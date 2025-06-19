«За биотехнологиями будущее». На ПМЭФ обсудили аграрное образование

Сельское хозяйство в России развивается достаточно высокими темпами, но в то же время сохраняется проблема кадров в аграрном секторе. О проблемах агрообразования на полях ПМЭФ-2025 ведущая 360.ru Регина Орехова беседовала с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Еленой Батуровой.

Проблемы в агрообразовании Представитель банка отметила, что в агропромышленной сфере в России складывается парадоксальная ситуация: несмотря на интенсивное развитие сельского хозяйства, АПК не является отраслью «первого выбора» среди школьников и студентов. Молодежь после выпуска не хочет идти работать в агропромышленный комплекс.

Фото: РИА «Новости»

«И одна из важных задач, почему Россельхозбанк уделяет огромное внимание развитию агрообразования, — мы стараемся изменить то представление о нашей отрасли, которое сейчас формировалось у молодежи. Очень много тратим времени на популяризацию, на то, чтобы рассказать, что такое современное сельское хозяйство. О том, что это прежде всего технологии», — рассказала Батурова. Среди технологий зампредседателя банка отметила искусственный интеллект, роботизацию, интернет вещей и другие новшества. Она отметила, что многие вузы меняют название с аграрных на аграрно-технологические.

Фото: РИА «Новости»

Платформа и агротехнологические классы от Россельхозбанка Несколько лет назад Россельхозбанк запустил платформу «Я в Агро», она посвящена аграрному образованию. «На ней выступают различные эксперты, ученые, популяризаторы науки. Их задача — рассказать школьникам, молодежи правду о том, что такое современное сельское хозяйство», — пояснила Батурова. Также Россельхозбанк подержал новую программу Минсельхоза «Создание агротехнологических классов». Их организовывают по всей России как в городских, так и в сельских школах.

Фото: РИА «Новости»

«Цель создания агротехнологических классов — начать подготовку к поступлению в нашу отрасль уже со школьников. Сейчас обучение начинается с седьмых классов, но речь идет даже о том, что может начать уже с шестых и пятых классов для подготовки», — пояснила собеседница 360.ru. Министерство просвещения утвердило отдельный агротехнологический профиль в школах, что говорит о важности направления. «Задача всего бизнес-сообщества — сделать так, чтобы школьники после того, как окончили учебу в агротехнологических классах, пошли учиться по специальности. Чтобы выбрали либо колледж, либо аграрный вуз», — резюмировала Батурова.

Фото: РИА «Новости»

Не хотят работать в отрасли Вторая проблема, с которой сталкивается аграрное образование: выпускники аграрных колледжей или вузов не идут работать в сельское хозяйство, поделилась эксперт. Только 13% из них трудоустраиваются по специальности.

Нам очень обидно, хочется, чтобы те инвестиции, которые государство вкладывает в подготовку специалистов, все-таки давали результат. Елена Батурова

Сейчас, помимо того, чтобы повышать значимость, заниматься популяризацией аграрного образования, очень важно давать новый стандарт обучения, добавила собеседница 360.ru. Специалистов нужно готовить под будущее современного сельского хозяйства, чтобы у студентов не пропадал интерес во время обучения.

Фото: РИА «Новости»

Батурова также рассказала о «карьерных маршрутах» для студентов, призванных оставить специалистов в отрасли. «В этом году мы первый раз провели так называемый карьерный марафон. Он шел порядка 30 дней: с 09:00 до позднего вечера представители агропромышленного сектора выступали перед всеми студентами, рассказывали о своем предприятии, предварительно размещали вакансии о работе в данных компаниях, и студенты по завершению каждого дня имели возможность подать резюме для того, чтобы подписать контракт с работодателем еще до завершения учебы», — поделилась Батурова. Она выразила мнение, что все эти меры и инициативы дадут хороший результат в ближайшей перспективе.

Фото: РИА «Новости»

Самые востребованные — биотехнологи Одно из важных направлений сейчас — биотехнологии. Несмотря на огромные территории под сельское хозяйство, продуктивность зависит от биотехнологий — обеспечение семенами, удобрениями и средствами защиты. «Если раньше вывод одного сорта семян в целом занимал 10 лет, то сейчас с помощью технологий искусственного интеллекта он занимает уже от двух до трех лет. И это огромные возможности», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Россия является одним из лидеров по производству удобрений. Сейчас в сферу пришли новые технологии, направленные на биологизацию удобрений, чтобы сделать их еще более безопасными для здоровья людей. В них используется меньше химии и больше натуральных компонентов. Сельское хозяйство также невозможно без средств защиты растений. Раньше это были в основном химические, сейчас вводят новые технологии — биологизацию, использование энтомофагов. «Я считаю, что за биотехнологиями в сельском хозяйстве будущее», — подчеркнула зампред Россельхозбанка.

Фото: РИА «Новости»

Имидж, блогеры и агросектор Ведущая 360.ru Регина Орехова предложила подумать об улучшении имиджа агроспециальностей, ведь во многом россияне представляют агронома, рассматривающего колосок пшеницы. Батурова рассказала, что на самом деле население с уважением относится к специалистам-аграриям. «Если вы спросите любого гражданина в нашей стране, каким образом он относится к тем специалистам, которые работают в сельском хозяйстве — это всегда вызывает уважение, потому что это труд. Многие считают, что тяжелый. Но когда мы говорим действительно, есть ли желание прийти работать в агропромышленный комплекс — есть одна составляющая уважения, но нет второй составляющей, соответственно, как раз желания прийти и попробовать работать», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Батурова отметила, что в работе с молодежью используют те средства, которые студенты считают доступными и достоверными. Например, существует школа блогеров, где студенты и школьники в популярной форме доносят своему поколению, что такое сельское хозяйство. «Мы привлекаем для чтения популярных лекций студентов, потому что считаем, что к студенту, который сегодня учится в АПК, больше доверия, чем к старшему поколению с точки зрения вовлечения в профессию. То есть стараемся для популяризации, для изменения имиджа больше использовать то поколение, которое является более значимым для наших школьников и для нашей молодежи», — объяснила она.

Фото: РИА «Новости»

Агрообразование в России через 10 лет Через 10 лет в России будет настоящая кузница кадров в сельскохозяйственной отрасли, заявила Батурова. В аграрную сферу придет новое поколение, и не для того, чтобы просто получить высшее образование, а чтобы остаться в отрасли. «Они будут в этом заинтересованы. Они будут понимать, что сельское хозяйство — это приоритет номер один. Потому что мы кормим, если нет нас, то нет ничего», — резюмировала Батурова. Те изменения, которые произойдут за 10 лет, позволят существенным образом перестроить не только отношение, но и уровень развития кадрового потенциала в России, добавила собеседница 360.ru.