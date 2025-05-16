Герцогиня Йоркская заявила, что покойная свекровь Елизавета II общается с ней через собак

Бывшая невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон рассказала, что мать ее бывшего мужа, принца Эндрю, общается с ней через собак. Об этом написала газета The Times .

«У меня ее собаки, у меня ее корги. Каждое утро, когда они заходят и начинают свои „Гав! Гав!“ и все такое, я уверена, что это она говорит со мной, напоминая, что она все еще рядом», — заявила герцогиня Йоркская.

После ухода из жизни королевы в сентябре 2022 года члены королевской семьи, проживающие вместе, несмотря на то что они развелись в 1996 году, сохранили двух собак породы корги, которых принц Эндрю преподнес матери в качестве подарка за год до ее смерти.

Сара Фергюсон завершила свое выступление на Форуме креативных женщин на более приземленной ноте.

«На самом деле, главная штука в том, что мне выпала эта высочайшая честь — быть ее невесткой», — отметила она.

Как сообщила газета The Sun, Елизавете II подарили двух корги, чтобы приободрить после госпитализации мужа и скандала с Меган Маркл. Новых щенков Елизавета II назвала в честь дяди и озера: Фергюс и Мик.

У королевы уже был один корги и новых она уже не собиралась заводить. Будущая английская королева получила свою первую собаку в 18 лет от своего отца, короля Георга VI.