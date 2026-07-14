Метеоролог Шувалов предупредил о приближении разрушительного тайфуна «Бави» к Дальнему Востоку

Супертайфун «Бави», который принес разрушения в Китай и на Тайвань, приближается к Дальнему Востоку в виде тропического шторма, а затем обычного циклона. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, в регионе ожидаются сильные ливни и штормовой ветер. Уже сегодня погода во Владивостоке начнет ухудшаться, а зона осадков распространится на соседние регионы. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в Приморском крае и прибрежных районах Хабаровского края.

Кроме того, жителей Дальнего Востока ожидает усиление ветра. Преобладающий ветер в момент прохождения вихря составит 15–20 метров в секунду, но местами может достигать 22–27 метров в секунду, особенно на побережье.