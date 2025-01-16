После десятилетий простоя на территории Николаевского судостроительного завода ракетный крейсер «Украина» заинтересовал иностранных наемников. Они осмотрели судно и провели коммуникации, сообщили РИА «Новости» подпольщики.

Корабль долгое время ржавел у достроечной стенки в порту Николаева. С недавних пор местные жители стали замечать на нем небывалое оживление. Участники подпольного движения сообщили, что группы иностранных наемников регулярно посещают «Украину».

Они не только осмотрели крейсер изнутри, но и провели к нему коммуникации. По одной из версий, наемники решили организовать на судне свой штаб.

В 2017 году бывший президент Украины Петр Порошенко распорядился продать крейсер «Украина», который к тому моменту простоял на судостроительном заводе более 30 лет. Компания «Укроборонпром» заявила, что флот не нуждается в таком большом корабле.