Как поздравить с 23 Февраля оригинально? Топ пожеланий и красивые открытки на праздник
День защитника Отечества — особый праздник для всех, кто служил в армии, но традиционно отмечают его и военные, и все мужчины, вне зависимости — служили они или нет. Девочки, девушки и женщины поздравляют с ним своих близких и любимых, одноклассников и сокурсников, друзей и коллег. Мы подготовили разные варианты поздравлений и красивых открыток на 23 Февраля.
Пожелания для мужчин, которые служили в армии
- Спасибо, что прошел через ту реальность, где «надо» бывает тяжелее «хочу». Пусть теперь твоя жизнь будет состоять в основном из второго. С 23 Февраля!
- Ты знаешь вкус настоящей мужской тишины — после долгого «громкого» периода. Береги эту тишину внутри себя и умение ее создавать для близких.
- Не каждый, кто носил форму, умеет потом так же аккуратно складывать ее в прошлом. Ты умеешь. Горжусь этим умением. Поздравляю!
- Пусть твоя внутренняя «боевая готовность» теперь срабатывает только на действительно важное: семью, друзей, редкие мечты. С праздником, солдат!
- Ты однажды уже доказал, что можешь выдержать гораздо больше, чем кажется на вид. Теперь позволь себе иногда быть просто мягким. Ты это заслужил.
- Знаешь, что самое ценное осталось с тех времен? Умение отличать настоящее от показного. Пусть оно всегда будет с тобой. С 23 Февраля!
- Спасибо за то, что когда-то отдал время и нервы Родине. Теперь пусть Родина (в лице близких людей) отдает тебе тепло и спокойствие.
- Пусть все твои «тревожные чемоданчики» в голове останутся просто сувенирами. А жить будешь налегке и с открытым сердцем.
- Есть люди, которые один раз стали надежными навсегда. Ты из них. Спасибо за это постоянство. Поздравляю по-настоящему.
Поздравления с 23 Февраля мужчинам, которые не служили в армии
- Защищать можно по-разному. Ты выбрал свой путь — и на нем тоже нужна смелость, выдержка и честь. С 23 Февраля тебя, настоящий!
- Ты не присягал на плацу, но каждый день присягаешь быть человеком — в поступках, в словах, в молчании, когда надо. Это дорогого стоит.
- Пусть никто никогда не спрашивает у тебя, «где служил». Главное — где ты стоишь сейчас. А стоишь ты крепко. Поздравляю.
- Защита — это не только автомат. Это когда дочь спит спокойно, потому что папа дома. Когда мама улыбается, потому что есть на кого опереться. Ты это делаешь. С праздником!
- В тебе есть та самая мужская суть, которой не нужна форма, чтобы проявиться. Она проявляется в поступках. И очень заметна. С 23 Февраля!
- Ты из тех, кто защищает не страну в погонах, а своих людей в тапочках по утрам. И это не менее важно. Спасибо тебе за это.
- Пусть твоя сила остается тихой, но ощутимой — как фундамент дома, о котором не думают, пока он держит все на себе. Поздравляю!
- Быть мужчиной — значит иногда вставать между проблемой и теми, кого любишь. Ты встаешь. И этого достаточно. С Днем защитника!
- Ты не отдавал долг Родине в казарме, но отдаешь его каждый день — честностью, ответственностью, добротой. Это тоже служба. И я ее вижу.
- Пусть в твоей жизни будет как можно больше ситуаций, где можно просто быть собой — без доказательств мужества. Ты уже все доказал. С 23 Февраля!
Поздравления с 23 Февраля близким и друзьям
- Ты — моя опора в наших повседневных битвах за счастье. Желаю тебе дней, полных вдохновения, гармонии в душе и радости. Помни, что в твоих руках — сила строить и созидать.
- Ты охраняешь мир в своем окружении своей стойкостью и твоя суперсила — в умении поддерживать и вести. Пусть жизнь отвечает тебе теплом, ты — настоящий, наш самый любимый воин.
- Спасибо, что ты — тот, за кем спокойно засыпают близкие. Пусть в твоей жизни будет побольше людей, ради которых хочется становиться лучше, и поменьше ситуаций, где приходится проверять, насколько ты уже хорош.
- Ты из тех, кто не кричит «Я защищу!», а просто встает между опасностью и тем, кого любит. Желаю, чтобы сила, которую ты тратишь на других, иногда возвращалась к тебе в виде долгого спокойного утра, вкусного кофе и тишины, которую не надо заполнять.
- Спасибо за то, что ты умеешь держать удар — и при этом не разучился обнимать так, будто это самое важное, что ты сегодня сделал.
- Пусть в твоей жизни будет достаточно пространства для того, чтобы иногда быть просто человеком, а не «мужчиной, на которого все надеются».
- Пусть тебя сегодня обнимают не за то, что ты сильный, а просто потому что ты — это ты.
Открытки на 23 Февраля
Также 360.ru подготовил несколько вариантов открыток на День защитника Отечества, которые можно сохранить и отправить своим близким, друзьям или коллегам.