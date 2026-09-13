Гидрометцентр спрогнозировал до +19 градусов в Москве 13 сентября

Неделя в Москве завершится теплой погодой практически без дождей. Воздух 13 сентября прогреется до +19 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует западный ветер скоростью четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха составит +17…+19 градусов, ночью опустится до +7…+9 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Ночью похолодает местами до +3 градусов. Сильных заморозков в ближайшее время не ожидается.

Бабье лето в Московском регионе продолжится, сообщила ранее метеоролог Татьяна Позднякова. Несмотря на пятничные ливни, температура воздуха осталась выше нормы и сохранится такой еще неделю.