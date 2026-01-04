Апокалипсис с доставкой от Солнца. Чем обернется повторение события Кэррингтона в наши дни

Солнце — источник жизни, тепла и света. Но если однажды звезда станет причиной глобального коллапса? История знает такой случай: в первые дни осени 1859 года произошла мощнейшая геомагнитная буря, вошедшая в историю как событие Кэррингтона. Спустя почти 170 лет остается риск повторения подобного сценария.

Небесное шоу и телеграфный апокалипсис: что произошло в 1859 году?

В начале сентября 1859 года жители южных штатов США стали свидетелями невероятного зрелища: небо вспыхнуло ярчайшими полярными сияниями. Явление наблюдали также на Кубе, Ямайке и даже в Мексике.

В некоторых локациях свечение было настолько интенсивным, что будило людей, которые думали, что наступило утро, и начинали готовить завтрак.

В эти же дни британский астроном Ричард Кэррингтон, наблюдая за Солнцем, заметил на нем необычайно яркие вспышки и пятна. А вскоре на Земле разбушевалась магнитная буря невиданной силы.

Последствия были впечатляющими. Телеграфные системы Европы и Северной Америки вышли из строя, из аппаратов сыпались искры, а некоторые телеграфисты получили удары током. Появлялись сообщения даже о возгораниях телеграфных станций.

Полярные сияния наблюдали по всему миру, включая тропические широты, куда в норме они доходить вовсе не должны.

Позже ученые установили: причиной стал гигантский корональный выброс массы — плазмы из солнечной короны, достигшей Земли за рекордные 17 часов вместо обычных трех-четырех суток.

Уязвимость современной цивилизации

Если в XIX веке событие Кэррингтона вызвало в основном изумление и локальные проблемы с телеграфом, то сегодня последствия были бы по-настоящему катастрофическими. В наши дни цивилизация стала технологически зависимой, а значит, беспрецедентно уязвимой к подобного рода ситуациям.

Под угрозой окажутся важнейшие направления:

По оценкам NASA, повторение события Кэррингтона в XXI веке может нанести мировой экономике ущерб до трех триллионов долларов только в первый год, а на полное восстановление инфраструктуры потребуется от нескольких месяцев до нескольких лет.

Когда ждать следующей мегабури?

Солнечная активность подчиняется 11-летним циклам. Пик предыдущего состоялся в 2025 году. Ожидается, что до 2030-го вероятность мощных вспышек и выбросов массы будет идти на спад. А вот после этого рубежа риски вновь начнут возрастать.

Впрочем, событие Кэррингтона было экстремальным даже по меркам солнечных максимумов. Такие супербури случаются раз в 100-200 лет.

Существуют и защитные меры, в частности, системы раннего предупреждения (спутники ACE, SOHO, Parker Solar Probe), протоколы для энергокомпаний по снижению нагрузки и прочее.

Солнечная сверхбуря — вопрос не «если», а «когда». Но, в отличие от 1859 года, на этот раз человечество не будет застигнуто врасплох.

Помимо глобальных мер, не помешает и индивидуальная подготовка. Для собственного спокойствия дома стоит иметь резервные источники питания для критических устройств, запас воды и продуктов длительного хранения, финансовый резерв наличных средств и план действий на случай длительных отключений электроэнергии.

