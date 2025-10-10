ШОС получила статус наблюдателя при СНГ
Лидеры стран СНГ предоставили ШОС статус наблюдателя при Содружестве
Участники Совета глав государств стран СНГ по итогам встречи подписали 19 документов, предоставив Шанхайской организации сотрудничества статус наблюдателя при Содружестве, а также учредив новый формат «СНГ плюс». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Среди других подписанных документов есть решение, утвердившее на новый трехлетний срок генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, а также о передаче председательства Содружества в 2026 году Туркмении и Узбекистану.
Кроме того, участники саммита утвердил программы сотрудничества стран в сфере противодействия терроризму и экстремизму, укрепления пограничной безопасности и Концепцию военного сотрудничества до 2030 года.
Следующий саммит глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Ашхабаде.
В этом году заседание Совета глав государств — участников СНГ принял Таджикистан. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе в минувшую среду, 8 октября, с трехдневным визитом.
Кроме участия в заседании с коллегами по Содружеству, глава государства принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия».
На мероприятии впервые в этом году Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.