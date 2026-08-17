Минтранс Подмосковья предупредил водителей об активности лосей на дорогах

В конце августа у лосей начинается брачный период, который продлится до середины октября. В это время животные становятся особенно активными и могут неожиданно появиться на дороге.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными. Водителей просят соблюдать скоростной режим не только в местах, обозначенных знаками «Дикие животные», но и на дорогах недалеко от лесов.

По статистике, дикие животные наиболее активны в вечернее и ночное время. Если путь проходит через лес вне населенных пунктов, необходимо ехать осторожно, не превышая скорость, и использовать дальний свет фар при отсутствии встречного транспорта.

Если животное появилось у дороги, необходимо снизить скорость или плавно остановиться. Так вы минимизируете риск ДТП на случай, если лось решит перебежать проезжую часть. Лучше включить аварийную сигнализацию для предупреждения других водителей и подождать, дав возможность животному спокойно уйти. Не нужно использовать звуковой сигнал и мигать фарами, так как это может испугать животное.

Если вы попали в ДТП с животным, необходимо остановиться, включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки, сообщить о происшествии по номеру «112» и дождаться приезда сотрудников. Если животное ранено или погибло, не стоит подходить к нему — сообщите об этом также по номеру «112».