Будут ли деньги? Стало известно имя владельца Hamster Kombat

Бизнесмен Эдуард Гуринович подал заявку в Роспатент для официальной регистрации популярной игры Hamster Kombat в мессенджере Telegram. Товарный знак зарегистрирован для обширного круга товаров, включая бытовую технику, канцелярские принадлежности, а также съемку кино и сериалов.

При этом финансовых услуг в игре про «хомяка» не заявили. Но есть «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании» и «ведение автоматизированных баз данных». Любителям «тапать» можно задуматься, дождутся ли они выплат от сервиса.

Не все то золото, что тапается

Игру Hamster Kombat выпустили 25 марта 2024 года и уже через 11 дней общее число ее пользователей составило один миллион, а к концу апреля 2024 года достигло 35 миллионов. В основе механики игры — кликер для получения виртуальной валюты. Пользователи поверили в возможность вывести виртуальные монеты в криптокошельки. По слухам, одним из инвесторов Hamster Kombat мог быть основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Пока за проектом стоит анонимная команда разработчиков. Появлялись разные версии — в том числе о том, что к созданию игры мог приложить руку IT-предприниматель Эдуард Гуринович, сообщал РБК.

Кто такой Гуринович

Гуринович является сооснователем платформы для продажи автомобилей CarPrice. Как сообщал Forbes.ru, после ухода из онлайн-платформы он инвестировал в Dbrain, R-Set, «Близкие.ру», а также собственный проект Expload — блокчейн-платформу, которая разрабатывает и распространяет децентрализованные игры.

Кроме того, в открытых источниках указано, что бизнесмен значится бывшим совладельцем компании по разработке компьютерного программного обеспечения и экс-гендиректором организаций по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также автотранспортными средствами.

Ранее в Госдуме предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat. По мнению депутатов, вокруг игры сформировался нездоровый ажиотаж. Более половины опрошенных россиян также выступили за ограничение на «тапанье хомяка» для несовершеннолетних.