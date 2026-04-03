Генсек СНГ предложил ШОС объединить усилия

Объединение усилий Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества могло бы сформировать новый центр мировой экономики. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, его слова привел ТАСС .

«Страны ШОС занимают 65% площади Евразии, а численность их населения достигла 3,5 миллиарда человек», — добавил он.

Лебедев также рассказал о подготовке формата СНГ+, в рамках которого страны содружества смогут шире сотрудничать с третьими государствами. Он предложил использовать потенциал объединения для евразийской интеграции, учитывая, что в работе СНГ активно участвуют девять государств с растущим ВВП.

Ранее генсека ШОС Нурлана Ермекбаева принял в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что западные страны, несмотря на собственный внутренний кризис, пытаются принизить значение объединения.