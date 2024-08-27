На выходных основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Как уточнила прокуратура Парижа, миллиардера — гражданина Франции, России, ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис — арестовали в рамках расследования уголовного дела против неназванного лица. В списке — 12 статей, в том числе отказ предоставлять информацию спецслужбам, соучастие в хранении детской порнографии, распространении наркотиков, мошенничество и отмывание денег. Что делал в этот момент родной брат предпринимателя Николай Дуров, где он сейчас и дал ли комментарий по поводу ареста родственника, выяснил 360.ru.

Кто такой Николай Дуров Николай Валерьевич Дуров родился 21 ноября 1980 года в семье доктора филологических наук и профессора филологии. По слухам, в три года он умел читать, а в восемь — решать кубические уравнения. Молодой человек становился лидером международной математической олимпиады три года подряд — с 1996-го по 1998-й. Также был серебряным призером международной олимпиады по информатике. Николай окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Во время учебы выиграл в составе сборной вуза международный конкурс АСМ по программированию — в 2000 и 2001 годах. Затем продолжил обучение в Боннском университете в Германии, где защитил диссертацию по сингулярной геометрии Аракелова. Имеет две докторские степени по математике.

Павел Дуров отзывался о старшем брате как о гении, всегда с восхищением рассказывал о его математических способностях. Во времена перестройки родители увезли сыновей на два года в Италию, в 90-х вернулись в Россию. Из-за границы семья привезла компьютер, который дети использовали не для игр, а для разработки собственных программ. «Мы были одной из немногих семей в России, которые действительно могли научиться программировать, и мы начали это делать», — рассказал Павел Дуров в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Фото: Павел Дуров / Global Look Press

Работа Николая Дурова во «ВКонтакте» и Telegram Николай помогал Павлу в создании социальной сети «ВКонтакте». Считается, что ее придумал Павел, вдохновившись проектом Марка Цукерберга Facebook*, основанным в феврале 2004 года. Дуров-младший написал первый PHP-код и начальную версию рабочей платформы. Позднее руководил дизайном площадки и разработкой. Как рассказывал Николай, на первом этапе он помогал брату советами и выполнял небольшую роль системного администратора. Через полтора года компания выросла, команде пришлось разрабатывать системы хранения данных — к этому процессу и подключился Николай. Ему помогал друг по университету Андрей Лопатин, вместе с которым он выиграл мировую олимпиаду по программированию.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Работа была тяжелой, команде приходилось прерываться только на сон. Они отдыхали днем, чтобы работать ночью — в часы наименьшей нагрузки на серверы. В итоге Николай вырос до технического директора и ведущего разработчика «ВКонтакте». Ему пришлось покинуть пост в 2014 году, когда Павел Дуров продал компанию.

Если с предыдущим проектом Павла Николай только помогал, то в разработку Telegram, можно сказать, вложил душу. Именно его протокол шифрования стал основой мессенджера. Дуров-старший создал его в 2013 году. Изначально Telegram использовали только братья, чтобы избежать слежки различных спецслужб. Позднее он превратился в полноценный проект. Также Николай придумал токен TON и Telegram Open Network.

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency / Global Look Press

Чем известен брат Павла Дурова Разница между братьями — четыре года, однако Павел ушел далеко вперед Николая в медийном поле и заработках. Чем же известен сам Николай? Дуров-старший совсем не публичный человек. Знакомые говорят, что он не обладает внешностью и харизмой младшего брата, а больше похож на гения «со странностями». До 2015 года Николай жил с родителями и всегда казался асоциальным. В юности любил мемы и котов, иногда на публике копировал их поведение. Несмотря на закрытую личную жизнь, Николай оказался замешан в скандале с его бывшим коллегой по «ВКонтакте» и Telegram Антоном Розенбергом. Друзья детства поссорились в 2017 году из-за девушки.

«Я узнал, что этот человек, с которым дружил с детства, о котором заботился еще со школы, олимпиад и военных сборов, этот тихий ботаник, похожий на героя сериала „Теория большого взрыва“, которого я всю жизнь уважал за ум и эрудицию, принципиальность и честность, втайне меня ненавидит, потому что влюблен в мою девушку и будущую жену и проявляет к ней знаки внимания у меня за спиной», — заявил Розенберг. Подруга Розенберга принимала ухаживания Дурова-старшего за дружеские жесты. Когда правда вскрылась, Антон высказал Николаю все. Дуров в ответ отключил оппоненту доступ к работе. По данным анонимного автора поста на платформе «Живой журнал», Павел признал, что Николай не прав, но он был ключевым сотрудником Telegram, поэтому Розенбергу нужно было уволиться по собственному желанию. Антон пошел в суд, но из этого ничего не вышло. В итоге Розенберг разразился гневным постом-откровением, после чего прекратил сотрудничество с Дуровыми.

Где сейчас брат Павла Дурова Николай Дуров полностью покинул бизнес младшего брата и решил посвятить себя науке. На август 2024 года он числится старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института имени Стеклова Российской академии наук. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. Старший Дуров постоянно живет в Петербурге, с братом видится редко — тот давно не живет в России. Предположительно, они все же поддерживают связь.

Реакция Николая Дурова на арест брата Николай Дуров не имеет аккаунтов в соцсетях. Поэтому старший брат предпринимателя пока не высказался по поводу его ареста.

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