Делягин извинился за сообщение о смерти Поддубного

Депутат Госдумы Михаил Делягин опубликовал сообщение о смерти военкора Евгения Поддубного после звонка «человека, которому он доверял». Об этом он рассказал в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале .

Парламентарий извинился перед родственниками и близкими военного корреспондента, которых он ввел в состояние шока. Он признался, что опубликовал информацию о смерти военкора, не проверив ее.

«Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем», — отметил Делягин.

Он также пообещал загладить свою вину. Депутат рассказал, что испытал облегчение, когда сообщение о смерти Поддубного опровергли.

Ранее один из медиков больницы, в которую поступил военкор, рассказал о его состоянии. Поддубный получил серьезные ожоги, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. По данным RT, корреспондент находится в сознании.

В день атаки украинских боевиков он освещал ситуацию в приграничной зоне и попал под обстрел, когда ехал на машине.