Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своем внебрачном сыне Марке

Артист и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые раскрыл информацию о своем внебрачном сыне Марке. В интервью изданию «Собака.ru» актер признался, что ранее он не делился подробностями о его жизни.

В беседе с корреспондентом издания Нагиев заявил, что говорит о сыне Марке впервые.

«Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит толь­ко очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам», — поделился актер.

Он рассказал о беседах с сыном о кино и развитии, а также о философии «мне уже не надо». Марк рекомендует смотреть отцу шедевры кинематографа, однако Нагиев предпочитает более легкое кино, аргументируя это тем, что «уже там был».

На старшего сына Нагиева — Кирилла — ранее подали в суд. Истцом по делу выступит Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, а основой для иска послужил договор аренды.