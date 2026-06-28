Экстремальная жара в Европе летом-2026: как регион справляется с последствиями стихии
Экстремальная жара накрыла Европу. Во Франции столбики термометров поднялись до +44,3 градуса, в Испании — до 45,1, в Италии для 17 крупных городов объявили красный уровень погодной опасности. Не обошлось без последствий. Подробности — в материале 360.ru.
Где в Европе жарче всего
В конце июня жара охватила Францию, Испанию, Италию, Великобританию и Германию. По данным Reuters, погода объясняется омега-облаком, атмосферным явлением, из-за которого удерживается горячий воздух.
Во Франции самым жарким днем стало 24 июня, в Испании — 22 и 23 июня. В Великобритании жара побила июньский температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
Последствия аномальной жары в Европе
Аномальная жара повлияла на цены на электроэнергию в нескольких европейских странах, которые к вечеру 23 июня достигли рекордных максимумов. Так, в Бельгии цена на электроэнергию при 15-минутном учете достигла 1038,25 евро за 1 мегаватт-час, в Нидерландах — 902,47 евро, в Германии — 747,10 евро.
На юге и в центре континента начали плавиться светофоры и вышки. Во Франции жара привела к сбою на двух трансформаторах в Бретани и затронула работу АЭС. Объекты ограничили производство электричества из-за уменьшения запасов воды для охлаждения реакторов.
В Бельгии из-за непогоды отменили реконструкцию битвы при Ватерлоо. В Германии из-за проблем с дорожным покрытием частично закрыли шоссе А2.
Аномальная жара в Европе привела к отмене или сокращению массовых мероприятий, сбоям в железнодорожном сообщении. Но и это не все: трескается асфальт, возрастает риск лесных пожаров. Музеи, в том числе такие известные, как Лувр или Уффици, сокращают часы работы.
Более тысячи британских школ сократили время работы или полностью приостановили занятия. Власти призвали население соблюдать особую осторожность. Ученые связывают экстремальную жару с глобальным потеплением и утверждают, что рост температуры вызван деятельностью человека.
Жертвы и пострадавшие из-за жары в Европе
Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 1,3 тысячи случаев преждевременной смерти из-за аномально высоких температур.
«С 21 июня в Европе было зарегистрировано более 1300 случаев преждевременной смерти, связанных с высокими температурами», — написал в соцсети Х гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он добавил, что температурный стресс часто называют «тихим убийцей», так как его последствия не всегда заметны сразу. Европа же представляет собой самый быстро нагревающийся континент, на нем темпы потепления в два раза превышают среднемировые показатели.
Европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур.
Французский доктор Матье Ревест заявил, что службе неотложной помощи пришлось столкнуться с еще большим числом вызовов, чем во время наивысшего пика эпидемии коронавируса. Врач больницы имени Жоржа Помпиду отметил, что «поток пациентов не прекращается начиная с понедельника, а в четверг он значительно возрос» — новых пациентов приходится укладывать прямо в коридорах.
«Я уверен, что сверхсмертность окажется огромной. Количество свидетельств о смерти, которые приходится выдавать… Лично я за 20 лет работы не видел ничего подобного», — сказал Врач Самюэль Тома.
Жара приводит и к гибели маленьких детей, которых родители по привычке оставляют в машине, при высокой температуре превращающейся в смертельную западню. В Марселе погиб 18-месячный ребенок, которого отец забыл в автомобиле, отправившись на работу.
Непогода сказалась не только на людях, но и на животных. В отдельных регионах Франции заметили сотни и тысячи тонн погибшей домашней птицы.
С чем связана жара в Европе
Жара в Европе связана с антициклоном и расположением ложбин и гребней в регионе, рассказала 360.ru климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
«Все-таки циркуляция виновата вот в этих всех засухах, в аномальных явлениях погоды. <… > В мире происходит постоянное суммирование положительных и отрицательных аномалий в ходе природных процессов», — добавила она.
По ее словам, погодные условия зависят не только от Солнца.
Может, планеты, космические явления влияют, которые мы еще не изучили. Кроме того, Эль-Ниньо — это предиктор аномальных всяких процессов. Сейчас все боятся — и правильно, потому что если поднимается вода у берегов Южной Америки на три-четыре градуса, аномалии касаются Западного полушария. То есть США, там отчасти Канады, Мексики. А если до семи градусов, то аномалии будут по всему миру.
Также на погоду влияют муссоны.
«Настолько в мире все связано, столько связей надо изучить, и не только метеорологам, климатологам, физикам, геологам и так далее, потому что считается, что в годы спокойного Солнца, наоборот, больше землетрясений», — отметила Пестрякова.
Французский климатолог Кристоф Кассу допустил, что позже на Европу этим летом обрушится еще одна волна жара и речь идет уже о пороге в +50 градусов.