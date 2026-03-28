Праздник Смоленской иконы Богородицы «Умиление». Как молиться и о чем просить 1 апреля
Ежегодно 1 апреля православный мир отмечает память одной из самых древних и почитаемых святынь России — Смоленской иконы Божией Матери «Умиление». В 2026-м исполняется 923 года с момента ее чудесного обретения. В чем уникальность этого образа Богородицы, с какими просьбами к ней обращаются, и как правильно вести себя в этот день, чтобы не накликать беду, — в материале 360.ru.
Тайна явления: откуда пришла святыня
Смоленская икона Божией Матери «Умиление» — это не просто произведение иконописи, это летопись, застывшая в красках. Ее история начинается в далеком 1103 году, и даже спустя девять с лишним веков точное происхождение образа остается загадкой, окутанной преданиями. Исследователи и церковные историки склоняются к двум основным версиям.
Согласно первой, икону привезли на Русь из Грузии, что объясняет некоторые особенности ее иконографического стиля. Вторая версия, более распространенная, гласит, что образ обнаружили лежащим в колодце, и как он там оказался — неизвестно.
Годами святыня пребывала в храме Успения Пресвятой Богородицы, заложенном в 1101 году великим князем Владимиром Мономахом. Но спустя несколько столетий икона проявила себя не просто как древний артефакт, а как мощное духовное оружие.
Чудеса веры в Смутное время: оборона Смоленска
Настоящая слава пришла к образу в тяжелый период Смутного времени, когда Русь раздирали внутренние конфликты, а внешние враги стремились воспользоваться ситуацией, напомнили «Известия».
В 1609–1611 годах Смоленск, стоявший на пути польского короля Сигизмунда III, оказался в эпицентре масштабной осады. Польские интервенты рассчитывали на молниеносную победу. Однако благодаря мужеству воеводы Михаила Шеина и стойкости жителей оборона города длилась почти два года.
Именно в эти полные лишений и отчаяния дни икона «Умиление» покинула стены храма. Ее переместили непосредственно в лагерь Шеина. Перед этим образом воины и простые горожане слезно молили Богородицу о заступничестве.
Предание гласит, что именно покровительство Девы Марии позволило защитникам Смоленска продержаться так долго и нанести врагу колоссальный урон, не допустив уничтожения города.
С тех пор икону почитают как чудотворную. Ее чтимый список (копию) хранят в Спасо-Окопном храме Смоленска.
Язык любви и будущей жертвы
Те, кто впервые видит этот образ, сразу обращают внимание на невероятную теплоту и близость между Богородицей и Младенцем, которые передаются на иконе.
Этот тип иконографии в Византии именовали «Елеуса» (от греческого «милующая», «сострадающая»), а на Руси он прижился под названием «Умиление».
В отличие от более строгих образов, таких как «Одигитрия» (с греческого — «Путеводительница»), где Богородица указывает на Христа как на путь спасения, здесь акцент сделан на человеческой природе Спасителя и материнской любви. На иконе изображена Богородица, склонившая голову к сыну, а он с нежностью приникает к матери.
Однако «Елеуса» нередко содержит и напоминание о будущих крестных страданиях Спасителя. Это сочетание беспредельных родительских чувств и грядущей трагедии делает икону глубоко символичной: любовь предстает не только как радость, но и как готовность к самопожертвованию.
Значение иконы сегодня: о чем молятся «Умилению»
В православной традиции Богородица занимает особое место — она считается главной заступницей рода человеческого пред Престолом Божиим. К ней обращаются как к милосердной матери, способной утолить любую печаль и смягчить даже самое жестокое сердце.
Особо почитают Смоленскую икону «Умиление» женщины. Перед этим образом принято молиться:
- О здоровье и благополучии детей. Считается, что образ помогает оберегать детей от болезней и дурного влияния.
- О даровании детей и благополучных родах.
- О семейном счастье и восстановлении гармонии. Образ примиряет враждующих, помогает избавиться от ссор и наладить мир в доме.
- О помощи в трудных обстоятельствах. Учитывая военную историю иконы, к ней также обращаются с молитвой о защите от врагов и о покровительстве в жизненных испытаниях.
Молитва перед Смоленской иконой Божией Матери «Умиление»
Обрадованная Богом Владычица, Препрославленная Матерь милости и человеколюбия, Всемилостивая Ходатаица обо всем мире! Настойчиво, рабы Твои, к Божественному покровительству обращаясь и пречудному образу Твоему с особым благоговением припадая, молимся: вознеси горячую молитву к Сыну Твоему и Богу нашему, о Воспеваемая всеми Царица Богородица, чтобы Он ради Тебя избавил нас от всяких болезней и забот, освободил нас от всяких грехов, сделал нас наследниками Царствия Своего Небесного, потому что Ты, как Мать, имеешь великое и необыкновенное право обращаться к Нему и все можешь, Единственная и вечно Преблагословенная. Аминь.
Великий пост и Дарья Грязная
В церковном календаре 1 апреля — это не только день почитания иконы, но и период Великого поста. Для верующего человека это означает необходимость особого сосредоточения: воздержания от скоромной пищи (мяса, молочных продуктов, яиц), а также от увеселительных и неподобающих развлечений.
Однако народная традиция, которая всегда тесно переплеталась с церковной, называет этот день иначе — Дарья Грязная, или «Дарья — грязные проруби».
Название отчасти связано с памятью святых мучеников Хрисанфа и Дарии Римских, но трансформировалось из-за погодных условий, которые наступали на Руси к началу апреля. Снег активно таял, превращая дороги в непролазное месиво. Вода в водоемах мутнела, а вокруг прорубей скапливалась грязь.
Также считалось, что в этот день после зимней спячки просыпается домовой. Чтобы хранитель дома не гневался и не капризничал, его полагалось задабривать: оставлять угощения, яркие ленты и шерстяные носочки, а также веселить его шутками.
Кроме того, на Дарью Грязную было принято разыгрывать родных, друзей и соседей, тем самым развлекая домового. Особенно старались девушки: считалось, что чем больше людей попадутся на их розыгрыши, тем искреннее и честнее будет будущий супруг.
Что можно и нельзя делать 1 апреля
Из синтеза церковных правил и народных поверий родились рекомендации, как лучше провести 1 апреля, которые передаются из поколения в поколение веками. Считается, что с их помощью можно привлечь в свою жизнь самые хорошие события и отпугнуть неприятности.
Что рекомендуется делать:
- Посетить храм или помолиться дома. Поскольку это день чтимого образа Богородицы, важно уделить время духовному чтению и молитве. Полезно также вспомнить жития святых Хрисанфа и Дарии.
- Заняться домашними делами. На Руси эта дата считалась подходящей для наведения чистоты. Особенно хорошо будет посвятить время стирке и отбеливанию белья (символически — очищению).
- Проявить добрый юмор. Если вы чувствуете в себе силы и это не противоречит вашему душевному настрою, безобидные шутки в кругу семьи помогут создать теплую атмосферу.
Чего следует избегать:
- Грустить и предаваться унынию. Народная примета гласит: если 1 апреля плакать и печалиться, весь год пройдет в тоске. Церковь также призывает хранить душевный мир в дни строгого поста.
- Бездельничать. Праздность в этот день считается нежелательной, особенно в контексте Великого поста, призывающего к усердной работе над собой.
- Носить старую или грязную одежду. Считалось, что неопрятный вид в этот день может навлечь несчастья.
- Угощать посторонних хлебом и мучным. Это старая примета, связанная с желанием сохранить достаток в семье.
- Женщинам — злословить о родственницах и подругах. В день, когда прославляется женское заступничество и материнство (через икону Богородицы и святую Дарию), ссоры и сплетни особенно осуждаются.