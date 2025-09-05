Сегодня 14:34 Я Чапая видел. Что из мифов о красноармейце правда и был ли он таким великим? 0 0 0 Фото: Картина Петра Васильева «Чапаев в бою», Музей революции, Москва. Russian Look / www.globallookpress.com Интересное

Больше 100 лет назад погиб командир 25-й стрелковой дивизии в период Гражданской войны Василий Чапаев. А вскоре после этого стал настоящей легендой. О нем снимали фильмы, писали книги, увековечивали его образ в портретах. По количеству анекдотов он обошел даже разведчика Штирлица. Но в то же время образ легендарного командира Красной армии все еще полон загадок и мифов.

Биография Чапаева Василий Чапаев родился 28 января 1887 года — третий сын в крестьянской семье Казанской губернии. Со временем все домочадцы переехали в Нижнее Поволжье. Отец стал плотничать и приучать к делу четверых сыновей, дочь нашла работу кружевницы. Василий три года отучился в церковно-приходской школе, потом мальчика пристроили в лавку. Но обвешивать и обманывать он не смог, так что вернулся помогать отцу. В 1908-м парня призвали на военную службу, а уже на следующий год уволили в запас. Женился на поповской дочке, она родила ему троих детей, жил ремонтом инструментов да работал в иконописной мастерской.

Фото: Василий Чапаев с женой Пелагеей Метлиной, село Балаково, 1909 год / Публичное достояние

Мирную жизнь перечеркнула Первая мировая война. Чапаева отправили служить на Волынь и в Галицию. После обучения он получил звание младшего, а затем старшего унтер-офицера, дослужился до фельдфебеля. Воевал он не просто хорошо, а геройски: получил Георгиевскую медаль и Георгиевские кресты II, III и IV степеней. После революции Чапаев в итоге примкнул к большевикам. Стал командиром пехотного полка, затем — военным комиссаром Николаевского уезда. Вскоре георгиевский кавалер собрал 14 отрядов и организовал уездную Красную гвардию. Что, кстати, не удивительно: крестьянский сын умудрялся находить слова, которые трогали простого солдата.

Фото: Василий Чапаев / Публичное достояние

Чапаев никогда не праздновал труса и показал себя искушенным стратегом, так что сам председатель Реввоенсовета Лев Троцкий наградил его золотыми часами и именным наганом. А еще ходатайствовал о зачислении лихого командира в Военную академию. Академию Генерального штаба Красной армии Чапаев так и не закончил: сбежал, не одолев учебы. Получил должность начальника 25-й стрелковой дивизии. За доблесть при взятии Уфы его наградили орденом Красного Знамени. Жизнь комдива оборвалась 5 сентября 1919 года. Уральские казаки напали на поселок Лбищенск, где стояла Красная дивизия. Раненый 32-летний Чапаев попытался бежать от врагов, но погиб. А дальше началась легенда.

Фото: Бюст Чапаева в Белоруссии. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Где и как погиб Чапаев Смерть Чапаева до сих пор покрыта ореолом тайны. Известно, что он давно был желанной целью казаков: за него мертвого обещали внушительную награду (но только по предъявлению тела). Для поимки красного командира даже выделили специальный взвод под командованием подхорунжего Никиты Белоножкина. Во время налета на Лбищенск пленный указал казакам дом, где квартировал Чапаев. Те было бросились за показавшимся оттуда красноармейцем, а в это время Чапаев выскочил в окно и сумел убежать. Правда, Белоножкин все же успел ранить его в руку. Добежав до своих, комдив быстро собрал отряд и начал бой с врагами. Однако во время боя Чапаев получил пулю в живот. Два красноармейца-венгра соорудили из половинки ворот плот и переправили раненого через реку Урал. Но комдив умер от потери крови. Его тело закопали в прибрежном песке и закидали камышами, чтобы могилу не обнаружили казаки. Русло за последующие годы изменилось, так что теперь ее найти тем более невозможно.

Сын одного из красноармейцев 25-й дивизии утверждал, что, по словам отца и его сослуживцев, Чапаева после смерти привезли в Уральск и похоронили на городском кладбище у Никольской церкви. Находились и те, кто говорил, будто Чапаев сдался, сбрил усы и не то стал воевать на стороне казаков, не то ушел «партизанскими тропами» подальше в тыл, назвался чужим именем и зажил обычной жизнью. Однако пока официально принята версия комиссара Дмитрия Фурманова. В своей книге он описал гибель раненого Чапаева в водах Урала. Логика в этом была — никто не видел комдива на противоположном, «бухарском» берегу, тела его так и не нашли ни белые, ни красные.

Фото: Картина Ефима Дешалыта «Последний бой Чапаева» / www.globallookpress.com

Чапаева предали Существовали утверждения, что казаки не случайно нашли пристанище 25-й дивизии: их навел предатель. Еще во время Первой мировой умирающий друг попросил Чапаева позаботиться о двух его дочерях. Тот в первый же отпуск приехал забрать девочек, но с ними увязалась и безутешная вдова Пелагея Камешкерцева. К тому времени законная жена Чапаева сбежала из дома деспота-свекра, бросив дочерей и сына. Так что Камешкерцева пришлась кстати: растила всех пятерых детей и фактически стала новой супругой георгиевского кавалера, хоть и неофициальной. Матери своих троих детей, которую тоже, кстати, звали Пелагея, комдив из принципа не давал развода. Незадолго до гибели Чапаев застал Камешкерцеву с другим. Устроил скандал и умчался, хлопнув дверью. Женщина поехала в Лбищевск мириться, но он не пожелал ее видеть. Раздосадованная изменщица по пути домой завернула в штаб к белым и сдала расположение дивизии.

Фото: Василий Чапаев (сидит в центре) перед поездкой в Академию генштаба, ноябрь 1918 года / Публичное достояние

Одна из дочерей Чапаева уверяла, будто мачеха сама попрекала этим любовника, который был охоч до молодых девушек. Дескать, ради него мужа предала. Вот только можно ли верить этим признаниям — большой вопрос, так как Камешкерцева кончила свой век в психиатрической больнице. Еще говорили, будто Чапаева извел Троцкий, который был недоволен излишней самостоятельностью своего протеже. Но эта версия, скорее всего, появилась после высылки политика из СССР.

Фото: Начальник 22-й дивизии Сергей Захаров и командир 25-й стрелковой дивизии Василий Чапаев на станции Николаевск-Уральский, 1918 год / Публичное достояние

«Чапаев» — псевдоним или фамилия Некоторые «исследователи» на полном серьезе утверждают, что у легендарного комдива была другая фамилия, а «Чапаев» он использовал как псевдоним. Между тем фамилия настоящая, хоть и образовалась от прозвища. Дед комдива Степан Гаврилов во время работы на погрузке бревен командовал другим работягам «Чапай!», в смысле — «Цепляй!». Так его и стали называть. Даже в поручительстве 1867 года указано: «Выдано Степану Гаврилову Чапаеву». И если его сын Иван указан как Степанов (по имени отца), то внуки, в том числе и Василий, получили метрики уже с фамилией Чапаевы.

Фото: Крышка палехской шкатулки «Чапаев», 1957 год. Павел Балабанов / РИА «Новости»

Ординарец Петька Верный спутник Чапаева — Петька был вполне реальным человеком, хоть и не настолько нелепым, как его показывают в анекдотах. Звали его Петр Исаев. Всего-то на три года младше своего командира. Его ранили на Первой мировой войне, но затем получилось дослужиться до старшего унтер-офицера музыкантской команды. Весной 1918 года Исаев встретился с Чапаевым и отправился с ним воевать против белых. Вскоре стал командиром эскадрона, затем командовал батальоном связи. Однажды за поимку шпиона получил от уральских чекистов именной браунинг. Как погиб легендарный ординарец Чапаева, точно никто не знает. Говорят, будто сам застрелился тогда же, 5 сентября 1919 года, когда увидел, что на Лбищенск напали казаки. Фурманов в своем романе «Чапаев» утверждал, что Исаев у берега отстреливался до последнего патрона, а последнюю пулю пустил в себя.

Фото: Петр Исаев, 1918 год / Публичное достояние

Некоторые говорили, будто Исаев покончил с собой или через месяц после рокового боя, не найдя тела погибшего командира, или через год, на поминках по Чапаеву. Однако оба варианта очень сомнительны. Могила ординарца, украшенная мраморным обелиском, находится на кладбище в селе Кундравы Чебаркульского района Челябинской области. Есть версия, что Исаев умер от ран у себя дома через две недели после выхода из госпиталя. Или был смертельно ранен и вместе с Чапаевым похоронен в безымянной могиле.

Фото: Петька и Чапаев, кадр из х/ф «Чапаев», 1934 год / РИА «Новости»

Анка-пулеметчица Многочисленные анекдоты и конспирологи любят рассказывать о любовном треугольнике, который сложился между Чапаевым, его ординарцем Петькой и пулеметчицей Анкой. Вот только никакой Анки в отряде легендарного комдива и близко не было. Зато тут как тут находилась санитарка Мария Попова. Однажды во время боя она подползла к раненому, а он, пригрозив пистолетом, заставил девушку жать на гашетку пулемета «Максим», а сам здоровой рукой направлял ствол. Санитарка со страху зажмурилась, но врагов свинцом поливала исправно. Пулеметчицей Попова так и не стала. Зато эта история натолкнула создателей фильма «Чапаев» ввести в сюжет нового персонажа.

Фото: Мария Попова / Публичное достояние

Но отчего же пулеметчицу не назвали Марией? Имя киногероине дали якобы по настоянию Фурманова — в честь его жены. Решительная и храбрая Анна как-то приехала навестить мужа и осталась в 25-й стрелковой чапаевской дивизии заведующей культпросветом политотдела. Скоро у комдива вспыхнул роман с женой друга, да такой, что комиссар и Чапаев к чертям разругались. Но когда обиженного мужа перевели в Туркестан, Анна последовала за ним. Кстати, близкие называли ее не Анка, а Ная.

Фото: Анна и Дмитрий Фурмановы, 1918 год / Публичное достояние

Проклятие Чапаева Если отринуть пафос, то настоящий Чапаев был не слишком выдающимся военачальником времен Гражданской войны. Хорошим — да, но не более. Но после выхода в 1934 году фильма братьев Васильевых комдив стал героем не только Гражданской, но и всего СССР, причем на многие десятилетия. Уж больно талантливо сняли картину. В образе красного комдива показали не просто историческую личность, а срез целого поколения. А чего стоила «психическая атака» белых! Пусть даже это и выдумка режиссеров — от самого марша до формы и знамен, зато эффект был ошеломительный.

Выдумок создали еще немало. Чапаев никогда не гарцевал на коне, а ездил на американском Ford, как и многие другие комдивы. Бурки у него тоже отродясь не было. Но у кино свои законы и фильм буквально с первого же показа сделался любимой картиной у советских людей. Да и мировой прокат выдался очень успешным. Кстати, почти сразу после премьеры появились и первые «чапаевские» анекдоты: «Почему народ снова и снова на „Чапаева“ ходит? — Надеются, что все-таки выплывет!».

Фото: Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева. Кадр из к/ф «Чапаев» / РИА «Новости» 1/2 Фото: Леонид Кмит и Варвара Мясникова в ролях Петьки и Анки. Кадр из к/ф «Чапаев» / РИА «Новости» 2/2

Почему-то считается, что исполнители главных ролей не смогли добиться успеха после «Чапаева». Но это не так. Леонид Кмит — ординарец Петька — снялся более чем в 60 картинах. Фильмография Варвары Мясниковой — Анки-пулеметчицы — поменьше, зато в ней есть роль Феи в легендарной «Золушке» 1947 года. Что касается Бориса Бабочкина, который воплотил образ Чапаева, то он не только играл в кино, но и работал на телевидении, блистал на подмостках многочисленных театров, от Вахтангова до Малого, причем не только как актер, но и как режиссер, ставил спектакли в Болгарии. Много преподавал во ВГИКе, писал статьи в журналах и газетах.