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13 сентября 2026 13:32 Тепло и туманы. Какая погода будет в Москве и Подмосковье с 14 по 20 сентября Синоптик Ильин: осеннее тепло останется в Москве и Подмосковье еще на неделю Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Бабье лето в Москве и Подмосковье пока не собирается уступать холодам. Какая погода ждет жителей и гостей региона на неделе с 14 по 20 сентября — в материале 360.ru.

Тепло задержится в Московской области Установившаяся в Москве и Московской области теплая и сухая погода останется на всю следующую неделю. Об этом в комментарии 360.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам эксперта, традиционного похолодания после бабьего лета ждать пока рано. «Отклонение температуры от нормы будет находиться в пределах от одного до двух-трех градусов, поэтому на предстоящей неделе [похолодания] ждать не будем», — заявил Ильин.

Фото: РИА «Новости»

Синоптик рассказал, что в ночь на понедельник, 14 сентября, температура в Москве останется на уровне +7…+9 градусов, в Подмосковье столбики термометра покажут +4…+9 градусов.

Слабый ветер переменных направлений особых не создаст проблем, но при этом могут образовываться местами туманы. Александр Ильин

В первый рабочий день предстоящей недели никаких осадков не ожидается, а воздух прогреется до +19…+21 градуса в столице и до +17…+22 в области. Ночь на вторник, 15 сентября, окажется теплее своей предшественницы: максимальная температура поднимется до +10 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +21 градуса. Еще одно повышение ночной температуры до +12 градусов начнется в ночь на четверг, 17 сентября. Днем при небольшой облачности воздух прогреется до +17…+22. «В пятницу существенных изменений в погоде тоже не произойдет», — добавил Ильин.

Фото: РИА «Новости»