«Испугался сам». Жительница Пушкино рассказала о встрече с лосем на прогулке

Нападение лося на собачницу в Подмосковье попало на видео

Дикий лось разгуливал по городу Пушкино. Местная жительница встретила его у входа в дендропарк ВНИИЛМ, выгуливая собаку. Она рассказала 360.ru, как это произошло.

Девушка увидела взрослого лося на пешеходной тропинке у парковки. Собака отреагировала спокойно. В какой-то момент дикий зверь бросился им навстречу.

«Когда я закричала, он побежал обратно к машинам, так как испугался сам, но потом снова побежал в нашу сторону. Мы отошли с собакой, и он пробежал мимо», — рассказала она.

Встреча с лосем окончилась благополучно, никто не пострадал. Куда он направился дальше, неизвестно.

Ранее лося встретили на озере Сенеж в Солнечногорске. Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что популяция этих животных за последние 10 лет увеличилась почти вдвое. Теперь насчитывается более 15 тысяч особей.