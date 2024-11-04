04 ноября 2024 01:37 Праздник, обращенный в будущее. Зачем отмечают День народного единства Историк Захаров: праздник День народного единства обращен в будущее 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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День народного единства отмечают в России 4 ноября. Он связан с одним из важнейших событий в истории страны: в этот день в 1612 году Нижегородское земское ополчение освободило Москву от польских интервентов. Подробнее об истории появления праздника и его традициях — в материале 360.ru.

4 ноября: как появился праздник

Впервые День народного единства Россия отметила 4 ноября 2005 года, напомнил в разговоре с 360.ru историк Алексей Захаров, преподаватель Горчаковского лицея МГИМО. Предшественником можно считать праздник, посвященный годовщине Октябрьской революции, — 7 ноября, который существовал с 1918-го по 1990-й. Революционные события 1917 года до сих пор остаются крайне острой темой, дискуссия вокруг которой раскалывает российское общество, подчеркнул историк.

Как попытку преодолеть этот раскол можно считать введение в 1996 году праздника 7 ноября — Дня согласия и примирения. В философском смысле он был обращен в прошлое и не мог служить надежной основой для движения России вперед. Отсюда — его перенос на 4-е число и переименование. Хотя правильнее сказать, что произошло изменение смысла: День народного единства совпадает с православным праздником иконы Казанской Божией Матери. Она являлась в самые трудные дни нашей истории. С ней в 1612 году ополчение Минина и Пожарского освободило Москву. В 1812-м перед списком Казанской Божией Матери молился отправляющийся к армии Михаил Кутузов. Алексей Захаров историк

Смутное время в истории России Конец XVI — начало XVII века называют Смутным временем. На период Смуты пришелся социально-экономический и политический кризис на фоне войн и политических самозванцев. Самая распространенная версия продолжительности Смуты — с 1598-го по 1612 год, когда народное ополчение отвоевало Москву. Есть и другое мнение, что Смута закончилась в 1613-м, тогда престол занял Михаил Романов. Согласно третьей версии, в 1618-м, когда поляки после неудачного похода на Москву заключили перемирие с Русским царством. После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича его место занял Борис Годунов. Однако знать не признала его права на власть. Этим пользовались самозванцы, которые выдавали себя за пропавшего царевича Дмитрия. В стране начался династический кризис.

Фото: Википедия

Этот период сопровождался неурожаем и гражданской войной. Кроме того, неразберихой воспользовался король Речи Посполитой Сигизмунд III, рассказал 360.ru кандидат исторических наук Антон Бредихин. В 1609 году польский король Сигизмунд III вмешался в государственную целостность России. На фоне этого большая часть страны попала под контроль польско-литовских войск. Власть перешла к совету бояр — Семибоярщине. Они поклялись верно исполнять приказы польского королевича, сына Сигизмунда. Москву оккупировали польские интервенты. Через три года народное ополчение из Нижнего Новгорода решило освободить русскую территорию от захватчиков. Они взяли штурмом Китай-город и прогнали поляков.

Фото: План Москвы 1610 года («Сигизмундов план»). План составлен Иоганном Готфридом Абелином-Филиппом и гравирован Лукой Килианом согласно привилегии польского и шведского короля Сигизмунда III. Хранится в Музее истории и реконструкции Москвы. / РИА «Новости»

Кто такие Минин и Пожарский Нижегородский земский староста Кузьма Минин помог организовать народное ополчение: он призвал горожан выдворить чужеземцев из России. «Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в какой великой беде все государство ныне находится и какой страх впредь, что легко можем в вечное рабство поляков, шведов или татар впасть. Чрез которое не токмо имения, но и живота своего многие уже лишились, и впредь наипаче все обстоятельства к тому, паче же к утеснению и разорению предложит», — сказал он. Тогда собралось большое — особенно по тем временам — войско численностью более 10 тысяч человек. Князь Дмитрий Пожарский стал воеводой, а Минин был его помощником и казначеем.

Фото: «Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым», Василий Демидов / Википедия

В 1818-м по указу императора Александра I в центре столицы на Красной площади возвели памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Скульптором был Иван Мартос. Кстати, это первый в истории России памятник не царю или полководцу. «Ополчение Дмитрия Минина и Кузьмы Пожарского, происходивших из разных социальных слоев, объединяло и крестьян, и горожан, и ремесленников, выступало как бы полноценной моделью общества, которое воспротивилось иностранной оккупации», — добавил историк Артем Ольхин, исполнительный директор газеты «Донецкий кряж».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

Роль Казанской иконы Божией Матери Церковную реликвию обнаружили в 1579-м в Казани на пепелище после крупного пожара. Считается, что десятилетняя девочка Матрона помогла обрести икону, которая была завернута в ткань и была как новая. По поверьям, икона Пресвятой Девы Марии исцеляла людей. Ее считали чудотворной и делали с нее списки — неточные копии. Одну из таких работ в 1611-м патриарх Гермоген передал ополчению под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

Фото: «Минин и Пожарский», Филипп Москвитин / Публичное достояние

Многие верующие были уверены, что икона помогла победить поляков и освободить Москву и Россию от интервенции. Именно поэтому 4 ноября, в День народного единства, отмечают еще и православный праздник — день Казанской иконы Божией Матери. «По легенде в 1941 году самолет с иконой облетел Москву, укрепляя веру защитников города в победу. Во время страшных событий 1612, 1812, 1941 годов только общими усилиями народа удалось отстоять свободу и независимость нашей Родины. День народного единства обращен в будущее — он призывает нас и впредь сохранить то, за что отдавали жизни наши предки», — отметил историк Алексей Захаров.

Фото: РИА «Новости»

Суть Дня народного единства Как уже сказано выше, в СССР каждый год отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции: 7 и 8 ноября проводили шествия и парады. После развала Советского Союза остался один выходной — 7 ноября. В 1995-м 7 ноября переименовали в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. Новый праздник вошел в перечень дней воинской славы России.

Фото: «Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году», Михаил Песков / Википедия

В 1996 году праздник обрел другое название — День согласия и примирения. И с ним он просуществовал уже до 2004-го. И только тогда по федеральному закону утвердили уже День народного единства с выходным днем 4 ноября. Основной смысл этого дня — вспомнить об освобождении народным ополчением Москвы от польских интервентов и силе россиян в их единстве, подчеркнул историк Бредихин.

Как отмечают День народного единства в России В этот день в России проводят концерты, шествия, благотворительные акции и другие мероприятия, отражающие многонациональность и многоконфессиональность страны. Бредихин напомнил, что, несмотря на культурные, национальные и религиозные различия, народ страны должен быть един.