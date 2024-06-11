«Учит людей». Кушанашвили рассказал, как Нагиев живет в Дубае

Журналист Кушанашвили: Нагиев в Дубае снялся в рекламе за 17 млн долларов

Фото: РИА «Новости»

Актер Дмитрий Нагиев учит людей «азам лицедейства». Об этом рассказал журналист и шоумен Отар Кушанашвили на своем YouTube-канале.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Такая цена, Дим?» — сказал он.

По словам журналиста, актер «живет хорошо». Также он снялся в рекламе за 17 миллионов долларов.

В последнее время Нагиев очень редко появляется на публике. Он перестал вести проекты на федеральном телевидении и приходить на светские мероприятия. При этом артиста часто видят в Дубае. Там он даже снимался в рекламном ролике про недвижимость.

Ранее продюсер и основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что Нагиев получает пять миллионов рублей за съемочный день. При этом актер готов принять предложение по работе, если проект предполагает минимум четыре съемочных дня.

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