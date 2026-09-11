«Испугался сам». Жительница Пушкино рассказала о встрече с лосем на прогулке
Нападение лося на собачницу в Подмосковье попало на видео
Дикий лось разгуливал по городу Пушкино. Местная жительница встретила его у входа в дендропарк ВНИИЛМ, выгуливая собаку. Она рассказала 360.ru, как это произошло.
Девушка увидела взрослого лося на пешеходной тропинке у парковки. Собака отреагировала спокойно. В какой-то момент дикий зверь бросился им навстречу.
«Когда я закричала, он побежал обратно к машинам, так как испугался сам, но потом снова побежал в нашу сторону. Мы отошли с собакой, и он пробежал мимо», — рассказала она.
Встреча с лосем окончилась благополучно, никто не пострадал. Куда он направился дальше, неизвестно.
Ранее лося встретили на озере Сенеж в Солнечногорске. Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что популяция этих животных за последние 10 лет увеличилась почти вдвое. Теперь насчитывается более 15 тысяч особей.