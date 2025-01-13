Песков: Кремль не получал подробностей фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором президента России Владимира Путина может сыграть Джуд Лоу, не обращались в Кремль. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Издание Deadline ранее заявило, что в киноадаптации бестселлера Джулиано да Эмполи роль Путина может исполнить британский актер. Фильм под названием «Кремлевский волшебник» планирует снять французский режиссер Оливье Ассайас.

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, в Кремле ничего не знают о сюжете картины и ее деталях.

Джуд Лоу ранее заметил, что еще не приступил к съемкам. Артист добавил, что участие в фильме такого уровня можно сравнить с подъемом на Эверест.