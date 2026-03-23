ФСБ раскрыла архивы легендарного контрразведчика, переигравшего Абвер под Курском

Федеральная служба безопасности России к 120-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Александра Вадиса опубликовала архивные материалы о легендарном военном контрразведчике. О его жизни РИА «Новости» рассказал историк спецслужб Олег Матвеев.

Вадис начал Великую Отечественную войну начальником Особого отдела НКВД 26-й армии и попал в Киевский котел. Проявив мужество, он вывел из окружения небольшую группу бойцов и офицеров.

С марта по октябрь 1943 года контрразведчик возглавлял Управление «Смерш» Центрального фронта. Командующий фронтом Константин Рокоссовский представил его к ордену Отечественной войны I степени, отметив, что под руководством Вадиса разоблачили 178 немецких шпионов.

Легендарная радиоигра

При непосредственном участии генерала провели легендарную радиоигру «Опыт» в районе Курской дуги. В ходе спецоперации военные контрразведчики передавали противнику дезинформацию о мнимой подготовке советских войск к обороне.

В результате командованию вермахта не удалось получить достоверные сведения о дислокации частей Красной Армии на Курском выступе. По итогам игры Вадис подписал представление к награде для главного агента-радиста.

Трофейное дело

После войны генерал возглавлял контрразведку 1-го Белорусского фронта. Его управление участвовало в захвате рейхсканцелярии, а сам Вадис задокументировал обнаружение останков Гитлера и Геббельса.

Будучи человеком исключительной честности, контрразведчик направил руководству сигналы о присвоении трофейного имущества видными военачальниками. Материалы легли в основу «трофейного дела», после чего Вадиса перевели на другой конец страны.

За время службы Александр Вадис получил два ордена Ленина, ордена Кутузова I и II степени, два ордена Красного Знамени, а также награды КНР, Польши и Монголии.

