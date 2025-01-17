Старший из Шепсов. Чем прославился брат знаменитых экстрасенсов
Арсений Шепс выбрал фаворитом в «Экстрасенсы. Битва сильнейших» брата Олега
Телеканал ТНТ подготовил к выпуску второй сезон проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Участниками соревнований станут победители прошлых сезонов шоу. На этот раз в борьбу вступят Александр и Олег Шепсы. 360.ru пообщался со старшим братом участников программы Арсением, который рассказал, за кого собирается болеть, почему не верит в гадания, а также о своем прошлом.
Арсений Шепс о «Битве экстрасенсов»
Арсений признался, что шоу «Битва экстрасенсов» смотрел несколько раз вынуждено, так как из-за большой загрузки телевизор вообще не включает, а об успехах братьев узнает из личных разговоров.
«С братьями я созваниваюсь, узнаю, как у кого у них дела. Мне для этого телевизор смотреть не надо, но у меня есть кто смотрит, поэтому иногда приходится тоже», — заявил Шепс.
Он признался, что считает обоих братьев талантливыми, красивыми и умными. Но болеет за Олега, который чаще дарит подарки. Какие именно, собеседник 360.ru отвечать отказался.
Нехорошее прошлое Арсения Шепса
Также Арсений Шепс не стал раскрывать, чем он сейчас занимается.
Если я вам расскажу, чем я зарабатываю на жизнь, то для вас это будет статья, а для меня возбуждение уголовного дела.
Арсений Шепс
Уголовному преследованию Арсений Шепс подвергался несколько раз. По данным издания 63.Ru, в 2014 году он предстал перед Кировским районным судом в Самаре по обвинению в мошенничестве.
По версии следствия, летом 2009 года Шепс взял авансы с четырех жителей Самарской области за продажу земельных участков, но покупатели документов на свою покупку так и не получили.
В суде Шепс частично признал вину и заявил, что выступал в сделке только в качестве посредника. После этого он компенсировал все убытки потерпевшим. .
Отвечая на вопрос о судимости, Шепс заявил, что считает все это обманом, потому что он все еще на свободе.
«Один вон там писал про меня статьи. Уже год как в земле самарской. Договорился, что Бог его наказал» — пояснил он.
Как в семье Шепсов появились экстрасенсы?
Арсений Шепс отказался говорить о том, есть у него дар экстрасенса или нет. Но по данным NGS.Ru, ранее он заявлял о наличие у себя дара целительства. Также он утверждал, что его звали на шоу «Битва экстрасенсов», но он отказался.
В беседе с 360.ru Арсений признался, что когда брат Саша впервые ему рассказал о своих способностях, то он ему не поверил.
«Он потом со мной два года не разговаривал. Но мы эту тему вообще не поднимаем. Не было такого, чтобы в семье кто-то кому-то что-то предсказал, сказал или посоветовал — нет. У каждого своя голова на плечах. Каждый живет своей жизнью», — отметил брат победителей «Битвы экстрасенсов».
Тут же он добавил, что маленьким не замечал у братьев никаких способностей, а с 16 лет стал жить отдельно от остальной семьи.
«Что у них там происходило — я не видел. Поэтому ничего не могу сказать. У мамы есть способности — сто процентов. Позвоните ей спросите, может она вам что-то расскажет. Но она вряд ли станет по телефону говорить», — предупредил Арсений.
Арсений Шепс не верит в гадания
По словам Шепса, все, что сейчас преподносится как гадание или предсказание будущего - это лишь программирование людей, которое на них плохо влияет.
Сказал ты ему, что он заболеет раком — это сидит у него в голове, он про это постоянно думает и в итоге заболевает тем или иным.
Арсений Шепс
Собеседник 360.ru добавил, что никакого гадания на будущее не существует, но сам он верит в предсказания Ванги.
«Она сказала, что там будет через 100 лет, через 50 лет. Все, что она говорила, все сбывается», — заявил Шепс.
В конце беседы Арсений попросил упомянуть, что в прошлом работал шеф-поваром и входил в десятку лучших шеф-поваров России.
«Я научу вас всех правильно питаться», — подытожил он.