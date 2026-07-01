Сегодня 19:55 Хвостатый терапевт. Как собаки лечат депрессию и почему россияне выбирают шпицев Самой популярной породой собак в России по итогам 2025 года стал корги 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Во всем мире 2 июля будут отмечать Международный день собак. Праздник, не имеющий официального статуса, но существующий с 2012 года, объединяет больше 450 миллионов владельцев домашних животных во множестве разных стран. Почему в эпоху гаджетов, быстрого темпа мегаполисов и урбанизации мы еще массово заводим питомцев и какие породы пользуются наибольшей популярностью у россиян — в материале 360.ru.

Будильник, антистресс и фитнес-компаньон Еще несколько десятилетий назад собак заводили для выполнения вполне определенных функций: охранять дачу, пасти скот или помогать во время охоты. Сегодня необходимость в этом по большей части отпала, а главная роль хвостатого друга сместилась совсем в иную плоскость. Судя по исследованиям и опросам, основная мотивация владельцев животных — желание почувствовать эмоциональную связь. В мегаполисах, где люди зачастую ощущают себя одинокими, несмотря на большое количество знакомых, именно собака становится ближайшим живым существом, которое с радостью встретит дома и составит компанию на прогулке. Но есть и другие неоспоримые преимущества. С появлением питомца, требующего выхода на улицу и ранних подъемов, человеку практически неизбежно приходится налаживать собственный график сна, отвлекаться от смартфонов и чаще бывать на свежем воздухе. Образ жизни становится более активным, а здоровье — крепче.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, общение с собакой снижает уровень стресса. Это научно доказано: взаимодействие с животными стимулирует выработку необходимых нервной системе гормонов — серотонина, дофамина и окситоцина. Существуют даже собаки-терапевты, помогающие людям справляться с тяжелыми психологическими состояниями. Какие породы собак популярны в России В России, по подсчетам собаководов, очаровательные питомцы живут у 35-40% семей. В масштабах всей страны это порядка 25 миллионов хвостатых созданий всех мастей: от крошечных той-терьеров до грозных сторожевых. Но есть породы, пользующиеся особой любовью россиян. По итогам прошлого года рейтинг самых популярных из них, составленный Российской кинологической федерацией (РКФ), возглавил немецкий шпиц. На второй строчке — чихуахуа, а бронзу забрал вельш-корги пемброк. В РКФ отметили, что лидеры списка уже много лет остаются неизменными. Предпочтения россиян вполне объяснимы: все трое — универсальные компаньоны, которые хорошо вписываются в городские условия и довольно неприхотливы в уходе. Популярность также подкрепляется трендами — эти породы можно часто увидеть на забавных фото и роликах в соцсетях.

Фото: РИА «Новости»

Что касается вельш-корги пемброков, то их востребованность подпитывается так называемым королевским статусом: этих собак очень любила английская королева Елизавета II.

Тренд на компактных собак-компаньонов для мегаполиса подтверждается из года в год. Это вполне логичный ответ на урбанизацию и ритм жизни в городе. Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации

Однако в десятку самых популярных, отметил он, входят и крупные породы. Это отражает как спрос на служебных собак, так и количество опытных владельцев среди россиян, готовых к более серьезной работе с питомцами. Топ-10 популярных пород в России: немецкий шпиц;

чихуахуа;

вельш-корги пемброк;

пудель;

немецкая овчарка;

кавалер кинг-чарльз-спаниель;

йоркширский терьер;

лабрадор-ретривер;

среднеазиатская овчарка;

джек-рассел-терьер. Сюрприз года: интеллект с кудряшками Главной неожиданностью прошлого года стало триумфальное возвращение пуделя, который поднялся с шестого на четвертое место в рейтинге, обойдя немецкую овчарку. В РКФ популярность породы объяснили практичностью, а также выдающимися способностями собаки: пудели не линяют, практически не пахнут, при этом отличаются высоким интеллектом и легко обучаются. «Это отличное решение для тех, кто заводит собаку впервые», — отметили в Российской кинологической федерации.

Фото: РИА «Новости»

Замена также произошла в конце списка: энергичный джек-рассел-терьер вытеснил японскую сибу. Занявшая десятую строчку порода благодаря небольшим размерам хорошо адаптируется к проживанию в квартире, но требует серьезных нагрузок, чтобы ее гиперактивность не направилась в нежелательное русло. Сиба, покинувшая топ-10, напротив, считается более сдержанной породой. Это собака с независимым характером, которую лучше заводить более опытным владельцам.