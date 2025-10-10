ШОС получила статус наблюдателя при СНГ

Участники Совета глав государств стран СНГ по итогам встречи подписали 19 документов, предоставив Шанхайской организации сотрудничества статус наблюдателя при Содружестве, а также учредив новый формат «СНГ плюс». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Среди других подписанных документов есть решение, утвердившее на новый трехлетний срок генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, а также о передаче председательства Содружества в 2026 году Туркмении и Узбекистану.

Кроме того, участники саммита утвердил программы сотрудничества стран в сфере противодействия терроризму и экстремизму, укрепления пограничной безопасности и Концепцию военного сотрудничества до 2030 года.

Следующий саммит глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Ашхабаде.

В этом году заседание Совета глав государств — участников СНГ принял Таджикистан. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе в минувшую среду, 8 октября, с трехдневным визитом.

Кроме участия в заседании с коллегами по Содружеству, глава государства принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия».

На мероприятии впервые в этом году Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.