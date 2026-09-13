Тепло и туманы. Какая погода будет в Москве и Подмосковье с 14 по 20 сентября
Синоптик Ильин: осеннее тепло останется в Москве и Подмосковье еще на неделю
Бабье лето в Москве и Подмосковье пока не собирается уступать холодам. Какая погода ждет жителей и гостей региона на неделе с 14 по 20 сентября — в материале 360.ru.
Тепло задержится в Московской области
Установившаяся в Москве и Московской области теплая и сухая погода останется на всю следующую неделю. Об этом в комментарии 360.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По словам эксперта, традиционного похолодания после бабьего лета ждать пока рано.
«Отклонение температуры от нормы будет находиться в пределах от одного до двух-трех градусов, поэтому на предстоящей неделе [похолодания] ждать не будем», — заявил Ильин.
Синоптик рассказал, что в ночь на понедельник, 14 сентября, температура в Москве останется на уровне +7…+9 градусов, в Подмосковье столбики термометра покажут +4…+9 градусов.
Слабый ветер переменных направлений особых не создаст проблем, но при этом могут образовываться местами туманы.
Александр Ильин
В первый рабочий день предстоящей недели никаких осадков не ожидается, а воздух прогреется до +19…+21 градуса в столице и до +17…+22 в области.
Ночь на вторник, 15 сентября, окажется теплее своей предшественницы: максимальная температура поднимется до +10 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +21 градуса.
Еще одно повышение ночной температуры до +12 градусов начнется в ночь на четверг, 17 сентября. Днем при небольшой облачности воздух прогреется до +17…+22.
«В пятницу существенных изменений в погоде тоже не произойдет», — добавил Ильин.
Атмосферное давление понизится
Собеседник 360.ru отметил, что небольшая нестабильность на предстоящей неделе ожидается только в атмосферном давлении, которое с понедельника пойдет вниз.
«В понедельник атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Оно будет медленно понижаться, в четверг и пятницу ожидается 745-747 миллиметров», — сказал синоптик.
Когда в Московскую область придет похолодание
По-настоящему осеннее похолодание придет в Москву и Московскую область не раньше второй декады октября. Такой прогноз ранее сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что на большей части Русской равнины сентябрьская погода останется на два градуса выше многолетних значений.
«По климату первые серьезные заморозки начинаются, как правило, на стыке первой и второй декады октября», — отметил эксперт.