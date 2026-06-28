Экстремальная жара в Европе летом-2026: как регион справляется с последствиями стихии

Экстремальная жара накрыла Европу. Во Франции столбики термометров поднялись до +44,3 градуса, в Испании — до 45,1, в Италии для 17 крупных городов объявили красный уровень погодной опасности. Не обошлось без последствий. Подробности — в материале 360.ru.

Во Франции самым жарким днем стало 24 июня, в Испании — 22 и 23 июня. В Великобритании жара побила июньский температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

В конце июня жара охватила Францию, Испанию, Италию, Великобританию и Германию. По данным Reuters, погода объясняется омега-облаком, атмосферным явлением, из-за которого удерживается горячий воздух.

Последствия аномальной жары в Европе

Аномальная жара повлияла на цены на электроэнергию в нескольких европейских странах, которые к вечеру 23 июня достигли рекордных максимумов. Так, в Бельгии цена на электроэнергию при 15-минутном учете достигла 1038,25 евро за 1 мегаватт-час, в Нидерландах — 902,47 евро, в Германии — 747,10 евро.

На юге и в центре континента начали плавиться светофоры и вышки. Во Франции жара привела к сбою на двух трансформаторах в Бретани и затронула работу АЭС. Объекты ограничили производство электричества из-за уменьшения запасов воды для охлаждения реакторов.

В Бельгии из-за непогоды отменили реконструкцию битвы при Ватерлоо. В Германии из-за проблем с дорожным покрытием частично закрыли шоссе А2.

Аномальная жара в Европе привела к отмене или сокращению массовых мероприятий, сбоям в железнодорожном сообщении. Но и это не все: трескается асфальт, возрастает риск лесных пожаров. Музеи, в том числе такие известные, как Лувр или Уффици, сокращают часы работы.

Более тысячи британских школ сократили время работы или полностью приостановили занятия. Власти призвали население соблюдать особую осторожность. Ученые связывают экстремальную жару с глобальным потеплением и утверждают, что рост температуры вызван деятельностью человека.