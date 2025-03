Джуда Лоу превратили в Путина. Каким будет «Кремлевский волшебник»?

Когда стало известно о съемках «Кремлевского волшебника»

Фильм анонсировали в мае 2024 года в Каннах. Режиссером «Кремлевского волшебника» станет француз Оливье Ассайяс, он же выступит как соавтор сценария вместе с Эммануэлем Каррером. Среди работ француза — мелодрама «Париж, я люблю тебя».

Основой для сюжета стал одноименный бестселлер Джулиано да Эмполи (The Wizard of the Kremlin). Швейцарско-итальянский писатель сделал в нем главным героем телепродюсера Вадима Баранова, который становится политтехнологом Путина.

В рецензии на книгу The Guardian назвал ее успешным художественным произведением, которое обязательно затронет читателя своей реалистичностью.