ФСБ рассекретила документы о Сталинградской битве

Итальянские и румынские части, воевавшие на стороне нацистской Германии под Сталинградом, массово отказывались продолжать боевые действия и пытались дезертировать. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные материалы , опубликованные ФСБ России.

Как отмечается в документе, советские органы госбезопасности придавали большое значение анализу морального и политического состояния войск противника.

Накануне контрнаступления Красной армии в ноябре 1942 года, получившего название операция «Уран», начальник 4-го управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил заместителю наркома внутренних дел Всеволоду Меркулову подробную разведывательную сводку.

Документ был посвящен обстановке в оккупированных районах Сталинградской и Ростовской областей, на Северном Кавказе и в Калмыцкой АССР.

Второго февраля исполняется 83 года со дня завершения Сталинградской битвы — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.