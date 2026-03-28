Сегодня 14:00 Праздник Смоленской иконы Богородицы «Умиление». Как молиться и о чем просить 1 апреля

РПЦ

Религия

История

Приметы

Великий пост

Ежегодно 1 апреля православный мир отмечает память одной из самых древних и почитаемых святынь России — Смоленской иконы Божией Матери «Умиление». В 2026-м исполняется 923 года с момента ее чудесного обретения. В чем уникальность этого образа Богородицы, с какими просьбами к ней обращаются, и как правильно вести себя в этот день, чтобы не накликать беду, — в материале 360.ru.

Тайна явления: откуда пришла святыня Смоленская икона Божией Матери «Умиление» — это не просто произведение иконописи, это летопись, застывшая в красках. Ее история начинается в далеком 1103 году, и даже спустя девять с лишним веков точное происхождение образа остается загадкой, окутанной преданиями. Исследователи и церковные историки склоняются к двум основным версиям. Согласно первой, икону привезли на Русь из Грузии, что объясняет некоторые особенности ее иконографического стиля. Вторая версия, более распространенная, гласит, что образ обнаружили лежащим в колодце, и как он там оказался — неизвестно. Годами святыня пребывала в храме Успения Пресвятой Богородицы, заложенном в 1101 году великим князем Владимиром Мономахом. Но спустя несколько столетий икона проявила себя не просто как древний артефакт, а как мощное духовное оружие.

Фото: РИА «Новости»

Чудеса веры в Смутное время: оборона Смоленска Настоящая слава пришла к образу в тяжелый период Смутного времени, когда Русь раздирали внутренние конфликты, а внешние враги стремились воспользоваться ситуацией, напомнили «Известия». В 1609–1611 годах Смоленск, стоявший на пути польского короля Сигизмунда III, оказался в эпицентре масштабной осады. Польские интервенты рассчитывали на молниеносную победу. Однако благодаря мужеству воеводы Михаила Шеина и стойкости жителей оборона города длилась почти два года. Именно в эти полные лишений и отчаяния дни икона «Умиление» покинула стены храма. Ее переместили непосредственно в лагерь Шеина. Перед этим образом воины и простые горожане слезно молили Богородицу о заступничестве. Предание гласит, что именно покровительство Девы Марии позволило защитникам Смоленска продержаться так долго и нанести врагу колоссальный урон, не допустив уничтожения города. С тех пор икону почитают как чудотворную. Ее чтимый список (копию) хранят в Спасо-Окопном храме Смоленска.

Фото: РИА «Новости»

Язык любви и будущей жертвы Те, кто впервые видит этот образ, сразу обращают внимание на невероятную теплоту и близость между Богородицей и Младенцем, которые передаются на иконе. Этот тип иконографии в Византии именовали «Елеуса» (от греческого «милующая», «сострадающая»), а на Руси он прижился под названием «Умиление». В отличие от более строгих образов, таких как «Одигитрия» (с греческого — «Путеводительница»), где Богородица указывает на Христа как на путь спасения, здесь акцент сделан на человеческой природе Спасителя и материнской любви. На иконе изображена Богородица, склонившая голову к сыну, а он с нежностью приникает к матери. Однако «Елеуса» нередко содержит и напоминание о будущих крестных страданиях Спасителя. Это сочетание беспредельных родительских чувств и грядущей трагедии делает икону глубоко символичной: любовь предстает не только как радость, но и как готовность к самопожертвованию.

Фото: РИА «Новости»

Значение иконы сегодня: о чем молятся «Умилению» В православной традиции Богородица занимает особое место — она считается главной заступницей рода человеческого пред Престолом Божиим. К ней обращаются как к милосердной матери, способной утолить любую печаль и смягчить даже самое жестокое сердце. Особо почитают Смоленскую икону «Умиление» женщины. Перед этим образом принято молиться: О здоровье и благополучии детей. Считается, что образ помогает оберегать детей от болезней и дурного влияния.

О даровании детей и благополучных родах.

О семейном счастье и восстановлении гармонии. Образ примиряет враждующих, помогает избавиться от ссор и наладить мир в доме.

О помощи в трудных обстоятельствах. Учитывая военную историю иконы, к ней также обращаются с молитвой о защите от врагов и о покровительстве в жизненных испытаниях. Молитва перед Смоленской иконой Божией Матери «Умиление» Обрадованная Богом Владычица, Препрославленная Матерь милости и человеколюбия, Всемилостивая Ходатаица обо всем мире! Настойчиво, рабы Твои, к Божественному покровительству обращаясь и пречудному образу Твоему с особым благоговением припадая, молимся: вознеси горячую молитву к Сыну Твоему и Богу нашему, о Воспеваемая всеми Царица Богородица, чтобы Он ради Тебя избавил нас от всяких болезней и забот, освободил нас от всяких грехов, сделал нас наследниками Царствия Своего Небесного, потому что Ты, как Мать, имеешь великое и необыкновенное право обращаться к Нему и все можешь, Единственная и вечно Преблагословенная. Аминь.

Фото: РИА «Новости»

Великий пост и Дарья Грязная В церковном календаре 1 апреля — это не только день почитания иконы, но и период Великого поста. Для верующего человека это означает необходимость особого сосредоточения: воздержания от скоромной пищи (мяса, молочных продуктов, яиц), а также от увеселительных и неподобающих развлечений. Однако народная традиция, которая всегда тесно переплеталась с церковной, называет этот день иначе — Дарья Грязная, или «Дарья — грязные проруби». Название отчасти связано с памятью святых мучеников Хрисанфа и Дарии Римских, но трансформировалось из-за погодных условий, которые наступали на Руси к началу апреля. Снег активно таял, превращая дороги в непролазное месиво. Вода в водоемах мутнела, а вокруг прорубей скапливалась грязь. Также считалось, что в этот день после зимней спячки просыпается домовой. Чтобы хранитель дома не гневался и не капризничал, его полагалось задабривать: оставлять угощения, яркие ленты и шерстяные носочки, а также веселить его шутками. Кроме того, на Дарью Грязную было принято разыгрывать родных, друзей и соседей, тем самым развлекая домового. Особенно старались девушки: считалось, что чем больше людей попадутся на их розыгрыши, тем искреннее и честнее будет будущий супруг.

Фото: РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать 1 апреля Из синтеза церковных правил и народных поверий родились рекомендации, как лучше провести 1 апреля, которые передаются из поколения в поколение веками. Считается, что с их помощью можно привлечь в свою жизнь самые хорошие события и отпугнуть неприятности. Что рекомендуется делать: Посетить храм или помолиться дома. Поскольку это день чтимого образа Богородицы, важно уделить время духовному чтению и молитве. Полезно также вспомнить жития святых Хрисанфа и Дарии.

Заняться домашними делами. На Руси эта дата считалась подходящей для наведения чистоты. Особенно хорошо будет посвятить время стирке и отбеливанию белья (символически — очищению).

Проявить добрый юмор. Если вы чувствуете в себе силы и это не противоречит вашему душевному настрою, безобидные шутки в кругу семьи помогут создать теплую атмосферу. Чего следует избегать: Грустить и предаваться унынию. Народная примета гласит: если 1 апреля плакать и печалиться, весь год пройдет в тоске. Церковь также призывает хранить душевный мир в дни строгого поста.

Бездельничать. Праздность в этот день считается нежелательной, особенно в контексте Великого поста, призывающего к усердной работе над собой.

Носить старую или грязную одежду. Считалось, что неопрятный вид в этот день может навлечь несчастья.

Угощать посторонних хлебом и мучным. Это старая примета, связанная с желанием сохранить достаток в семье.

Женщинам — злословить о родственницах и подругах. В день, когда прославляется женское заступничество и материнство (через икону Богородицы и святую Дарию), ссоры и сплетни особенно осуждаются.