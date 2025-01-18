«Экстрасенсы. Битва сильнейших». Кто примет участие во втором сезоне шоу
ТНТ назвал участников второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
До выхода на экраны второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» остается все меньше времени. В нем приняли участие девять магов и прорицателей, отличившихся в предыдущих состязаниях. 360.ru выяснил, где посмотреть новые выпуски и кто поборется за «Золотую руку».
Что такое «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Шоу задумано как спин-офф, то есть состязание лучших из лучших. За первое место и «Золотую руку» сразились победители и финалисты предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Реванш». Съемки второго сезона начались осенью 2024 года.
Как и прежде, людям с паранормальными способностями предстояло узнать о судьбе пропавших без вести, раскрыть преступления и загадочные случаи из жизни обратившихся за помощью героев. По правилам состязания, путем жеребьевки участников поделили на группы по три человека и отправили на локации. Состязания прошли в Чувашии, Татарстане, на Ставрополье, в Тульской и Свердловской областях.
Возрастное ограничение шоу 16+. Его рейтинг на «Кинопоиске» — 6,6.
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон: дата выхода
Показ первого эпизода нового сезона состоится 18 января в 18:00. Зрительское голосование стартует в этот же день в 13:45.
Программа будет выходить по субботам. Первый сезон состоял из 29 эпизодов, сколько продлится второй, пока неизвестно. Записи эфиров можно найти на странице ТНТ в RuTube и на сайте телеканала.
Кто участвует во 2 сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Титул лучшего экстрасенса России предстоит подтвердить девяти участникам. Медиум Александр Шепс одержал победу в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов», его младший брат Олег Шепс — в 21-м. Братья стали настолько популярными, что разыгрывают в соцсетях свой мерч и активно дают интервью.
Влад Череватый прошел в финал 22-го сезона и победил в 23-м. Этот участник представляется как черный маг, считает себя посредником между миром живых и мертвых. Оккультизмом увлекся в подростковом возрасте после встречи с бесом.
Колдун Максим Левин, занявший первое место в 22-м сезоне, успел отсидеть в тюрьме срок за мошенничество. Правоохранители задержали его сразу после победы в январе 2022 года.
Объявивший себя вампиром Артем Краснов получил «Синюю руку» в 24-м сезоне «Битвы экстрасенсов». В соцсетях активно делится стихами и продает браслеты.
Соня Егорова известна не только как финалистка 18-го. В 2023 году ведьма вышла замуж за рэпера Pharaoh.
Северная колдунья Ангелина Изосимова вышла в финал 23-го сезона. На шоу «Экстрасенсы. Реванш» она отличилась тем, что вызвала Александра Шепса на дуэль и объявила его своей наградой. Правда, прочесть его экстрасенсу так и не удалось — мужчина наложил на себя защиту.
Финалистка 22-го сезона Ольга Якубович позиционирует себя, как любовную ведьму. Вдобавок она пишет книги и продвигает собственную линейку одежды.
Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос тоже решила вернуться на проект. Другие участники обвиняли ее в обмане, но это не помешало ведьме набрать максимальное количество голосов.
Ведущий «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон
Актер Марат Башаров остался ведущим телешоу. Он присоединился к проекту в 2009 году на восьмом сезоне, сменив своего коллегу Михаила Пореченкова. Звезда «Таежного романа» и светской хроники настолько проникся работой на телевидении, что со временем обнаружил экстрасенсорные способности у себя самого, но решил не развивать их.
Кто победил в первом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Первый сезон вышел весной 2023 года и стал новым хитом ТНТ. Главный приз достался двум участникам. Череватый набрал 230,6 балла и 36% зрительских симпатий, но захотел поделить «Золотую руку» с Олегом Шепсом, ведь тот заработал 247 баллов и 33% голосов. После съемок первый из них занялся продвижением личного бренда, а второй помирился со старшим братом и издал книгу.
Второе место осталось вакантным. Третье заняла Райдос, на счету которой 242,4 балла и 21% зрительских симпатий. Четвертое досталось одному из самых юных участников шоу, музыканту и победителю 20-го сезона Дмитрию Матвееву. Он заработал 235,6 балла и 10% голосов.