Сегодня 15:57 Старший из Шепсов. Чем прославился брат знаменитых экстрасенсов Арсений Шепс выбрал фаворитом в «Экстрасенсы. Битва сильнейших» брата Олега 0 0 0 Фото: Соцсети Арсения Шепса Эксклюзив

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Телеканал ТНТ подготовил к выпуску второй сезон проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Участниками соревнований станут победители прошлых сезонов шоу. На этот раз в борьбу вступят Александр и Олег Шепсы. 360.ru пообщался со старшим братом участников программы Арсением, который рассказал, за кого собирается болеть, почему не верит в гадания, а также о своем прошлом.

Арсений Шепс о «Битве экстрасенсов»

Арсений признался, что шоу «Битва экстрасенсов» смотрел несколько раз вынуждено, так как из-за большой загрузки телевизор вообще не включает, а об успехах братьев узнает из личных разговоров. «С братьями я созваниваюсь, узнаю, как у кого у них дела. Мне для этого телевизор смотреть не надо, но у меня есть кто смотрит, поэтому иногда приходится тоже», — заявил Шепс.

Он признался, что считает обоих братьев талантливыми, красивыми и умными. Но болеет за Олега, который чаще дарит подарки. Какие именно, собеседник 360.ru отвечать отказался.

Фото: Соцсети Арсения Шепса

Нехорошее прошлое Арсения Шепса

Также Арсений Шепс не стал раскрывать, чем он сейчас занимается.

Если я вам расскажу, чем я зарабатываю на жизнь, то для вас это будет статья, а для меня возбуждение уголовного дела. Арсений Шепс

Уголовному преследованию Арсений Шепс подвергался несколько раз. По данным издания 63.Ru, в 2014 году он предстал перед Кировским районным судом в Самаре по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, летом 2009 года Шепс взял авансы с четырех жителей Самарской области за продажу земельных участков, но покупатели документов на свою покупку так и не получили. В суде Шепс частично признал вину и заявил, что выступал в сделке только в качестве посредника. После этого он компенсировал все убытки потерпевшим. .

Фото: Соцсети Арсения Шепса

Отвечая на вопрос о судимости, Шепс заявил, что считает все это обманом, потому что он все еще на свободе. «Один вон там писал про меня статьи. Уже год как в земле самарской. Договорился, что Бог его наказал» — пояснил он.

Как в семье Шепсов появились экстрасенсы?

Арсений Шепс отказался говорить о том, есть у него дар экстрасенса или нет. Но по данным NGS.Ru, ранее он заявлял о наличие у себя дара целительства. Также он утверждал, что его звали на шоу «Битва экстрасенсов», но он отказался. В беседе с 360.ru Арсений признался, что когда брат Саша впервые ему рассказал о своих способностях, то он ему не поверил. «Он потом со мной два года не разговаривал. Но мы эту тему вообще не поднимаем. Не было такого, чтобы в семье кто-то кому-то что-то предсказал, сказал или посоветовал — нет. У каждого своя голова на плечах. Каждый живет своей жизнью», — отметил брат победителей «Битвы экстрасенсов». Тут же он добавил, что маленьким не замечал у братьев никаких способностей, а с 16 лет стал жить отдельно от остальной семьи. «Что у них там происходило — я не видел. Поэтому ничего не могу сказать. У мамы есть способности — сто процентов. Позвоните ей спросите, может она вам что-то расскажет. Но она вряд ли станет по телефону говорить», — предупредил Арсений.

Арсений Шепс не верит в гадания

Фото: Соцсети Арсения Шепса

По словам Шепса, все, что сейчас преподносится как гадание или предсказание будущего - это лишь программирование людей, которое на них плохо влияет.

Сказал ты ему, что он заболеет раком — это сидит у него в голове, он про это постоянно думает и в итоге заболевает тем или иным. Арсений Шепс

Собеседник 360.ru добавил, что никакого гадания на будущее не существует, но сам он верит в предсказания Ванги. «Она сказала, что там будет через 100 лет, через 50 лет. Все, что она говорила, все сбывается», — заявил Шепс. В конце беседы Арсений попросил упомянуть, что в прошлом работал шеф-поваром и входил в десятку лучших шеф-поваров России. «Я научу вас всех правильно питаться», — подытожил он.