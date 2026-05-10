«Невозможно передать всю тоску и боль». Актриса Рудова объявила о смерти любимой собаки

Взятая из приюта в шестилетнем возрасте любимая собака актрисы Натальи Рудовой умерла в 18 лет. Пост о невосполнимой потере той-терьера Мимиситы звезда сериала «Татьянин день» опубликовала в Instagram*.

Рудова подчеркнула, что собака, когда вошла в дом, сразу села рядом и больше не оставляла ее никогда.

«Мое сердце раскололось и остановилось. Невозможно передать всю тоску и боль», — написала актриса.

Она добавила, что благодарна Мимисите за 12 лет, которые любимая собака провела рядом.

В конце января четырехлетняя корги по кличке Альма умерла на западе Москвы от съеденного на парковке дома яда. Как сообщила 360.ru владелица погибшей собаки, кто рассыпал опасные гранулы, узнать не удалось.

Она подчеркнула, что обратилась в управляющую компанию с просьбой убрать яд, чтобы не допустить новых жертв среди питомцев, но ее просьбу проигнорировали.

