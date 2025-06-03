Сегодня 00:05 Владимирская икона Божией Матери: образ, располагающий к молитве — история и дни почитания 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Одной из самых почитаемых святынь Русской православной церкви считают Владимирскую икону Божией Матери. Считается, что она веками защищала Русь от врагов, исцеляла больных и укрепляла дух верующих в тяжелые времена. История иконы неразрывно связана с судьбой страны, а образ уникален художественным исполнением.

Когда дни памяти и почитания Владимирской иконы Божией Матери Икона фактически стала символом надежды и спасения, а празднования в ее честь проводят трижды в год. Они напрямую связаны с знаковыми историческими событиями, в которых фигурировал образ. Дата 3 июня знаменует собой спасение Москвы от хана Махмет-Гирея в 1521 году. Спустя месяц — 6 июля — икону чествуют, вспоминая избавление города от войска хана Золотой Орды Ахмата в 1480-м.

Интересно Знаменитое стояние на реке Угре двух войск — московского великого князя Ивана III и хана Ахмата — завершилось бескровно благодаря военно-дипломатическому таланту князя. Хан отступил, а Русь отстояла свое право на самостоятельность и независимость, Знаменитое стояние на реке Угре двух войск — московского великого князя Ивана III и хана Ахмата — завершилось бескровно благодаря военно-дипломатическому таланту князя. Хан отступил, а Русь отстояла свое право на самостоятельность и независимость,

А 8 сентября празднования посвящают чудесному отступлению Тамерлана в 1395 году. Тогда Владимирскую икону Божией Матери поместили в Успенском соборе Кремля. Разоривший Рязань завоеватель в Москву так и не зашел, а затем покинул русскую землю. В эти дни в храмах совершают торжественные богослужения, а верующие обращаются к Богородице с особыми молитвами.

Фото: РИА «Новости»

История Владимирской иконы Божией Матери По преданию, икону написал евангелист Лука. Холстом для нее стала доска стола, за которым совершал трапезу Спаситель вместе с Пречистой Матерью и Иосифом. Увидев образ, Мария произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». В 1131 году икону прислали на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу. Ее поставили в Девичьем монастыре Вышгорода — древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес образ во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые доставили в Москву. Из города ее вывозили только во времена серьезных потрясений — в 1812-м, в период гонений на Церковь во время революции, в годы Великой Отечественной войны.

Фото: РИА «Новости»

Кому помогает Владимирская икона и как перед ней молиться Икона относится к типу «Умиление», это один из трогательных и наиболее располагающих к молитве образов. Перед ним можно молиться о любых нуждах, но зачастую Божию Матерь просили о защите страны от войн и врагов, о мире в семье, исцелении болезней сердца и глаз и принятии верных решений в непростых ситуациях. Считается уместным молиться перед ней о поиске работы и жилья, благополучии детей. Обращенная к Пречистой Матери молитва также способствует избавлению от бесплодия и прощению. В ней поможет обращение к Богородице как к милосердной и защитнице, Небесной Царице и Заступнице. Молясь, следует выразить благодарность за благодеяния, которые человек получил от Богоматери — в прошлом и настоящем. Чтобы углубить молитву, помогут готовые тексты — акафист или кондак. Обращаться к Пречистой Матери нужно искренне, с верой и надеждой на то, что она услышит верующего и подарит ему помощь и благодать.

Фото: РИА «Новости»

Где сейчас Владимирская икона С XV века Владимирская икона пребывала в Успенском соборе Московского Кремля. После революции 1917 года ее сначала взяли на реставрацию, а спустя восемь лет передали в Третьяковскую галерею. Там образ хранится и по сей день — в храме-музее Святителя Николая Чудотворца, хотя Церковь выступает за ее перенос в храм — чтобы дать свободный доступ верующим для молитв. Золотые оклады Владимирской иконы Божией Матери выставлены в Оружейной палате Кремля.