Россельхозбанк презентует Агрокластер на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года Фонд Росконгресс, Россельхозбанк и лидеры агропромышленного комплекса презентуют Агрокластер. Это будет первая в истории форума масштабная площадка, полностью посвященная агросектору, сообщили на сайте Росконгресса.

Агрокластер торжественно откроют 19 июня, событие будет приурочено к 25-летию Россельхозбанка, который уже четверть века остается главным партнером и финансовым лидером агропромышленного комплекса России.

Агрокластер станет не просто местом, где можно будет увидеть передовые достижения и технологии в сельском хозяйстве, но и настоящей площадкой для живого общения.

«АПК — один из ключевых драйверов экономического роста страны. Мы рады, что именно на площадке ПМЭФ-2025 впервые будет представлена такая масштабная экспозиция агропромышленного комплекса», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

По его словам, Агрокластер станет площадкой, где представят инновации, обсудят стратегические задачи и создадут новые проекты. Стуглев уверен, что Агрокластер станет важным событием форума, благодаря которому можно будет увидеть, как изменились разные сферы сельского хозяйства, и заглянуть в будущее агротехнологий. Здесь будет насыщенная деловая программа: отраслевые дискуссии, публичные сессии, презентации решений и технологий от ведущих компаний агропромышленного комплекса.

«Агрокластер объединит лидеров отрасли и станет уникальной площадкой для демонстрации ключевых достижений АПК за четверть века — именно столько лет Россельхозбанк работает во благо сельского хозяйства нашей страны», — сказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии 20 июня. Местом проведения мероприятия станет выставочный центр «Экспофорум». Главная тема: «Общие ценности — фундамент роста в многополярном мире».