Это был четвертый и последний корабль проекта 1164 «Атлант» — два следующих судна, «Октябрьскую революцию» и «Адмирала Флота Советского Союза Горшкова», так и не построили. Крейсер начали строить летом 1984-го на судостроительном заводе в Николаеве. Поначалу кораблю собирались дать имя «Комсомолец», но потом решили назвать «Адмирал флот Советского Союза Лобов». Однако 11 августа 1990 года на воду спустили судно, готовое лишь на 75%: в умирающем Советском Союзе денег на армию уже не было. Так что крейсер просто оставили (читай — бросили) на причале завода. При этом судно вооружили ЗРК, противокорабельными пушками, торпедами, артиллерийскими системами и многим другим. Был даже вертолет.

Фото: недостроенный ракетный крейсер «Украина» пришвартован к причалу Николаевского судостроительного завода, 7 августа 2019 года / Tarasov / Global Look Press

Как крейсер стал «Украиной» Осенью 1993-го корабль передали в собственность Украины и снова переименовали — на этот раз он стал «Украиной». Кстати, крейсер до сих пор считают самым крупным судном украинских Военно-морских сил за всю их историю. Но денег его на достройку не было, так что собранную команду расформировали, а крейсер оставили на прежнем месте. Украина вспомнила про судно в 1997 году и объявила, что за ненадобностью готова его продать. Сунулись было к России, но та покупать не захотела. Предложили Индии и Китаю, но и эти отказались. К тому же, США запретили украинцам поставку военных технологий КНР, пообещав, как обычно, вступление в НАТО и экономическую помощь.

Фото: недостроенный ракетный крейсер «Украина», Николаев, 2009 год / Википедия

В начале 1998 года тогдашний президент Украины Леонид Кучма принял решение о достройке крейсера. Его доделали, но только на 95%. Команду набирали и разгоняли еще дважды. Наконец в августе 2004-го на судно решили пускать экскурсии — пусть хоть как-то деньги приносит. По данным украинских источников, в 2007 году для завершения строительства крейсера требовалось 30 миллионов долларов. Когда в 2010 году в Киеве встретились президент России Дмитрий Медведев и глава Украины Виктор Янукович, они смогли договориться о совместной достройке корабля.

Фото: недостроенный ракетный крейсер «Украина», Николаев, 2019 год / Tarasov / Global Look Press

При этом украинцы все-таки не оставляли надежды продать россиянам несчастный крейсер, который к тому моменту в официальных документах уже назывался «Корпус № 2011». В конце концов пришлось четко и прямо сказать: если и заберем, то только бесплатно! Но отдавать за так готовый на 95% военный корабль никому не хотелось. Наконец к 2013 году россияне согласились купить корабль за миллиард рублей. Частичный ремонт крейсера должен был пройти на Украине, а вооружением боевое судно собирались укомплектовать уже в России.

Фото: недостроенный ракетный крейсер «Украина», Николаев, 2008 год / Википедия

Крейсер и Майдан После того как на Украине вспыхнул Евромайдан, новое, а главное — «честное», украинское правительство плюнуло на все договоры с Россией. Корабль решили быстро продать на сторону. Тем более что ВМС Бразилии выказали заинтересованность в приобретении крейсера и его последующей модернизации. Прошло три года. Новый лидер Украины Петр Порошенко приказал снять с судна вооружение и предложить его на продажу на слом. Следующий украинский президент Владимир Зеленский летом 2019 года посетил Николаевский судостроительный завод и заявил, что не позволит распиливать крейсер.

Фото: недостроенный ракетный крейсер «Украина», Николаев, 2019 год / Tarasov / Global Look Press

Однако уже через пару месяцев новый директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс объявил, что корабль таки продадут. Спустя еще два года Кабинет министров Украины снова принял ставшее уже традиционным решение демонтировать с крейсера вооружение, а затем или продать, или распилить судно. Последние известия о многострадальном военном корабле долетали в 2023 году. Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из крейсера сделают музей. Но не сейчас, а когда-нибудь потом, в мирное время. Новый глава Минобороны Рустем Умеров пока не предлагал никаких инициатив.