Стало известно имя победителя «Новой битвы экстрасенсов»

Победителем 24-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» стал Артем Краснов. Об этом участник популярной передачи написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа», — написал он.

Финал проекта покажут на телеканале ТНТ 22 июня, но результаты голосования стали известны уже сейчас. Второе место на шоу у Максима Левина, который уже участвовал в одном из предыдущих сезонов проекта.

Третье место оказалось у Лизы Петровой, а четвертое досталось Александру Сакову. Нового обладателя синей руки поздравили коллеги и победитель одного из прошлых сезонов Олег Шепс.

В марте зрители наблюдали за шоу «Экстрасенсы. Реванш», в котором победила ведьма Соня Егорова. В финал проекта вышли три ведьмы — Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова, легко проходившие все испытания.