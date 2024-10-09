Сегодня 16:32 Магические буклеты и семинары за миллионы. Что известно о «целителе» Сергее Коновалове Кашпировский пообещал скорую смерть всем адептам Коновалова 0 0 0 Фото: Массовый сеанс исцеления в Москве / РИА «Новости» Интересное

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Андрей Малахов

Скандал с «доктором» Сергеем Коноваловым набирает обороты. Хотя он менее знаменит, чем его «коллеги», целитель не раз привлекал внимание общественников, депутатов Госдумы и комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Недавно врачеватель перешел дорогу Анатолию Кашпировскому. Все, что известно о новом маге, выяснил 360.ru.

Кто такой Сергей Коновалов Сергей Коновалов родился в апреле 1954 года в городе Прилуки Черниговской области (Украина) в семье военного. Параллельно с учебой в общеобразовательной школе занимался музыкой и играл в эстрадном оркестре. В 1971-м поступил в мединститут Винницы, а через четыре года перевелся на пятый курс военно-медицинского факультета Куйбышевского мединститута (сегодня — Самарский государственный медицинский университет). Если верить сайту самого Коновалова, он служил в армии в должности начальника медицинской службы полка, офицера лечебного отдела медицинской службы Ленинградского военного округа. После работал в реанимации и неотложной помощи кардиологического центра окружного клинического военного госпиталя.

Почему Коновалова называют целителем Когда именно доктор переквалифицировался в целителя, точно неизвестно, но произошло это в конце 80-х годов прошлого века. В умирающем СССР тогда расцвели буйным цветом всевозможные экстрасенсы: Алан Чумак заряжал через телеэкран банки с водой, Юрий Лонго оживлял покойников, Анатолий Кашпировский давал установки против энуреза. Коновалов не только лечил, но и занимался наукой: он утверждает, что написал более 150 научных статей, монографий и учебников для медицинских и биологических вузов. К тому же проявлял себя как композитор — в 1988-м на Олимпийских играх в Калгари советские фигуристы Олег Макаров и Лариса Селезнева выступали именно под его музыку.

Этот «вклад в развитие фигурного катания в Российской Федерации» отметили в 2013 году «Хрустальной Никой» на московском фестивале «Во имя добра». Позже, в 2020-м, под музыку Коновалова выступила двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы фигуристка Ирина Слуцкая.

Как и кого лечит Коновалов Доктор медицинских наук Коновалов активно пропагандирует учение об информационно-энергетических полях: своего рода религию оздоровления, здоровой земной жизни. По его теории, Вселенная божественна и состоит их трех иерархических систем: Бог Абсолют, Дух и Воплощение. Хотя целитель «всего и от всего» был не так знаменит, как другие «экстрасенсорные коллеги», его гастрольная деятельность насчитывает пару десятков лет. Многочисленные книги в мягких обложках — «Энергия сотворения», «Преодоление старения» или «Я забираю вашу боль» — лежали в киосках и у лоточников с 2000 года. И находили своего читателя.

Именно они потом приходят на «творческие встречи» (таким эвфемизмом сегодня прикрывают свои лечебные сеансы многие целители) с Коноваловым. В 2016 году билет на это шоу стоил три с половиной тысячи рублей, писала «Российская газета». Сейчас ценник иногда доходит до 10 тысяч, плюс отдельно нужно оплачивать книги, рассказал Telegram-канал SHOT. Приобрести билеты можно только лично в офисе компании «Гармония». Там же продают буклеты с фотографией Коновалова. Их нужно бережно хранить в марлевом мешочке и прикладывать к больным местам, тогда через полчаса все наладится. Передавать буклеты никому нельзя — от этого они тут же теряют магическую силу.

Смешно, абсолютно антинаучно, да что там — откровенно бредово. Тем не менее многие верят. Люди начинают отказываться от лекарств, бегут от врачей, заворачиваются в «лечебные буклеты», ходят на «творческие встречи» Коновалова, его «семинары». Закупают книги и диски с его музыкой. Исцеляются? Только с помощью обычной доказательной медицины, да и то если не слишком поздно обратились. Единственный хороший результат от деятельности Коновалова показывает сам Коновалов: недавно за пять дней в Москве он собрал более 20 миллионов рублей.

Скандалы с целителем Коноваловым Некоторые специалисты считают, что вокруг целителя сформировалась самая настоящая секта. Это же в 2019-м подтвердил в своей программе Андрей Малахов с экспертами. Давно бьют тревогу в РПЦ. Родственники адептов, стараясь спасти своих близких, обращались в полицию, Минздрав и Роспотребнадзор. Все тщетно. Еще в декабре 2010 года депутат Госдумы Евгений Марченко требовал запретить магам, оккультистам и прочим целителям арендовать стадионы, клубы и концертные залы, а непосредственно Коновалову — отказать в проведении «творческих встреч» в спортивном комплексе «Юбилейный». Не получилось. Дело в том, что с правовой точки зрения «доктору» абсолютно нечего предъявить. Налоги он платит исправно, все документы в порядке. Надежда только на то, что «большие рыбы съедят малых»: экстрасенсы, целители, гуру и прочие «посвященные» редко любят коллег по мистическому цеху.

Фото: Питер Брейгель Старший «Большие рыбы поедают малых» / Википедия

Недавно вернувшийся в медиаполе Анатолий Кашпировский никогда не был скуп на обвинения конкурентов в шарлатанстве. Он еще в 90-х годах XX века пикировался с Чумаком, позже — с Григорием Грабовым. Тем самым, что обещал воскресить детей, погибших в сентябре 2004 года при теракта в Беслане. Теперь под горячую руку попался Коновалов: 85-летний психотерапевт назвал его мошенником и шарлатаном, а также пообещал, что всех последователей целителя ждет скорая смерть. Не спасло даже то, что оба кудесника — земляки и однокашники, только Кашпировский окончил Винницкий медицинский институт за девять лет до поступления туда своего оппонента. По информации Telegram-канала Shot, больше всего Кашпировского задел откровенный плагиат его авторской методики, которую «коллега» преподносит как свою собственную, уникальную и неповторимую (серьезно). Кстати, они действительно похожи, даже ценник почти одинаковый — такая же бойкая торговля книгами и прочими товарами. Только у Коновалова известность пониже и нет индивидуальных встреч.

Правда, отвечая на вопрос 360.ru о конфликте с Коноваловым, Кашпировский заявил, что не знает о нем ничего. «Я не знаком с Коноваловым, не говорил про него ни единого слова и вообще про него ничего не знаю. Это все, что я могу сказать. Ходят слухи по домам, а беззубые старухи, в частности некоторые блогеры, разносят по ушам. Никакого конфликта не было», — сказал врач-психотерапевт.

Недавно в скандал ввязалось и одиозное движение «Сорок сороков». Ранее они сорвали встречу на сеансе Кашпировского и устроили там потасовку. Теперь взялись за Коновалова и для начала отправили заявления в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием проверить целителя на мошенничество. Что ж, запасаемся попкорном.