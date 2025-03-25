25 марта 2025 22:56 Джуда Лоу превратили в Путина. Каким будет «Кремлевский волшебник»? 0 0 0 Фото: IMAGO / Matthias Spicher / www.globallookpress.com Интересное

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Джуд Лоу примерил на себя образ президента России Владимира Путина — фото загримированного актера в классическом костюме и с узнаваемой прической разлетелось по Сети. Предположительно, его запечатлели на съемочной площадке фильма «Кремлевский волшебник». Что известно о ленте, у которой пока нет даже даты выхода, выяснил 360.ru.

Когда стало известно о съемках «Кремлевского волшебника» Фильм анонсировали в мае 2024 года в Каннах. Режиссером «Кремлевского волшебника» станет француз Оливье Ассайяс, он же выступит как соавтор сценария вместе с Эммануэлем Каррером. Среди работ француза — мелодрама «Париж, я люблю тебя». Основой для сюжета стал одноименный бестселлер Джулиано да Эмполи (The Wizard of the Kremlin). Швейцарско-итальянский писатель сделал в нем главным героем телепродюсера Вадима Баранова, который становится политтехнологом Путина. В рецензии на книгу The Guardian назвал ее успешным художественным произведением, которое обязательно затронет читателя своей реалистичностью.

Тот факт, что она основана на реальности, добавляет холодок, который сохраняется еще долго после того, как вы откладываете ее в сторону. Марсель Теру обозреватель The Guardian

Предполагается, что в фильме, как и в книге, события будут развиваться в России 90-х, сразу после распада СССР.

Интересно Владимир Путин с 1990 года занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году с семьей переехал в Москву, где началась его политическая карьера. Владимир Путин с 1990 года занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году с семьей переехал в Москву, где началась его политическая карьера.

Баранов, судя по синопсису ленты, окажется в эпицентре власти, где правда смешивается с ложью, а новости — с пропагандой. Variety называл «Кремлевского волшебника» самым амбициозным проектом Ассайяса. А сам режиссер отмечал, что у ленты будет много общего с «Карлосом» и «Аферой в Майами» — такие же интересные герои и сильный актерский состав. «За страстями людей, лавирующих в опасных потоках современной политики, мы видим мощный кинематографический размах истории в процессе становления. Это драма, действие, попытка осмыслить хаос, который преображает наш мир самыми странными, самыми тревожными способами», — подчеркивал он.

Фото: 2005:04:29 / www.globallookpress.com

Герои «Кремлевского волшебника» и их прототипы Фильм, несмотря на прямые отсылки к историческому периоду, все же построят на вымышленных событиях. В Кремль создатели ленты за консультациями не обращались. Владимира Путина в «Кремлевском волшебнике» сыграет Джуд Лоу. В начале года в беседе с Deadline он признавался, что пока не начал работу над фильмом.

Я еще толком не начал работать над этим. <…> Сейчас это похоже на восхождение на Эверест: я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: «О, Боже, что я сказал?» Именно так я часто себя чувствую, когда говорю да. Я думал: «О, Боже, как я это сделаю?» Но в любом случае, это уже мне решать. Джуд Лоу

В Баранове, роль которого отдали Полу Дано, Марсель Теру увидел сходство с Владиславом Сурковым, хотя и указал на существенные различия в их биографии.

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

«В книге „Ничто не правда и все возможно“ Померанцев доказывает, что понимание Владислава Суркова — ключ к пониманию современной России. Сурков, по его словам, — подлый, но блестящий постмодернистский Макиавелли, который, как и Баранов, превратил российскую политику в огромное реалити-шоу», — писал он для The Guardian.

Интересно Сурков с марта 2004-го по май 2008 года занимал должность заместителя руководителя администрации президента — помощника президента России. Курировал в том числе вопросы внутренней политики. С мая 2008-го по декабрь 2011-го был первым замруководителя администрации главы государства. В 2011–2013 годах работал в правительстве. В сентябре 2013-го вернулся на работу в президентскую администрацию, занял пост помощника Путина, покинув его в 2020 году. Сурков с марта 2004-го по май 2008 года занимал должность заместителя руководителя администрации президента — помощника президента России. Курировал в том числе вопросы внутренней политики. С мая 2008-го по декабрь 2011-го был первым замруководителя администрации главы государства. В 2011–2013 годах работал в правительстве. В сентябре 2013-го вернулся на работу в президентскую администрацию, занял пост помощника Путина, покинув его в 2020 году.

Сурков отреагировал на съемки фильма довольно лакончино. «Никто не застрахован от такого», — сказал он журналу «Русский пионер». В каст «Кремлевского волшебника» также включили Алисию Викандер, Зака Галифианакиса, Джеффри Райта и Тома Стерриджа. Кого именно они сыграют, неизвестно.

Реакция на фото Джуда Лоу со съемок Первое фото Джуда Лоу на съемочной площадке сделали в Риге. Актера явно загримировали и специально подобрали официальный классический костюм.

Мнения пользователей о том, насколько актер в образе похож на президента России, разделились. Кто-то заявил, что сходства нет. «Жалкая, дешевая подделка», — писали в комментариях. Другие признались, что посмотрели бы на Мадса Миккельсена в роли Путина. Третьи сочли, что у Лоу есть что-то общее с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Нашлись и те, кто отреагировал на фото с изрядной долей иронии. «Хорошо, что не темнокожая женщина-трансгендер*, Netflix и Disney не участвуют, очевидно», — пошутили в Сети. Официально о старте съемок «Кремлевского волшебника» не объявляли. У фильма пока нет ни трейлера, ни даты премьеры, даже приблизительной. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.