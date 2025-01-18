Сегодня 02:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Кто примет участие во втором сезоне шоу ТНТ назвал участников второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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До выхода на экраны второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» остается все меньше времени. В нем приняли участие девять магов и прорицателей, отличившихся в предыдущих состязаниях. 360.ru выяснил, где посмотреть новые выпуски и кто поборется за «Золотую руку».

Что такое «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Шоу задумано как спин-офф, то есть состязание лучших из лучших. За первое место и «Золотую руку» сразились победители и финалисты предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Реванш». Съемки второго сезона начались осенью 2024 года. Как и прежде, людям с паранормальными способностями предстояло узнать о судьбе пропавших без вести, раскрыть преступления и загадочные случаи из жизни обратившихся за помощью героев. По правилам состязания, путем жеребьевки участников поделили на группы по три человека и отправили на локации. Состязания прошли в Чувашии, Татарстане, на Ставрополье, в Тульской и Свердловской областях.

Возрастное ограничение шоу 16+. Его рейтинг на «Кинопоиске» — 6,6. «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон: дата выхода Показ первого эпизода нового сезона состоится 18 января в 18:00. Зрительское голосование стартует в этот же день в 13:45. Программа будет выходить по субботам. Первый сезон состоял из 29 эпизодов, сколько продлится второй, пока неизвестно. Записи эфиров можно найти на странице ТНТ в RuTube и на сайте телеканала. Кто участвует во 2 сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Титул лучшего экстрасенса России предстоит подтвердить девяти участникам. Медиум Александр Шепс одержал победу в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов», его младший брат Олег Шепс — в 21-м. Братья стали настолько популярными, что разыгрывают в соцсетях свой мерч и активно дают интервью. Влад Череватый прошел в финал 22-го сезона и победил в 23-м. Этот участник представляется как черный маг, считает себя посредником между миром живых и мертвых. Оккультизмом увлекся в подростковом возрасте после встречи с бесом. Колдун Максим Левин, занявший первое место в 22-м сезоне, успел отсидеть в тюрьме срок за мошенничество. Правоохранители задержали его сразу после победы в январе 2022 года.

Объявивший себя вампиром Артем Краснов получил «Синюю руку» в 24-м сезоне «Битвы экстрасенсов». В соцсетях активно делится стихами и продает браслеты. Соня Егорова известна не только как финалистка 18-го. В 2023 году ведьма вышла замуж за рэпера Pharaoh. Северная колдунья Ангелина Изосимова вышла в финал 23-го сезона. На шоу «Экстрасенсы. Реванш» она отличилась тем, что вызвала Александра Шепса на дуэль и объявила его своей наградой. Правда, прочесть его экстрасенсу так и не удалось — мужчина наложил на себя защиту.

Фото: РИА «Новости»

Финалистка 22-го сезона Ольга Якубович позиционирует себя, как любовную ведьму. Вдобавок она пишет книги и продвигает собственную линейку одежды. Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос тоже решила вернуться на проект. Другие участники обвиняли ее в обмане, но это не помешало ведьме набрать максимальное количество голосов. Ведущий «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон Актер Марат Башаров остался ведущим телешоу. Он присоединился к проекту в 2009 году на восьмом сезоне, сменив своего коллегу Михаила Пореченкова. Звезда «Таежного романа» и светской хроники настолько проникся работой на телевидении, что со временем обнаружил экстрасенсорные способности у себя самого, но решил не развивать их.

Фото: РИА «Новости»

Кто победил в первом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Первый сезон вышел весной 2023 года и стал новым хитом ТНТ. Главный приз достался двум участникам. Череватый набрал 230,6 балла и 36% зрительских симпатий, но захотел поделить «Золотую руку» с Олегом Шепсом, ведь тот заработал 247 баллов и 33% голосов. После съемок первый из них занялся продвижением личного бренда, а второй помирился со старшим братом и издал книгу. Второе место осталось вакантным. Третье заняла Райдос, на счету которой 242,4 балла и 21% зрительских симпатий. Четвертое досталось одному из самых юных участников шоу, музыканту и победителю 20-го сезона Дмитрию Матвееву. Он заработал 235,6 балла и 10% голосов.