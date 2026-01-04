Апокалипсис с доставкой от Солнца. Чем обернется повторение события Кэррингтона в наши дни

Солнце — источник жизни, тепла и света. Но если однажды звезда станет причиной глобального коллапса? История знает такой случай: в первые дни осени 1859 года произошла мощнейшая геомагнитная буря, вошедшая в историю как событие Кэррингтона. Спустя почти 170 лет остается риск повторения подобного сценария.

Небесное шоу и телеграфный апокалипсис: что произошло в 1859 году?

В начале сентября 1859 года жители южных штатов США стали свидетелями невероятного зрелища: небо вспыхнуло ярчайшими полярными сияниями. Явление наблюдали также на Кубе, Ямайке и даже в Мексике.

В некоторых локациях свечение было настолько интенсивным, что будило людей, которые думали, что наступило утро, и начинали готовить завтрак.

В эти же дни британский астроном Ричард Кэррингтон, наблюдая за Солнцем, заметил на нем необычайно яркие вспышки и пятна. А вскоре на Земле разбушевалась магнитная буря невиданной силы.

Последствия были впечатляющими. Телеграфные системы Европы и Северной Америки вышли из строя, из аппаратов сыпались искры, а некоторые телеграфисты получили удары током. Появлялись сообщения даже о возгораниях телеграфных станций.