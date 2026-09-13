Синоптик раскрыл, когда ждать заморозков в Московском регионе

Синоптик Тишковец: в Подмосковье заморозки нагрянут не раньше 20-х чисел октября

Первые серьезные заморозки в Москве и Московской области ожидаются не раньше конца октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«Заморозков на горизонте никаких не видно. По климату первые серьезные заморозки начинаются, как правило, на стыке первой и второй декады октября», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что по долгосрочным прогнозам, первые заморозки в лучшем случае стоит ждать на стыке второй и третьей декады октября.

Синоптик связал позднее похолодание с теплой погодой в октябре. Согласно тем же долгосрочным предположениям, температура на большей части Русской равнины окажется примерно на два градуса выше многолетних значений.

Ранее москвичей успокоили, что пятничные дожди лишь ненадолго прервали период бабьего лета. По прогнозу метеоролога Татьяны Поздняковой, следующая неделя в Москве и Подмосковье будет теплой и сухой.