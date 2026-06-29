Жара, накрывшая Европу, придет в Москву. Когда ждать самые знойные дни и как спасаться

Сильная жара охватила Европу, добралась до Белоруссии, накрыла Калининград и движется к Центральной России. О том, насколько аномальна такая погода и когда она придет в столицу, — в материале 360.ru.

«Солнечная сковородка»

Зной в Европе начался с середины июня. Отменяются занятия в учебных заведениях, переносятся мероприятия на открытом воздухе. Жителям рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости. По данным международной климатической организации World Weather Attribution, жара в Европе стала сильнейшей за всю историю наблюдений, побила все июньские и годовые рекорды. Во Франции, Германии, Италии, Испании и на юге Великобритании температура воздуха оказалась выше среднегодовых летних значений на 5–12 градусов. Доходит до того, что трескается асфальт и плавятся светофоры. Сложнее всего пришлось французам — в их стране 23 июня температура воздуха достигла +44,3 градуса. Этот день стал самым жарким с самого начала метеонаблюдений в 1947 году. Во Франции объявили максимальный — красный уровень опасности. Ту же меру приняли в 18 крупных городах Италии — в некоторых из них температура воздуха перевалила за +40.

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В Испании 22 и 23 июня побили 29 температурных рекордов, три из которых — столетней давности. Столбик термометра поднялся выше +40 градусов. В Великобритании 26 июня было +36,7 градуса. У Букингемского дворца на несколько дней отменили церемонию смены караула. Жара добралась до территории от Ирландии до Словении, а также накрыла Белоруссию — в ряде ее регионов зафиксировали температуру до +39 градусов. Белгидромет объявил красный уровень опасности. Наивысший уровень угрозы объявили в Венгрии. Там ожидается до +40 градусов в тени — для страны это исторический температурный максимум. Экстремальная погода создает не только неудобства, но и серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Например, в Испании за четыре дня произошло 212 смертей, связанных с жарой.

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Речь идет не о смертях конкретно от теплового или солнечного удара — учитывается статистическая оценка избыточной смертности. Как правило, жара не становится причиной гибели людей, а усугубляет заболевания, особенно у пожилых. Около 200 из 212 зарегистрированных случаев смерти в Испании пришлись на людей старше 65 лет. Во Франции с 18 июня утонули более 50 жителей.

Зной в России

Жаркая погода неожиданно установилась на крайнем западе и севере России. Экстремальная жара наблюдается в Калининградской области. На метеостанции Низовье в 17:00 28 июня зафиксировали +34,2 градуса. Температура побила рекорд, установленный в 2019 году: +34. На европейской части России именно Калининградская область стала самым жарким регионом 27 и 28 июня, рассказала 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, нарастать жара, скорее всего, не будет: Балтийское море довольно прохладное, и как только ветер сменит направление с южного на юго-западное, зной ослабнет. Вероятно, это произойдет в середине наступающей недели.

Это довольно редкое явление — как правило, в Калининграде относительно прохладно, особенно в июне. Но в этом году гребень Азорского антициклона, который обычно направляется на Белоруссию, Молдавию, в более южном направлении, вытянулся в меридиональном — от Европы до Калиниградской области. Калининград и Белоруссия находятся на его западной периферии, и туда с южными и юго-западными потоками поступает перегретый воздух, изначально господствовавший в Северной Африке. Татьяна Позднякова метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости»

Гребень антициклона развернулся вытянулся практически до Ленинградской области. Там рекордных температур нет, но тоже необычно тепло — в Санкт-Петербурге до +25 градусов.

Когда жара накроет Московский регион?

В Москву и Подмосковье зной придет в середине недели. Для Москвы при температуре выше +25 градусов погода уже считается жаркой, подчеркнула Позднякова. Исходя из этого, погода в столице тоже будет аномальной: на фоне повышенного атмосферного давления днем 2, 3 и, возможно, 4 июля ожидается +25–30 градусов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, в четверг, 2 июля, в Москве и Подмосковье может быть даже до +32 градусов. По оценкам собеседницы 360.ru, уже в понедельник–вторник в столице объявят штормовое предупреждение по жаре. Но маловероятно, что она задержится надолго. «Волны жаркой погоды не будут очень устойчивыми, будут чередоваться с волнами относительной прохлады. Но я думаю, что в июле предстоящая волна жары будет не последней», — сообщила Позднякова.

Как обезопасить себя во время аномальной жары?

МЧС советует подготовиться к экстремальной погоде заранее: запастись дополнительными емкостями и при необходимости набрать в них воду, приготовить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно хлопковую, и головной убор, подготовить вентиляторы и кондиционеры. В сельской местности можно оборудовать навесы, беседки, колодцы. Хорошо, если на окнах будут плотные шторы. Во время сильной жары следует оставаться дома, особенно в период максимальной солнечной активности — с 11:00 до 17:00. В помещении с кондиционером установите температуру не ниже +23 градусов или охладите воздух, поставив перед вентилятором емкость с водой. Испаряясь под напором теплого воздуха, она охладит помещение на пару градусов. Если выйти на улицу все же пришлось, лучше находиться в тени — обожженная солнцем кожа перестанет выделять пот и охлаждаться. Передвигаться следует не спеша. Обязательно захватите бутылочку воды.

Фото: IMAGO/Rene Traut / www.globallookpress.com

Идеально будет выпить за утро и вечер до двух литров жидкости, чтобы организм запасся влагой. Алкоголь пить нельзя, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Газированные напитки тоже нежелательны: они не утолят жажду и замедлят обменные процессы в организме. Пища должна быть легкой: овощи, фрукты, курица, холодные супы и окрошка, отварная или тушеная рыба. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары. При первых признаках перегрева — покраснении кожи, сухости слизистых оболочек, сильной жажде — нужно немедленно перейти в тень или на ветер, медленно выпить много воды и по возможности поскорее принять душ.