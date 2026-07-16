Смерч, град и мощный ливень. Разрушительная непогода прошлась от Сочи до Владивостока

Июль 2026 года перевыполнил план по осадкам. Сочи накрыл залповый ливень, за час выпала половина месячной нормы. Сильные дожди обрушились на Екатеринбург и другие города России. Об обстановке в регионах — в материале 360.ru.

Непогода на юге России Залповый ливень в Сочи Мощный ливень дождевой поток хлынул на Сочи в ночь на 15 июля. Особенно тяжело пришлось жителям Центрального района. Всего за час с 04:55 до 05:55 выпал 51 миллиметр осадков при месячной норме в 100-120 миллиметров. На одних улицах вода поднялась по колено, на других — по пояс. Вода смывала припаркованные мотоциклы, повреждала машины.

Видео: 360.ru

«Инфраструктура курорта после ночного залпового ливня работает штатно. Серьезных повреждений нет, общественный транспорт ходит по расписанию», — сообщил глава города-курорта Сочи Андрей Прошунин. На трассе А-147 На 135-м километре в районе Головинки повреждена линия электропередачи. На реках Центрального и Лазаревского района поднялся уровень воды, до опасной отметки — на Кепша и Бзугу. Затопленная дорога у автовокзала Севастополя В городе 14 июля прошел мощный ливень. Улицы Бухта Казачья, Рыбацкий причал и Горпищенко превратились в реки. Пешеходы переходили дорогу по колено в воде, автомобили глохли прямо во время движения.

Фото: Правительство Севастополя / «ВКонтакте»

В соцсетях появились кадры потопа в районе автовокзала Севастополя. Дорога и припаркованные машины частично ушли под воду. Потоки воды нанесли большое количество земли и щебня на проезжую часть в районе улицы Пожарова. Рабочие бригады ГБУ «Севастопольский автодор» вышли на расчистку улиц Новикова, Генерала Мельника, Героев Севастополя, Котовского, Вокзальной, Фиолентовском и Монастырском шоссе. Неспокойный Урал Ураган в Екатеринбурге Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области, п о Екатеринбургу прошел ураган. Сильный ветер повалил деревья на улицах Бориса Ельцина, Мамина-Сибиряка, Луначарского. Произошло отключение электричества.

Дождь лил не так сильно, но вот в центре города был ветер, там много деревьев повалило. [В районе «Уралмаша»] затопило все дороги, машины просто плыли. Очевидец урагана в Екатеринбурге

На перекрестках улиц Малышева и Восточной, Большакова и 8 Марта скопилась вода. Отключились 49 светофоров , встали троллейбусы и трамваи. Из-за грозы самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы ушли на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске, сообщила пресс-служба международного аэропорта Кольцово. Подтопленный санаторий «Обуховский» полностью обесточили, отдыхающих эвакуировали.

Видео: 360.ru

Находчивые уральцы воспользовались разливом и достали снасти. Но пресс-служба горадминистрации Екатеринбурга предупредила, что есть рыбу, выловленную в городских лужах и загрязненных паводком водоемах, опасно, можно подцепить кишечную инфекцию и гельминтов. Второе половодье в Тюменской области Пока тюменские спасатели помогали коллегам из соседней Свердловской области, грозовой фронт устремился к востоку, к их же региону. Из-за дождей уровень воды в реке Тура за сутки поднялся на 14 сантиметров, за последние трое суток — на 33 сантиметра. Вода подмыла насыпь на участке федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Дорогу временно перекрывали.

Фото: МЧС Тюменской области

«Пик второго паводка в этом сезоне ожидается 20–21 июля, и, по предварительным данным, может достигать 760-780 сантиметров», — сообщил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Виталий Флянц. Град побил урожай в Челябинской области В Чесменском районе Челябинской области выпал град. В соцсетях появились многочисленные фотографии побитых крупицами льда побегов томата, огурцов, картофеля и кабачков на садовых участках. Дождь следом довершил уничтожение урожая. Река Ай вышла из берегов. Чтобы предотвратить прорыв плотины, оперативные службы увеличили сброс через шлюзы Айского водохранилища. Вода пошла на СНТ «Приайский 14», властям пришлось временно закрыть проезд по Айскому мосту.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«В связи с осложнением обстановки и обильными осадками Айский мост временно перекрыт. Информация будет актуальна до 09:00 16 июля. <…> Автобусы и маршрутные такси через мост не проезжают. <…> Трамваи работают в обычном режиме, движение по мосту осуществляется без ограничений», — объявила пресс-служба администрации Златоустовского городского округа. Подтопления в Поволжье Дождь в Пензе Резко изменилась погода в Пензе. После обеда 15 июля налетели тучи, сильный дождь прошел в Железнодорожном и Октябрьском районах города. На дороге между проспектами Строителей и Победы вода поднялась до уровня колес, местные жители прозвали ее «арбековским проливом». Подтопило парковку возле местного строительного гипермаркета, улицы Серпуховскую и Овощную, канализационную насосную станцию в Цыганском поселке.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look / www.globallookpress.com

Вода поднялась по колено и зашла в частные дома. Жители Серпуховской улицы обнаружили промокшие холодильники и подушки. Смерч в Башкирии По Альшеевскому и Аургазинскому районам Башкирии пронесся смерч. На глазах жителей села Турумбет на землю от грозовой тучи опустился воздушный вихрь. Он опрокинул многотонный грузовик, снес крыши и фасады домов. В деревне Староаккулаево смерч сорвал кровлю с дома и хозяйственных построек на улице Механизаторов, повредил линии электропередачи, повалил дерево и автомобиль.

Фото: Глава администрации Альшеевского района Наиль Абелгузин / «ВКонтакте»

«Ведутся восстановительные работы последствий стихии», — сообщил во «ВКонтакте» глава администрации Альшеевского района Наиль Абелгузин. Юг Прикамья под водой Пришедший из Башкирии ураган задел юг Пермского края. В городе Чайковский ветер повалил деревья. В Уинском муниципальном округе дождь подтопил дороги села Уинского и Аспа.

Фото: Глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев / «ВКонтакте»