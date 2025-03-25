В Сети появились фото Джуда Лоу в образе Путина

По соцсетям и Telegram-каналам разошлись снимки со съемочной площадки фильма «Кремлевский волшебник». Роль молодого Владимира Путина в нем исполнит Джуд Лоу.
Знаменитость предстала перед камерами в классическом костюме и с узнаваемой прической российского лидера. Кадры сняли в Риге. Также на них виден американский полицейский. Пользователи Сети предположили, что это будущая сцена фильма.
На фотографиях видны профессиональные камеры, при этом официально сценаристы не объявляли о начале съемок.
В сюжете должны рассказать о продюсере, который станет политтехнологом Путина в начале его карьеры. В фильме также снимутся Том Стерридж, Зак Галифианакис и Пол Дано.
Ранее лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо восхитился прямотой Путина. Его впечатлило, как глава государства прямо отвечал на вопросы американского журналиста Такера Карлсона.
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